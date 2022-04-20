Эксперт об усыновлении сирот из Донбасса: "Героизм — не лучшая мотивация"

Россияне готовы брать в семьи детей-сирот из Донбасса. Председатель Союза приемных родителей Наталья Городиская объяснила, какие сложности ждут усыновителей сирот из "горячей точки".

В России оказались больше полутора тысяч детей-сирот из Донбасса.

Председателем Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений Наталья Городиская рассказала об особенностях усыновления детишек, потерявших родителей на Донбассе.

Она отмечает, что иногда россиянами движут не те мотивы для усыновления детей, живших восемь лет на территории, где велись военные действия.

"Синдром героизма в качестве мотивации ни к чему хорошему не приводит. Люди столкнутся, во-первых, с проблемами, с которыми сталкиваются обычные приёмные родители, когда берут ребёнка с травмой сиротства. А тут ещё эта война, в которой дети жили 8 лет", — цитирует слова эксперта argumenti. ru.

Городиская предостерегла приёмных родителей от желания баловать взятого на воспитание ребёнка.

"Боюсь, что многие начнут усиленно баловать ребёнка, пытаясь изо всех сил дать ему то, чего он недополучил в детстве. Разрешать ему всё подряд. Но это долго продолжаться не может — нужно сразу же определять границы дозволенного. Потом это сделать будет уже невозможно", — отметила специалист.