Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…"

"Мы разучились говорить правду…" — под таким названием вышел сборник публицистических произведений, входивший в "Дневник писателя", который Ф. М. Достоевский вёл с 1873-го по 1881 год.

Современник Герцена и Белинского, он жил почти полтора века тому назад, но некоторые его суждения удивительно жизненны и своевременны сейчас. Например, описание России после отмены крепостного права с поразительной точностью совпадает с временем начала 90-х годов:

"Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционные духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полуосознанным внутренним девизом "после меня хоть потоп": "…материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу…" При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели, естественно, распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. "…Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают… какое может родиться поколение от таких пьяниц?"

Капитализм отобрал у людей мораль и нравственные принципы. Но пока ещё остались наши истоки — православие.

Россия — многонациональная и православная страна. Таковой она создавалась и должна оставаться в будущем. В России примерно 82% христиан, печально, но при этом подавляющее большинство богатств страны принадлежит людям не славянской культуры и не титульной нации. Такая же картина и на православной Украине.

За прошедшие без малого сорок лет было больше разрушено, чем создано:

передовые научные школы в области фундаментальных наук,

современные производства

и передовые технологии.

Попытка в начале 90-х годов построить демократическое общество в России превратилась в отвратительный фарс.

Вместо этого был задан импульс и вектор движения по пути построения американской модели "дикого капитализма", где главной ценностью являются деньги. Постсоветский капитализм скопировал всё, что лежало на поверхности и не требовало творческого осмысления. Что легко пристаёт, но трудно смывается. Например, двуличие и лицемерие. Фальшивые лозунги свободы, равенства и братства на деле привели к торжеству посредственности и денежного мешка.

В результате мы стали терять способность замечать то, что, словами Достоевского, "извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющеюся ложью!".

Мы разучились говорить правду.

Достоевский говорил об этом так:

"Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями".

Читая дневники Достоевского о России конца XIX века и анализируя нашу теперешнюю жизнь, я прихожу к выводу, что сущность человека мало изменилась со временем, но что самым счастливым, оптимистичным и честным временем в трудной истории России были годы строительства коммунизма на одной шестой части суши.

В чём сила, брат?

Как вы думаете, много ли в России тех, кто, как и герой фильма "Брат", считает, что сила — в правде? К примеру, доктор филологических наук Юрий Разинов считает, что парадокс русской истории заключается в том, что тезис "сила в правде" существует на словах, а на деле признаётся обратный ему порядок — "у кого сила, у того и правда".

Я бы дополнил эту логическую цепочку: "у кого деньги — у того сила; у кого сила — у того правда".

Интересно, а как считает Дмитрий Медведев? Ведь это перед его посещением города Красногорск в 2018 году на росписи стены подземного перехода была закрашена фраза "Сила в правде".

Может, в бытность свою премьер-министром он не говорил правды, чтобы не сделать нас сильнее? Чтобы мы, не приведи Господь, не подумали, что правда на нашей стороне. А так, не зная правды, мы не знаем, на чьей стороне она. Или, может, чтобы мы продолжали находиться в общественно-политическое зазеркалье, где слова и дела живут самостоятельной жизнью? А может быть, ложь необходима для истины?

Мы часто сравниваем нашу жизнь с жизнью в США, но, как правило, это делаем поверхностно. Когда в США состоятельные граждане идут во власть, они, как правило, просят выплачивать им символическую зарплату в один доллар в год только для того, чтобы не считаться волонтёром.

Среди них были

президенты Герберт Хувер и Дональд Трамп ,

и , губернаторы Митт Ромни и Арнольд Шварценеггер ,

и , мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг

и другие.

Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-либо из российских состоятельных людей отказывался от материальных привилегий. И это при том, что во власти у нас есть очень состоятельные люди, начиная с самого премьер-министра.

У многих из них, бессребреников, весьма состоятельны матери, жёны и дети. В трудное для страны время власть и её вертикаль могли бы проявить свой патриотизм и оказать существенную помощь стране если бы все, начиная с президента и заканчивая депутатом Государственной Думы или членом Совета Федераций, он же клуб миллионеров, изъявили желание в течение года получать заработную плату в размере прожиточного минимума. Более того, предлагаю взять на вооружение опыт СССР в годы войны и привлечь средства состоятельных граждан и предприятий всех форм собственности, включая неправительственные фонды, путём размещения специальных военных облигаций. Думаю, что этих средств хватило бы и на восстановление Украины.

Там, за горизонтом…

"У вас будет всё, если вы воспитаете граждан; без этого у вас все, начиная с правителей государства, будут лишь жалкими рабами”. Жан-Жак Руссо

"Горизонт планирования" — термин, изобретённый российской бюрократией, как бы подразумевающий дальновидность и мудрость стратегов. Метаморфозы, произошедшие в начале "специальной операции", наводят на мысль, что изначально эта операция должна была быть несколько другой, что её пришлось перекраивать буквально на ходу.

