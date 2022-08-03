Как губернатор Беглов и дважды лже-академик Креймер российское казачество поднимали

Одним из главных направлений политической деятельности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова является тема возрождения казачества в России.

Ранее это подчеркивалось его статусом главы Совета по делам казачества при Президенте РФ. Эта организация призвана повысить статус казаков в глазах общественности после эпохи 90-х, когда казачьими мундирами и званиями прикрывалось множество самозванцев. К выполнению поставленной задачи Беглов подошел крайне своеобразно — сбором денег для проектов совета был назначен Михаил Креймер, один из самых известных ряженых "казаков", который в последствии получил семь лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.

Ближайший сподвижник Япончика

Совет по делам казачества при Президенте РФ был создан по распоряжению Дмитрия Медведева в 2009 году. На протяжении 10 лет, до ноября 2019 года, председателем Совета являлся Александр Беглов, действующий губернатор Санкт-Петербурга. В том же году, совместно с Союзом войсковых казачьих обществ, был учрежден Международный фонд поддержки казачества. Его целью стала экономическая, организационная и интеллектуальная поддержка программ возрождения казачества.

Во главу фонда был поставлен Михаил Креймер, что само по себе вызвало у настоящих казаков серьезные вопросы. Еще до назначения в фонд Креймер стал известен из-за попыток выдать себя то за академика, то за представителя силовых структур, то за казака. Крайне маловероятно, что Беглов мог не знать об этих инцидентах, но тем не менее отдал ему фонд, через который планировалось финансировать крупные программы и мероприятия.

Официально Креймер, как консультант и советник, занимался участием в избирательных кампаниях в СНГ. Для этого у него была компания "Маркетинг и Консалтинг", зарегистрированная в 1993 году. Креймер представлялся бывшим сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба ВС СССР, что, вероятно, помогало ему в работе. Однако на самом деле к разведке будущий казак отношения не имел. Бывший руководитель российского Интерпола Владимир Овчинский рассказывал о Креймере, как о современном Остапе Бендере, постоянно пытавшимся выстроить коррупционные схемы.

"Это типичный современный Остап Бендер. Креймер выдавал себя за сотрудника ГРУ. Он внезапно появился у нас в МВД, ходил по кабинетам, искал общения… Он очень контактный человек, шел с разными предложениями. Крутился все время между правоохранительными органами, организованными преступными структурами, и все время пытался выстроить какие-то коррупционные схемы. В 1996 году мы отобрали у него удостоверение, запретили его пускать в здание МВД. Всем, кто с ним общался, запретили иметь с ним дело", — рассказал Овчинский.

Также Креймер регулярно давал интервью СМИ в качестве академика. Официально он действительно являлся членом двух академий, но сами эти организации крайне специфичны. Одна из них Международная академия информатизации. Еще в 1999 году председатель Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований академик РАН Эдуард Кругляков так описывал организацию, где Кремер получил звание академика.

"Вам нужен диплом кандидата или доктора наук? Нет проблем! При академии существует аспирантура и доктурантура по 101 специальности! Охват просто грандиозный. Как вам понравится специальность "Все области человеческой деятельности"? Или "Все отрасли промышленности". Надо признать, до сих пор в мире специалистов с такой широтой охвата еще не было. Академия готовит дипломированных "специалистов", по крайней мере, по 15 "научным направлениям", ничего общего с наукой не имеющих. Вот несколько примеров таких "специальностей": "Исследования … торсионных и информационных полей в вакуумосферах и материосферах Вселенной", "Экстрасенсорность, телепатия, телекинез и другие нематериальные явления", "Астрология", "Уфология" и т. д. И вот по этим (да и не только по этим), мягко говоря, не вполне научным направлениям МАИ начала выращивать "специалистов" всех мастей. Одно обидно: не признает ВАК новоявленных ученых", — писал Кругляков.

Второй академией Креймера оказалась организация с серьезным названием "Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка". Она была основана в 2000 году, но в 2008 ее уже ликвидировали решением Верховного суда по требованию Генпрокуратуры, ФСБ, ФНС, Минюста и Геральдического совета. Столь много претензий у надзорных органов возникло в связи с тем, что организация выдавала формы, звания и награды идентичные государственным, хотя и не имела на этого права.

