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Автор Маргарита Кичерова

Что выбрать: усыновление или опекунство

Общество » Семья » Воспитание

Если люди решили взять на воспитание ребёнка из детского дома, что лучше оформить — опеку или усыновление? С какими проблемами может столкнуться усыновитель и как с ними справиться? Об этом рассказала Pravda.Ru главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, психолог Ирина Медведева.

Что выбрать: усыновление или опекунство

Опекун не усыновитель

— Ирина Яковлевна, люди могут взять в свою семью чужого ребёнка через усыновление и опеку. Чем они отличаются?

— Опека очень отличается от усыновления. Считаю, если у человека есть средства на содержание ребёнка, то надо усыновлять.

Опека даёт выплаты на ребёнка, квартиру от государства, когда ему исполнится 18 лет. Но главное, это совершенно другая степень ответственности. Например, если ребёнок не понравится, его можно передать другому опекуну, третьему, десятому. Хотя среди опекунов есть прекрасные люди, которые просто не могут материально себе позволить усыновление.

Трудности преодолимы

— Какие трудности могут ждать приёмных родителей?

— Во-первых, существует наследственность: практически никогда нормальные люди не отказываются от детей. Во-вторых, кровная связь очень сильная.

Даже если ребёнок не помнит маму, всё равно, если он узнает, что усыновлён, он захочет во что бы то ни стало найти родную маму. Поэтому ребёнку ни в коем случае нельзя знать, что он приёмный.

И для ребёнка ужасная травма узнать, что он приёмный, я это знаю по рассказам таких детей. Кроме того, надо понимать, что даже недолгое отсутствие матери, как бы о нём хорошо ни заботились в доме ребёнка, потом очень сказывается на ребёнке. Он делается трудным.

Любовь и правильное воспитание сильнее наследственности.

Просто этим ребёнком нужно будет заниматься гораздо больше. Также важно со стороны биологических родителей, которые оставили ребёнка, получить точную гарантию, что они никогда не появятся в его жизни. Поэтому лучше брать ребёнка, у которого не социальное сиротство, а реальное (то есть родители умерли).

— Что важно помнить будущему усыновителю?

— Надо помнить, что вы столкнётесь с массой трудностей, в том числе с теми, которых не ожидали, поэтому чем дольше вы будете привыкать к этому ребёнку, пока он ещё не усыновлён, тем лучше. Берите его домой хотя бы на выходные. Он будет привыкать к вам, а вы — к нему, будете наблюдать за ним. Вы поймёте, сможете ли справиться с его:

  • чертами характера,
  • привычками,

которые вам не нравятся.

Надо понимать опасность того, что его родители живы. Потому что мать могла оформить отказ от ребёнка, пока была молодая и глупая, ей хотелось устроить личную жизнь и казалось, что ребёнок не нужен. А потом, когда она стала постарше, оказывается, что ребёнок — это самое главное в её жизни. Она может искать встречи с ним, поймать его около школы, во дворе. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы она никогда не могла претендовать на него.

Важно, что никаких благ от государства усыновляющий, в отличие от опекуна, не получит. Он получит те же права и обязанности, что и родной родитель. Но если по-честному, то лучше усыновить.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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