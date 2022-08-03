Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада?

Весь так называемый цивилизованный мир сегодня находится в сильнейшем эмоциональном напряжении, общество в ожидании большой войны или новой вспышки коронавируса погружается в депрессивное состояние. Депрессия связана не столько с падением уровня жизни в этих страна и не только с утратой доверия к властям, скрыть которое уже невозможно. Даже военный конфликт на Украине не является причиной нарастающего хаоса. Напротив, этот конфликт в большей степени отвлекает общество от основных его причин.

Основная причина носит внутренний психологический характер, люди становятся нервными, никому не доверяют, общество находится в состоянии эмоционального срыва.

Мне со многими людьми приходилось говорить в Литве, да и сама статистика самоубийств говорит сама за себя.

Согласно последним открытым статистическим данным по суициду, Литва являлась лидером в этом направлении.

Люди ощущают усталость от жизни, и многие этого уже не скрывают. Особо стоит обратить внимание на то, как усиливается и раскол в самом обществе, это касается и России. Удивительно, даже многие ярые антисоветчики в Литве стали признавать, что с падением СССР будто распахнулись врата ада на земле. А может, они вовсе и не закрывались, просто большевики неосознанно на короткое время прикрыли их, чтобы показать миру альтернативный путь развития?

О причинах трагедии человечества, очень глубоко высказался президент Ирана Мухаммед Ахмадинежад на Генассамблее ООН в 2010 году. Коротко выделю главный смысл его послания.

Столетиями европейская цивилизация навязывала миру инстинктивный путь развития, делая упор исключительно на материальные ценности. Человек на подсознательном уровне ищет истину и стремится к справедливости, но его стремления ограничены материальным миром, вырваться за пределы которого он не может.

При этом Запад успешно использовал и религию для колонизации целых континентов. Крестовые походы Средневековья продолжаются и сегодня, но уже под новой демократической маской.

То, что происходит в современном обществе, словами описать невозможно, это нужно прочувствовать. Несмотря на красивую картинку внешнего фасада, внутренний мир человека полностью разрушен, телевидение, социальные сети и другие СМИ будто сговорились, разрывая на части человеческое сознание.

Обществу повсеместно грубо навязывается культ потребления, ненависти и порока.

Современное общество сегодня больше напоминает заброшенное колхозное поле, заросшее сорняком. Добро и зло перемешались в общую кучу и выбор между ними человек сделать уже не в состоянии, каждый трактует их по-своему в зависимости от государственной пропаганды.

Владимир Ленин в 1905 году в своём труде "Что делать" утверждал:

"Наше дело теперь бороться с плевелами… Вырывая плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного произрастания семян пшеницы… Мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу".

Владимир Ильич не говорил о построении нового государства, в то время он даже не предполагал о его рождении. Свою задачу он видел в другом: на высоких моральных принципах создать образ нового справедливого мира. Он прекрасно осознавал слабые места социалистического общества, в своих трудах он делал ставку на развитие человеческого самосознания, которое требует постоянной работы человека над собой.

XX век за время жизни всего одного поколения дал нам ответы на многие вопросы. Мы были свидетелями огромной силы единения духа и плоти человека, который в невыносимо трудных условиях добивался невероятных успехов во всех областях. Также мы были свидетелями того, как, встав на инстинктивный путь развития в середине 80-х, общество, за короткий срок утратив свои нравственные принципы, в конце концов ослабло и было разрушено изнутри. XX век — показательный урок для всех нас.

Необходимо наконец всем нам понять то, что инстинктивный путь развития как каждого отдельного человека, так и общества в целом, противоречит его природе.

Человек наделен разумом не случайно, об этом никогда не стоит забывать.

Инстинктивный путь развития

Современные политики как мантру повторяют одни и те же слова — никто не вправе вмешиваться в законы рыночной экономики, природа сама всё расставит по своим местам.

Делать упор на законотворческую деятельность — это палка о двух концах, чем больше государство принимает различных законов, тем больше жизнь человека становится механической, она постепенно теряет свой истинный смысл.

Этот путь ведёт к деградации человеческого сознания, а значит, и всего окружающего мира. Законы природы игнорировать нельзя, но и полностью опираться на них в своём развитии более чем опасно. Не стоит забывать, что любой закон природы предполагает как защиту, так и уничтожение в определённых условиях. Человеческий организм может послужить примером развития здорового общества, об этом мне не раз говорили опытные хирурги.

Человек, каждая его клетка, является прообразом окружающего мира, тайны нашего мира и его развития внутри каждого из нас. Возникновение раковой опухоли может послужить ярким примером того, как отклонения функции одной лишь клетки в конце концов убивают весь организм. На этих принципах работает и иммунная система человека, сила которой полностью зависит от чистоты его сознания. Уже существует наука, о которой стараются меньше говорить, психонейроиммунология. Она занимается исследованием связей между психосоциальным стрессом, иммунной системой и здоровьем.

Любые негативные эмоции в нашем сознании значительно снижают защиту организма, а страх и ненависть разрушают её.

Но вот что самое интересное — люди об этом знали многие тысячи лет назад.

Совершенно необязательно быть пророком, чтобы предсказать дальнейший рост различных заболеваний и вирусов, которые, кстати, были известны давно. То, с чем раньше без труда справлялась наша иммунная система, уже требует выпуска новых лекарств и вакцин, последствия от которых неизвестны никому. Точно можно сказать только одно — их выпуск приносит гигантские прибыли тем, кто занимается их разработкой и внедрением.

Так что социальное неравенство в мире будет только возрастать, закон сохранения энергии в замкнутом пространстве никто еще не отменял.

Закон сохранения энергии

Запад никогда не откажется от экспансии на Восток, он просто не сможет этого сделать в силу той же закономерности. Многие должны слышать о законе сохранения энергии, коротко напомню:

"Если где-то прибывает, то где-то обязательно будет убывать, ничто не возникает ниоткуда, и не исчезает в никуда".

Согласно этому закону, создав напряжение в одной части света, можно снизить это напряжение в другой его части, остановка развития одной части населения сделает более богатой другую. Согласно этому закону разрушалась экономика, социальная сфера и военный потенциал СССР, а затем уже и других постсоветских государств. Инстинктивное развитие человечества в XXI веке вновь делает войну в Европе неизбежной.

Война и хаос для мировых элит — единственное условие сохранения их могущества.

Обратите внимание — обе мировые войны начинались только на той территории, на которой вновь пытаются разыграть трагический сценарий. Напряжение вокруг китайского острова Тайвань, которое может перерасти в прямой военный конфликт, также имеет те же корни.

На сегодняшний день, чтобы как-то сохранить своё превосходство, США и его сателлиты будут просто вынуждены создавать нестабильность в других государствах. Бурное экономическое развитие Китая и всего Тихоокеанского региона не оставляет Западу шансов. По мере роста экономик Востока неизбежно последует снижение уровня экономик Запада. США будут просто вынуждены жертвовать даже самыми верными своими европейскими сателлитами, как говорится, своя рубашка ближе к телу. В Европе люди на подсознательном уровне чувствуют, что их просто использует в своих интересах узкая группа наднациональных финансовых структур. Тем временем европейские элиты неосознанно продолжают играть на руку этим структурам, усиливая напряжение и падение уровня жизни в своих государствах.

Примечательно то, что Вашингтон продолжает импортировать российскую нефть и отменяет санкции в отношении основных российских сырьевых товаров, чтобы ослабить давление на собственную экономику. А тем временем европейские бюрократы, абсолютно утратив связь с разумом, продолжают следовать диктату англосаксов, для них важно одно — сохранение власти.

Если еще кто-то рассчитывает на здравый смысл Запада, то это величайшее заблуждение.

Когда-то, лет десять назад, смешно было слышать о результатах опроса который проводился в США. Судя социологическому опросу 2013 года, 12 миллионов американцев верили, что правительство США — это рептилии, маскирующиеся под обычных людей. Конечно, я не сторонник данной теории, тем не менее ответственно заявляю, когда приходится слышать некоторые заявления и наблюдать за действиями литовских политиков, невольно начинаешь сомневаться в том, что это люди. Их действия противоречат не просто человеческой логике, но и здравому смыслу.

Я вижу, как меняются не только политики, но и простые люди под влиянием пропаганды потребления и порока.