Стремительность военной операции — это одно из условий успеха. Второе — глубина планирования или степень детализации. Судя по всему, решение было принято вынужденно. Видимо, драки было не избежать, и мы ударили первыми.

То, что что-то пошло не так, почувствовали многие. Из-за вынужденной паузы было потеряно не только драгоценнейшее на войне время, люди и техника. Под вопросом оказалась мудрость отдающих приказы. Помните, как у Окуджавы: "Я верую в мудрость твою". Эта вера вдруг пошатнулась, особенно после неуклюжих попыток убедить общественность, что всё идёт строго по плану.

Глядя на всё это, США вдруг решили, что возможно не всё потеряно и что есть надежда изменить, казалось бы, предрешённый ход военных событий. Мы помним растерянность и панические настроения президента Зеленского в первые дни военной операции, который буквально умолял Путина начать переговоры и проявлял готовность идти на уступки. Мы также видели, как менялось поведение, риторика и тон Зеленского: от подавленного и растерянного до высокомерно-требовательного, менторского. США и НАТО решили скорректировать свою степень вовлечённости в конфликт, начав массированную поставку тяжёлого, в том числе наступательного вооружения, которое ранее поставлять отказывались. Это неизбежно увеличит цену и нашей победы и цену, которую заплатит украинский народ.

Семена наживы дали плоды алчности

США, Англия и Евросоюз стремятся всеми силами сохранить Украину в орбите своих интересов, не допустить возможности объединения славянских народов России, Украины и Белоруссии в политико-экономический союз. Их поступки продиктованы страхом воссоздания СССР с его идеалами интернационализма, равенства и братства.

Я думаю, они более напуганы самой возможностью воскрешения идеи всеобщего равенства и братства народов, в которой они видят конкуренцию идеи потребления как цели и смысла бытия, что несёт угрозу основам капитализма. Но насколько обоснованы их страхи? Ведь экономика и России, и Украины прочно стоят на капиталистических рельсах. Все основные средства производства находятся в руках дельцов, целью которых является прибыль, и только. Любые идеалы или принципы для них — это пустой звук.

Страна фактически поделена между кланами, интегрированными в вертикаль власти и управления. Новые хозяева страны всерьёз рассчитывают, что и в политике, и в бизнесе ничего принципиально не изменится, что их дети и внуки унаследуют украденное и продолжат начатое.

Семена наживы дали плоды

алчности,

нездоровой тяги к роскоши и потреблению,

высокомерию

и отсутствию каких-либо моральных ограничений.

Мы с лёгкостью, я бы сказал, с готовностью приняли предложенную (или навязанную) нам США идею потребления в качестве жизненного ориентира.

Но это совсем не означает, что с такой же лёгкостью мы найдём в себе и мужество отказаться от обладания материальным в пользу духовного. Сознание большой части нашего общества поражено бациллой

мещанства,

стяжательства

и потребления.

Метастазы этой болезни проникли во все сферы, и особенно, смею предположить, в высшие эшелоны всех форм управления. И это объяснимо. Если раньше люди служили стране в том числе за идею и получали удовлетворение от своей востребованности и возможности служить общему делу, то сейчас другой идеи, кроме карьеры и денег, нет.

Цель — заработать на жизнь и по возможности украсть на красивую жизнь. На страну в широком смысле даже не работают, а просто зарабатывают деньги и получают возможности извлекать доход, монетизируя свои служебные полномочия и конвертируя связи. Ничего аморального здесь нет, потому как давно нет самого понятия морали.

Цель оправдывает средства. Рассуждения о неких "скрепах" и "культурном коде" уж очень слишком контрастируют с реальностью. Они не могут существовать в капиталистическом обществе.

В свете событий последних лет и особенно месяцев стало очевидным, что строить у себя экономику по лекалам США бессмысленно и контрпродуктивно.

Мы, наряду с Японией, Китаем и Индией, являемся уникальной цивилизацией.

Забыв об этом, мы можем утратить

своё лицо,

свои корни,

свою веру.

Ещё более бессмысленно пытаться жить по образу и подобию и в то же время пытаться проявлять независимость от США — оплота капиталистической системы.

Нужно признать, что попытка интегрироваться в западную экономику была геополитической ошибочкой первого президента Бориса Ельцина.

Сейчас, спустя сорок лет, мы расплачиваемся не только за его скудоумие, но и за то, что позволили обмануть себя, за малодушие и трусость. Я надеюсь, общество сумеет сделать из этого вывод и впредь никто и никогда более не будет единолично принимать важные решения за нас и вместо нас.

