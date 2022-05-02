EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах

Общество

Случалось ли вам получать от своих коллег, руководства или деловых партнёров сообщения, в которые были вставлены смайлики или изображения? Сотрудники Тель-Авивского университета пришли к выводу, что подсознательно любителей преподносить информацию таким образом воспринимают как менее влиятельных в своём сообществе. Почему же так происходит?

Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах

О чём поведали футболки?

Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых сотням добровольцев были предложены различные сценарии. К примеру, в одном случае участники должны были представить себе, что они находятся в супермаркете и вдруг видят покупателя, одетого в футболку с надписью Red Sox. При этом одной половине испытуемых демонстрировали футболку с буквами Red Sox, а другой — с логотипом в виде изображения. Затем всех участников попросили ответить на вопрос, какие качества они бы приписали владельцу такой футболки.

Представители первой команды охарактеризовали человека с надписью на футболке как более могущественного и влиятельного, чем тот, у кого надпись была заменена картинкой.

В следующем эксперименте участникам сказали, что они находятся на ретрите, который проводит вымышленная компания под названием Lotus, и их встречает сотрудница компании. Для первой команды она была в футболке с надписью Lotus, для второй — на футболке виднелся логотип с минималистичным изображением цветка лотоса. Как и в предыдущем случае, участники сообщили, что дама, на чьей футболке были написаны слова, обладает большей властью, чем та, у которой на футболке картинка.

Кого выбрать для игры?

В процессе третьего эксперимента испытуемых попросили присоединиться к конференции в Zoom, где их поджидали два других участника. При этом один из них представлял себя с помощью графического, а другой — словесного профиля.

После этого добровольцы должны были выбрать из этих двоих того, кто будет представлять их собственные интересы в соревновательной игре для людей с высоким социальным статусом. 62% участников указали на того, кто был обозначен посредством вербального профиля.

Разделять деловое и личное

Казалось бы, в наше время картинки и смайлики — это норма, особенно в мессенджерах и социальных сетях. Однако это не значит, что они работают в тех случаях, когда речь идёт о деловых отношениях.

"Исследования показывают, что визуальные сообщения часто интерпретируются как сигнал о стремлении к социальной близости, — говорит один из соавторов работы, доктор Элинор Амит. — Отдельное исследование показывает, что менее влиятельные люди хотят социальной близости больше, чем влиятельные люди. Следовательно, сигнализируя о том, что вам нужна социальная близость, используя изображения, вы, по сути, сигнализируете о том, что вы менее влиятельны".

При этом, считает доктор Амит, если переписка идёт между людьми, которые состоят между собой в неформальных отношениях — родственных, дружеских или любовных, такой формат общения вполне приемлем. Однако, если речь идёт о работе или бизнесе, мы должны думать о том, какое впечатление производят наши сообщения на получателей. И если мы отправим смайлик или картинку, надо быть готовыми к тому, что нас перестанут воспринимать всерьёз.

Получается, как бы мы ни стремились наладить тёплые, дружеские отношения в деловой сфере, существует определённый регламент общения. И если мы отходим от формальностей, то автоматически снижаем свой статус, что может привести к проблемам.

"Наш совет: подумайте дважды, прежде чем отправлять изображение или смайлик людям в вашей организации или в любом другом контексте, в котором вы хотите, чтобы вас воспринимали как влиятельного человека", — заявляют авторы исследования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Современный этикет: Правила, которые нужно знать и нельзя забывать
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Новости
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Диггер озвучил перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
РПЦ: митрополит помог мирным жителям решиться на эвакуацию с "Азовстали"
Reuters: ЕК может позволить Венгрии и Словакии продолжить поставки нефти из РФ
Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска
Le Figaro: из-за санкций РФ создаст свой лагерь, который будет сильнее западного
19FortyFive: ВС США ненавидят "Варшавянки" ВМФ РФ из-за их незаметности
Глава Белгородской области объяснил ночные звуки взрывов задачами авиации РФ
ZDF: Венгрия, Австрия и Словакия отказались от вето на эмбарго ЕС на нефть из РФ
Журналист из США Карпентер: призывы поддерживать Украину зашли слишком далеко
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Ирина Шлионская Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах Ирина Шлионская Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска
Картинки и смайлики в деловых сообщениях понижают наш статус в чужих глазах
Le Figaro: из-за санкций РФ создаст свой лагерь, который будет сильнее западного
19FortyFive: ВС США ненавидят "Варшавянки" ВМФ РФ из-за их незаметности
Желающие аннексировать Западную Украину стягивают войска к границам
Глава Белгородской области объяснил ночные звуки взрывов задачами авиации РФ
ZDF: Венгрия, Австрия и Словакия отказались от вето на эмбарго ЕС на нефть из РФ
Журналист из США Карпентер: призывы поддерживать Украину зашли слишком далеко
Лазарева о жизни в Испании: "Мыть туалеты для меня не зазорно"
В Великобритании начали брать гробы в аренду для экономии на похоронах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников