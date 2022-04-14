В Луганске украинские военные встали на колени перед погибшими жителями Донбасса

Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР и перешедшие на сторону Республики, посетили мемориал "Не забудем, не простим!", что в поселке Видное и встали на колени перед погибшими жителями Донбасса.

"С какой целью вы это делали", — задала вопрос одна из пострадавших от украинской агрессии женщина.

На что военные Вооруженных сил Украины дали следующий ответ:

"Нам очень стыдно. Мы не знали, что здесь творится. Простите нас", — сказал один из бойцов ВСУ.

На что женщина сказала, что "если бы пришли матери этих детей, вы бы даже не успели прощения попросить".

И напоследок добавила: "Вот привыкли стоять на коленях перед Европой, перед США, так и ползайте".