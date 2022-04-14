Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР и перешедшие на сторону Республики, посетили мемориал "Не забудем, не простим!", что в поселке Видное и встали на колени перед погибшими жителями Донбасса.
"С какой целью вы это делали", — задала вопрос одна из пострадавших от украинской агрессии женщина.
На что военные Вооруженных сил Украины дали следующий ответ:
"Нам очень стыдно. Мы не знали, что здесь творится. Простите нас", — сказал один из бойцов ВСУ.
На что женщина сказала, что "если бы пришли матери этих детей, вы бы даже не успели прощения попросить".
И напоследок добавила: "Вот привыкли стоять на коленях перед Европой, перед США, так и ползайте".
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