"В частности, АБОП и Национальный комитет вопреки действующему законодательству учредили 73 вида идентичных государственным наград, в том числе ордена, медали, нагрудные знаки, а также установили ученые степени, ввели форменное обмундирование, аналогичное военной форме, а также воинские звания… Образцы дипломов и аттестатов, выдаваемых академией, имеют сходство с дипломами и аттестатами государственного образца, что не исключает их использование в качестве таковых… Это создает условия для коррупционных проявлений и дискредитирует государственную власть. Также были установлены факты совершения преступлений с использованием этих удостоверений, а также лоббирования интересов различных структур", — сказано в обвинении Прокуратуры.

Самое главное, что члены академии действительно пользовались своими званиями для противоправной деятельности, в том числе для создания фейков и фальсификации истории Великой Отечественной войны. Сам Креймер к тому моменту фигурировал уже во вполне уголовных процессах. По информации издания "Вечерняя Москва", он мог быть причастен к незаконному обороту оружия и наркотиков в качестве доверенного лица криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

"Другая швейцарская компания "Трансрейл", занимающаяся транзитом грузов, в том числе и через территорию России, по оперативной информации причастна к "перевалке" оружия и наркотиков.27% акций "Трансрейла" в настоящее время находится в управлении у Михаила Дмитриевича Креймера, одного из ближайших сподвижников преступного авторитета Япончика", — писала "Вечерняя Москва" в 2006 году.

"Вы что, обалдели? Я человек Медведева и Беглова!"

Как видно, все эти громкие скандалы произошли до 2009 года, то есть до того момента, когда Александр Беглов назначил ряженого "разведчика" и дважды лже-академика Михаила Креймера председателем Международного фонда поддержки казачества. Это значит, что Беглов должен был прекрасно знать, что из себя представляет Креймер, либо же крайне халатно отнесся к своим обязанностям, не поинтересовавшись биографией человека, через которого должны были проходить финансы на возрождение казачества.

Впрочем, результат оказался предсказуем. В январе 2011 года Михаил Креймер был арестован. Вместе с ним в СИЗО отправились директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории СНГ Александр Боков и гендиректор компании "Стройбетон" Сергей Степанов. Как установило следствие, все трое вступили в сговор и предложили одному из бизнесменов помочь приобрести компанию "Волготанкер". За свои услуги они просили 46 миллионов долларов, но получить в качестве аванса удалось только 10%. После этого фигуранты дела перестали выходить на связь, а бизнесмен обратился в полицию. В 2012 году Креймера приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам Владимира Овчинского, вдохновителем и автором преступления был именно Креймер. При задержании Креймер заявил оперативникам "Вы что, обалдели? Я человек Медведева и Беглова!". Интересно, что по словам экс-главы российского интерпола ранее Креймеру такая фраза уже помогала избежать скандала, когда его машину остановили у стен Кремля, а внутри обнаружили автомат. Во второй раз "кодовая фраза" уже не сработала.

После ареста Креймера Международный фонд поддержки казачества прекратил свою деятельность, по крайней мере официально. Вот только сайт организации, спустя более чем 10 лет все еще функционирует. Креймер уже должен был отбыть срок заключения, поддерживает ли он контакты с губернатором Александром Бегловым после освобождения доподлинно не известно.

Ранее СМИ уже указывали на других близких к губернатору лиц, которых тот ставит во главе различных фондов. Так, в том же 2009 году Беглов стал председателем Благотворительного фонда "Кронштадтский Морской собор", однако фактическое руководство организацией перешло Александру Захватову, формально назначенному единственным членом ревизионной комиссии фонда. В настоящее время Захватов занимает место спецпредставителя губернатора. А финансирование восстановления Мариуполя в Донецкой Народной Республике Беглов направил через фонд "Победа" Василия Волобуева, одного из членов своего избирательного штаба на губернаторских выборах. Можно ожидать, что и Михаил Креймер вскоре может появиться на одной из общественных должностей при губернаторе Александре Беглове.