Хотите попробовать полезный и оригинальный смузи? Предлагаем рецепт коктейля из тыквы, семян конопли и фиников

Рецепт смузи из тыквы и семян конопли

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить смузи, но перепробовали почти все рецепты? Попробуйте что-нибудь полезное и оригинальное, например, объединив тыквенное пюре и семена конопли в этом вкусном коктейле!

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана консервированного кокосового молока

1/2 стакана тыквенного пюре (консервированного или домашнего)

1 чайная ложка приправы для тыквенного пирога

2 финика меджул без косточек

1 столовая ложка семян конопли

3-4 кубика льда

Взбитые сливки и корица (начинка по желанию)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и сверху добавьте взбитые сливки и корицу, если хотите.