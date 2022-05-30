Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну

Успехи российской армии в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с зубовным скрежетом начали признавать даже на Западе. Однако, это нисколько не мешает той же России ежедневно и ежечасно, в режиме реального времени, проигрывать информационную войну.

Но теперь виновник безобразия найден. Это советник министра обороны РФ по информационной политике Андрей Ильницкий. 26 мая он выступил на "круглом столе" в Совете Федерации, где обсуждалась роль информации с большом противостоянии с Западом и будущее интернет-платформ в новой реальности. Выступление стало резонансным.

"Это человек, по вине которого Россия вчистую проигрывает информационную войну на Украине", — пишет журналист Сергей Мардан.

Серьёзное обвинение. В воздухе снова запахло "предательством элит", как это уже случалось после неуместных заявлений Владимира Мединского и Дмитрия Пескова. Ильницкий, говорят, предложил не являться на информационную войну, а ограничиваться скупыми сводками с фронта и воспитывать в себе сдержанность. Что же он такого в действительности наговорил?

Война смыслов…

"На территории бывшей УССР имеет место быть прокси-столкновение глобального Запада с Россией и той части мира, которая не приемлет гегемонию США и сателлитов. Запад поставил задачу уничтожить Русский Мир, нашу цивилизацию, в основе которой — суверенное, сильное государство Россия, и для этого мобилизованы все средства и ресурсы, от экономических и финансовых до дипломатических и информационно-психологических. Противостояние России и Запада всё больше напоминает сакральную войну Добра со Злом", — заявил Ильницкий в ходе своего выступления.

Как говорится, "Спасибо, кэп (Капитан Очевидность. — Прим. ред.)". Не понимать этого сейчас может лишь тот, кто абсолютно оторван от информационной картины мира.

"Мы обречены на достижение победы не только на полях сражений, мы обязаны выиграть не только войну, но и мир. Это наша главная задача", — подчеркнул советник министра обороны.

Как это сделать, если коллективный Запад обладает тотально превосходящими ресурсами? Играть на своём поле — правды, смыслов и ценностей, и переводить информационное противоборство в эту плоскость, не сваливаясь в навязанные противником информационно-психологические провокации и когнитивные ловушки. Запад все свои и политические заявления, и военные действия реализует, просчитывая, прежде всего, медиа-эффект. Россия же поступает ровно наоборот, и это наша осознанная позиция, уточнил Ильницкий.

"Мы побеждаем на земле, и информационно мы лишь обрамляем военные действия. Очень дозированно и бережно. Сегодня на первую линию выходят терпение, концентрация, собранность и мужество. Мы должны в информационном поле набираться вот этих качеств", — отметил он.

Необходима координация государства и общества на едином идеологическом и смысловом понимании сегодняшнего дня и дня завтрашнего. И формирование единого информационного пространства, — резюмировал выступающий.

…или война со здравым смыслом?

Пересмотрев это нашумевшее выступление, я не нашла в нём ни слова из того, в чём обвинили Ильницкого. Поэтому претензии в его адрес вызывают недоумение.

Да, Минобороны РФ не слишком балует нас подробностями, информация озвучивается постфактум. Но это и логично, потому что брифинги смотрят не только в России. И чем меньше знает противник о наших планах — тем хуже он спит.

Но "в полях" работают военкоры. Они в основном и создают "картинку" происходящего, информация поступает регулярно и оперативно.

Ситуацию ежедневно комментируют эксперты в многочисленных эфирах. Что именно они там говорят — оставим на их совести, некоторых, по-хорошему, лучше бы не подпускать к микрофону. Но, тем не менее, аналитика тоже присутствует.

И само общество активно обсуждает информационную повестку в социальных сетях и мессенджерах, пытаясь за сиюминутными событиями найти ответы на глобальные вопросы: что будет дальше, каким он станет, этот новый Русский Мир? Пока ясно лишь, что ни Россия, ни весь мир больше никогда не будут прежними: тектонический сдвиг не только назрел, но уже и начался.

Так что погодите проигрывать информационную войну. Не так-то просто вышибить русских с этого поля. И, как справедливо отметил военкор Андрей Медведев:

"Люди хотят видеть своими глазами, как трудно куётся наша Победа, хотят понимать это. Хотят видеть русских героев. Разведчиков, морпехов, артиллеристов, бойцов ЧВК. Хотят видеть лица тех, кто сегодня их защищает".

А, значит, так всё и будет.

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