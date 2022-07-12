Психолог: дети в семье самодура вырастают манипуляторами

Чаще всего решения в семье принимает мужчина. Насколько деспотичным он может быть, навязывая близким свои идеи? Как отличить лидера в семье от самодура, может ли самодуром быть женщина, почему дети в такой семье вырастают манипуляторами, и какую цену они за это платят во взрослой жизни, рассказала Pravda.Ru психолог Алёна Леонова.

— Алёна, как отличить лидерство от самодурства в семье — в семье, где обычно решение принимает мужчина?

— Лидер в семье действует на благо семьи, а самодур в семье действует для своего блага. Он исполняет свои желания, не считаясь с тем, удобно ли это его семье, есть ли у семьи ресурсы для этого.

— Как ищет поддержку своих идей в семье лидер, и как ищет самодур?

— Лидер предлагает свои идеи к обсуждению и прислушивается к тому, что ему семья на это скажет. Он объясняет, для чего мы это делаем, какая будет польза семье от этого. И согласие, которое вся семья выдает в ответ на его идею, это и есть та поддержка, которую он ищет внутри семьи.

Самодур приходит и говорит: "А теперь все прыгаем на левой ножке". Зачем? Почему? Какую пользу это принесет семье? Можем ли мы это себе позволить? Его это не волнует. Он сказал — значит, все делают.

— Можно ли договориться с самодуром?

— Нет, потому что в самом наименовании "самодур" уже заложено то, что человек сам принимает решение. Его не интересует чужое мнение. Он может передумать только в том случае, если ему это станет невыгодно. С самодуром можно действовать путём манипуляций, если у вас есть какой-то ресурс, который вы можете самодуру не дать, а он ему нужен, и он его не может отнять, тогда вы можете обменять свою свободу от его идей на этот ресурс.

Женщина — неявный самодур — тоже делает так, что все пляшут под её дудку, несмотря на то, что активно она ничего не требует. Она уговорами, жалобами, давлением на чувство вины делает так, что вся семья пляшет под её дудку.

— Чем отличаются дети в семьях лидера и самодура?

— Дети же некритично усваивают опыт, поэтому они в семье самодура вырастают без лидерских качеств, но с понятием того, что если тебе что-то нужно, ты должен манипулировать окружающими, чтобы они тебе это дали. У них даже не возникает мысли, что можно:

предложить сотрудничество,

обменяться,

просто попросить.

Дети в семье лидера видят, каким образом глава семьи добивается результата: где-то он более гибкий, где-то более жёсткий, где-то предлагает альтернативы, где-то он может изменить мнение, прислушавшись к мнению других. Он рассчитывает ресурсы, учитывает все параметры.

— Могут ли добиться успеха в жизни дети из семьи самодура?

— Конечно. Сколько у нас успешных манипуляторов! Другое дело, какой ценой. Чаще всего они платят одиночеством, невозможностью разделить с кем-то свою жизнь по-настоящему, отсутствием людей, которые поддержат в трудную минуту.

Довольно сложно нажить друзей, если использовать людей как расходный материал.