Только реальная, а не декоративная, как сейчас, демократия может обеспечивать интересы страны и всех граждан в краткосрочной и исторической перспективе.

Подъём Китая и десятилетие унижения России в 1990-х годах происходили одновременно. Сорок лет тому назад, когда всё только начиналось, у руководства Китая хватило мудрости и здравого смысла отказаться от западной модели и найти свой собственный путь — китайскую модель смешанной экономики. Не разрушая при этом исторически сложившуюся политическую систему. За 30 лет поэтапного внедрения экономических реформ стране удалось достичь огромного прогресса в экономике и, как следствие, в мировой политике.

Говорят, что всё познаётся в сравнении. Давайте сравним, где были Россия и Китай в 1991 году и чего добились спустя 30 лет.

Внутренний валовый продукт (ВВП) России и Китая на конец 1991 года в миллиардах долларов США: Россия — 518, Китай — 383.

На конец 2021 года ВВП, соответственно, равны: 1483, или 1,483 трлн, и 14720, или 14,72 трлн, долларов США.

Из приведённых цифр видно, что если на конец 1991 года ВВП Китая был в 1,35 раза меньше, чем ВВП России, то уже к 2021 году он стал в 9,92 раза больше. Вот вам и годы упущенных возможностей. Факты красноречивее слов.

В "Дневнике писателя" Достоевского я прочёл следующее:

"Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается".

Надеюсь, что это было его пророчеством в отношении России и мы вскоре начнём реформировать нашу экономику. Для этого нужно всесторонне изучить и проанализировать опыт реформ в Китае и взять лучшее на вооружение. Стране нужно срочно разрабатывать стратегию смены вектора общественно-экономического развития и управления, возродить советскую систему руководства страной и представительной демократии.

Аппарат власти не должен паразитировать на своих гражданах, облагая их данью. Напротив, государство должно зарабатывать для них деньги. Почему Эмираты могут класть на счета своих граждан десятки тысяч долларов, а мы — нет? У них, говорят, нефть. А у нас? Нефть, газ плюс интеллект, который способен производить высокие технологии и выгодно продавать их всему миру, если его избавить от армии смотрящих дармоедов от государства.

Образ будущего страны должен быть одинаково понятен и справедливым для всех, основан на верховенстве закона и нравственных основ, возможности самореализации для каждого. Фундаментом будущего здания могли бы стать нравственные принципы сосуществования, изложенные в Библии.

Например, шесть из десяти заповедей Христа:

уважай старших; не убей; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; не завидуй.

Эти принципы признаются всеми религиозными конфессиями, как и сама идея единства Бога. Святитель Николай Сербский писал:

"С Богом нас разделяет ложь, и только ложь".

Вернёмся к горизонту планирования. Военная часть запланированной специальной операции непременно когда-либо закончится освобождением Украины от рабской зависимости от США, и она сойдёт с геополитической орбиты коллективного запада. Для полной победы в этой войне России предстоит выиграть не менее важную битву за умы и сердца простых людей.

Каждый сам по себе и сам за себя

Страхи Запада о том, что Украина потеряет государственность, беспочвенны. Это сейчас она фактически потеряна, находясь под внешним управлением США. Что там, за горизонтом военной операции? Готовы ли мы к тому, что нужно будет эффективно и выигрышно заполнить образующийся вакуум власти в освобождённых городах и сёлах? Что Россия может предложить измученной войной стране? Такого понятия, как народ, в капиталистической системе не существует. Это общество индивидуалистов. Там каждый сам по себе и сам за себя. По сути, все мы — общество безыдейных и нравственно дезориентированных людей.

Всё, что происходит с нами, — это ступени лестницы, по которой мы карабкаемся, чтобы подняться выше. Чтобы видеть дальше и понимать больше. Чтобы делать правильный выбор. Чтобы расширять границы добра и сужать границы зла.

Для наших народов жить в отсутствии нравственных принципов и идеалов трудно. Мы есть народ, и этого у нас не отнять. К тому же это противоречит космическому разуму, вызывает растущую дисгармонию материального и духовного.

Великий Зодчий и Творец Мира подводят к тому, что Украине будет дан исторический шанс создать новое, более справедливое и эффективное общество. Без олигархов — владельцев заводов, портов, пароходов. Общество, которое сохранит нашу общую христианскую историю, культуру и духовность. Успехи Украины будут тиражироваться в России и Белоруссии. Нам суждено вместе строить наш новый дом.

Но мы ничего не изменим вокруг нас и в нашей жизни, если не изменим что-то в себе.

Каждый из нас может принять на себя ответственность за изменение общей энергетики страны, в которой суждено жить нам и нашим детям.

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