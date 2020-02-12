Как ЦРУ перехватывало секретные переписки 120 стран

Специалисты ЦРУ полвека изучали содержание переписки жителей 120 государств при помощи оборудования швейцарской компании Crypto.

В своем последнем материале издание Washington Рost ссылается на отчет центра ЦРУ по изучению разведки (2004 г.) и устные рассказы немецких разведчиков из БНД 2008 года. Совместно с немецкими тележурналистами из ZDF американские представители прессы пытались получить комментарии ЦРУ и БНД, но последние отказались что-либо уточнять.

Как спецслужбы двух стран годами обводили вокруг пальца порядка 120 стран

Известно, что Crypto AG принадлежала ЦРУ в партнерстве с западногерманскими спецслужбами еще со времен Второй мировой войны. Компания создавала шифровальные механические машины для американских войск. В течение многих лет она оставалась крупнейшим производителем электронного шифровального оборудования в мире. Тем не менее Россия и Китай никогда не сотрудничали с Crypto AG.

Что касается истории со слежкой за перепиской, то операция двух спецслужб сначала носила кодовое название "Тезаурус", а затем — "Рубикон". Стартовав в 1970 году, этот проект ЦРУ и Агентства национальной безопасности вместе с партнерами в ФРГ включал в себя:

разработку технологии;

обход алгоритмов шифрования;

найм сотрудников;

продажи.

Широкой общественности такая активность стала очевидна после публикации в 70-ых годах прошлого века переписки между представителем Агентства национальной безопасности и основателем Crypto AG. Американские политики тоже недостаточно осторожно отзывались об этом факте. Ряд заявлений чиновников США, в том числе президента Рональда Рейгана, раскрыл масштаб деятельности ЦРУ.

В докладе управления отмечается, что в 1992 году после ареста в Иране одного из продавцов оборудования немецкое BND вышло из операции, а ЦРУ выкупило долю германской разведки в компании и продолжало работу. На сегодняшний день чиновники заявляют, что активы компании были окончательно проданы только в 2018 году из-за развития технологий онлайн-шифрования.

В телеграм-канале БП по этому поводу отметили, что "нейтральная" швейцарская компания шифросвязи "Крипто" на протяжении долгих лет читала всю самую конфиденциальную и чувствительную переписку практически всех правительств мало-мальски влиятельных стран (за исключением России и Китая, которые, видимо, что-то такое подозревали и делали все по-своему). И та самая программа "Призма", которую рассекретил российский почти гражданин Эдуард Сноуден, — это, что называется, жалкое подобие правой руки.

Стало быть, все внезапно стало известно, и все такие: "Мы начинаем внутреннее расследование!" Как дети, ей-богу. Ничего они не знали, ага. Это, девочки, шикарная иллюстрация к тезису "Швейцария — нейтральная страна". Хрен там. Можно только поапплодировать ЦРУшникам и сотрудникам БНД за красоту и эффективность разведывательной операции длинной в несколько десятков лет.

Ну то есть представьте себе, вы в течение 30, 40, 50 лет уверены, что ваши самые мерзкие, самые гадкие секреты известны только вам и вашему абоненту. А где-то в Лэнгли и в Пуллахе за чашечкой кофе простые шифровальщики сидели и читали вашу эту самую совершенно секретную переписку. А самый сок в том, что изобретателем шифро-девайса и основателем швейцарской компании "Крипто" стал бывший наш соотечественник Борис Хагелин, который покинул Россию после революции. Красота же. Проект был сначала окрещен "Рубиконом", потом его переименовали в "Гидру" (привет, Марвел!)

"У вас еще остались иллюзии, что вы защищены и находитесь в безопасности, а ваша переписка никем не читается? Забудьте", - считают эксперты.

Открытым остается вопрос — почему вашингтонский обком сообщил нам о наличии такой серьезной разведывательной операции и почему именно сейчас? Сообщил, девочки, чтоб все знали — кто тут папа. Почему именно сейчас? А чтоб европейские, ближневосточные и латиноамериканские правительства не думали, паче чаяния, что они что-то где-то как-то могут скрыть от большого брата.

Ну и совершенно очевидно свято место пусто не бывает. Хоть Сноуден и рассекретил "Призму" — глобальную программу АНБ по контролю трафика через маршрутизаторы "Циско" и "Моторолла", а программы "Рубикон" и "Гидра" закончили свое существование на рубеже первой декады 21 века, будьте покойны - в загашнике у американцев есть удивительные сюрпризы. Вот SWIFT, как с пеной у рта доказывают некоторые несознательные товарищи, это тоже очень независимая швейцарская система. Но виноваты во всем, как обычно, будут русские!

Путин пользуется только спецсвязью

Кстати, в том числе поэтому президент РФ пользуется только зашифрованной спецсвязью.

Действительно, Путин еще в 2006 году на "прямой линии" рассказал: "У меня мобильных телефонов много, и ни один из них не работает, и я никогда ими не пользуюсь". В 2014 году Песков заявлял, что "Путин не пользуется мобильным телефоном — он предпочитает другие виды связи. Но активно пользуется интернетом". А еще Путин жаловался: "Если бы у меня был мобильный телефон, то он бы не умолкал ни на секунду и постоянно звонил".

Впрочем, у Михаила Зыгаря в "Кремлевской рати" также написано, что Путин по деловым вопросам говорит только по спецсвязи, да и после разоблачений Сноудена о прослушке президентов и попытке прослушать Путина Песков рассказывал, что "все важные переговоры Путин ведет только через защищенные средства".

При этом в Сети есть множество фотографий разных лет, когда Путин говорит по мобильному — то по Vertu, то с Samsung, то по непонятному аппарату на последней Генассамблее ООН. Но это скорее телефоны окружающих сотрудников, помощников и просто чиновников — которые он берет "позвонить".