"Если не можешь остановить протесты в обществе — возглавь их"

Находясь в Европе, не стоит задавать людям вопрос — ты за политику России или ты за политику США? Вас посчитают провокатором, в лучшем случае просто не станут отвечать. Если вы зададите вопрос по-другому: вы против политики России или вы против политики, которую проводят США, — подавляющее большинство людей ответит, что они против той политики, которую проводит Америка. То же самое ответит большинство людей практически в любом регионе мира, включая и саму Америку.

Президент России Владимир Путин совершил гениальный ход, встав на сторону борцов с колониальной политикой Запада, он как лидер огромной страны практически возглавил мировое сопротивление.

Ещё совсем недавно за одно только упоминание о том же Золотом миллиарде и колониальной политике Запада многих причисляли к конспирологам. Сегодня подобное звучит с самых высоких политических трибун, и это не боятся печатать крупнейшие государственные СМИ. Представляю, если бы Владимир Владимирович объявил о братстве всего трудового народа мира и предложил законодательно утвердить социальную справедливость, его бы поддержало 99% населения всей планеты. Но увы, 1% населения — это тоже люди, и их права нельзя ущемлять. Союзникам современной России, таким как Китай, Индия и Иран, не стоит рассказывать о колониальных замашках Запада, они хорошо, в отличие от других, помнят свою историю.

Сдержать животные инстинкты Запада и обрести надёжных союзников сможет не столько военная сила, сколько возрождение идеалов справедливости в общественном сознании.

При этом не стоит забывать то, что особую опасность в разрешении глобального конфликта может представлять тот же вечный закон, который знал когда-то каждый советский школьник: Дракона убить нельзя, убив его, ты сам становишься им. Необходима смена всей парадигмы развития человечества, инстинктивную модель должна наконец сменить разумная.

Подобный опыт существовал в советской истории, было время когда рыночные механизмы успешно совмещали свою работу с государственными.

Вспомним, как уже к 1953 году в СССР наряду с государственными работало 114 тысяч частных предприятий, ими производилось всё — от продовольствия до ювелирной и химической продукции. Сегодня вся торговля в частных руках, цены растут не по дням, а по часам, инстинкт наживы преобладает над голосом разума спекулянтов, им плевать на проблемы простых людей, главное — это прибыль.

Почему бы наряду с частными магазинами не создать государственные? Государственный сектор обязан сдерживать животные инстинкты бизнеса.

Что касается выпуска денег, различных кредитов и инвестиций, то тут вообще очень много непонятного... Как эта важнейшая сфера государства вообще может находиться в частных руках?

Рыночная экономика, опираясь на зов дикой природы, является скрытой формой грабежа, в которой сильный всегда побеждает слабого. Фидель Кастро в 1960 году на заседании ООН в своей речи правильно оценил происходящее:

"Когда исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны".

В современном мире созрела острая необходимость в создании новой независимой науки о человеке и обществе. И даже если она не сможет ответить на все вопросы, она должна подтолкнуть людей задуматься о смысле своей короткой жизни на Земле.

Инстинктивный путь дальнейшего развития общества неминуемо приведёт к деградации важнейшей области человека, его сознания.

Россия должна полностью отказаться от этой практики, которую веками навязывал миру Запад. Победа в войне — это так же не решение глубинных проблем, борьба за сознание человека будет продолжаться всегда, она не имеет начала и не имеет конца, эта борьба подобна иммунной защите человека, только на более высоком духовном уровне.

Не стоит современным элитам надеяться на то, что с помощью различных законов и цифрового контроля им удастся сохранить контроль над обществом. Сознанием человека невозможно управлять, им можно лишь манипулировать, а это не может продолжаться бесконечно.

Попытка создать человека-потребителя, взяв под контроль его иммунную систему, также обречена на провал. Природа, частью которой является человек, не позволит этого сделать. Уже в ближайшие месяцы мы получим её очередное предупреждение, которое заставит задуматься тех, кто не утратил связь с разумом.

Настала пора вновь прикрыть врата ада, пока они полностью не распахнулись. За тридцать с лишним лет многие уже осознали, жить в мире с постоянно приоткрытыми дверями, ведущими в погибель, становится опасно. Граница между добром и злом должна быть полностью восстановлена!