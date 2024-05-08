Хотите попробовать полезный и оригинальный смузи? Предлагаем рецепт коктейля из тыквы, семян конопли и фиников
Рецепт смузи из тыквы и семян конопли
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Хотите приготовить смузи, но перепробовали почти все рецепты? Попробуйте что-нибудь полезное и оригинальное, например, объединив тыквенное пюре и семена конопли в этом вкусном коктейле!
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/2 стакана консервированного кокосового молока
- 1/2 стакана тыквенного пюре (консервированного или домашнего)
- 1 чайная ложка приправы для тыквенного пирога
- 2 финика меджул без косточек
- 1 столовая ложка семян конопли
- 3-4 кубика льда
- Взбитые сливки и корица (начинка по желанию)
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и сверху добавьте взбитые сливки и корицу, если хотите.
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СМУЗИ из ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧЕК!