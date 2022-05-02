Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах

Случалось ли вам получать от своих коллег, руководства или деловых партнёров сообщения, в которые были вставлены смайлики или изображения? Сотрудники Тель-Авивского университета пришли к выводу, что подсознательно любителей преподносить информацию таким образом воспринимают как менее влиятельных в своём сообществе. Почему же так происходит?

О чём поведали футболки?

Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых сотням добровольцев были предложены различные сценарии. К примеру, в одном случае участники должны были представить себе, что они находятся в супермаркете и вдруг видят покупателя, одетого в футболку с надписью Red Sox. При этом одной половине испытуемых демонстрировали футболку с буквами Red Sox, а другой — с логотипом в виде изображения. Затем всех участников попросили ответить на вопрос, какие качества они бы приписали владельцу такой футболки.

Представители первой команды охарактеризовали человека с надписью на футболке как более могущественного и влиятельного, чем тот, у кого надпись была заменена картинкой.

В следующем эксперименте участникам сказали, что они находятся на ретрите, который проводит вымышленная компания под названием Lotus, и их встречает сотрудница компании. Для первой команды она была в футболке с надписью Lotus, для второй — на футболке виднелся логотип с минималистичным изображением цветка лотоса. Как и в предыдущем случае, участники сообщили, что дама, на чьей футболке были написаны слова, обладает большей властью, чем та, у которой на футболке картинка.

Кого выбрать для игры?

В процессе третьего эксперимента испытуемых попросили присоединиться к конференции в Zoom, где их поджидали два других участника. При этом один из них представлял себя с помощью графического, а другой — словесного профиля.

После этого добровольцы должны были выбрать из этих двоих того, кто будет представлять их собственные интересы в соревновательной игре для людей с высоким социальным статусом. 62% участников указали на того, кто был обозначен посредством вербального профиля.

Разделять деловое и личное

Казалось бы, в наше время картинки и смайлики — это норма, особенно в мессенджерах и социальных сетях. Однако это не значит, что они работают в тех случаях, когда речь идёт о деловых отношениях.

"Исследования показывают, что визуальные сообщения часто интерпретируются как сигнал о стремлении к социальной близости, — говорит один из соавторов работы, доктор Элинор Амит. — Отдельное исследование показывает, что менее влиятельные люди хотят социальной близости больше, чем влиятельные люди. Следовательно, сигнализируя о том, что вам нужна социальная близость, используя изображения, вы, по сути, сигнализируете о том, что вы менее влиятельны".

При этом, считает доктор Амит, если переписка идёт между людьми, которые состоят между собой в неформальных отношениях — родственных, дружеских или любовных, такой формат общения вполне приемлем. Однако, если речь идёт о работе или бизнесе, мы должны думать о том, какое впечатление производят наши сообщения на получателей. И если мы отправим смайлик или картинку, надо быть готовыми к тому, что нас перестанут воспринимать всерьёз.

Получается, как бы мы ни стремились наладить тёплые, дружеские отношения в деловой сфере, существует определённый регламент общения. И если мы отходим от формальностей, то автоматически снижаем свой статус, что может привести к проблемам.

"Наш совет: подумайте дважды, прежде чем отправлять изображение или смайлик людям в вашей организации или в любом другом контексте, в котором вы хотите, чтобы вас воспринимали как влиятельного человека", — заявляют авторы исследования.

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