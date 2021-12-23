На Деда Мороза подали в суд за неисполнение желаний

В канун Нового года возобновилась дискуссия о ментальной конкуренции Санта Клауса с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дед Мороз из Великого Устюга

Утрата новогоднего удовольствия

Бдительный маркетолог из Томска Денис Амосов ещё в 2020 году подал иск в Кунцевский районный суд города Москвы против российского представительства компании Coca-Cola. Истец был возмущён "пропагандой Санта-Клауса" в рекламе её продуктов и требовал компенсации морального вреда в размере 30 млн рублей, которые собирался передать в фонд создания "Ассоциации по защите образа русской Снегурочки". Судя по продолжающейся рекламе американской компании, удача была не на стороне истца.

В своём видеообращении в Instagram Амосов заметил, что Новый год — это семейный праздник, символами которого долгое время являлись Дед Мороз и Снегурочка. 37-летний маркетолог признался, что новогодние праздники "не доставляют ему прежнего удовольствия" из-за "бесконечной рекламы в преддверии праздника", в которой ему навязывают незнакомого иноземного персонажа — Санта-Клауса:

"Мне становится страшно за наше последующее поколение, которое не воспринимает Деда Мороза и Снегурочку как символы празднования Нового года".

Амосов обратился в администрацию президента РФ с просьбой инициировать процесс законодательного ограничения "пропаганды" Санта-Клауса в нашей стране, в том числе и на ТВ. Стоит заметить, что от содержания программ федерального телевидения периодически "берёт оторопь" и президента России Владимира Путина:

"Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно всё-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корёжить их сознание, а наоборот, будем укреплять".

Владимир Путин говорил преимущественно о ток-шоу, но эта "оторопь", вероятно, вызвана и пропагандой иноземных символов новогоднего праздника. Как на явно планомерное вытеснение Деда Мороза из массового сознания и подмены этой традиционной духовной скрепы Санта Клаусом до сих пор не отреагировали силовики — большой вопрос.

Давно бы уже признали Санта Клауса иностранным агентом и дело с концом. А то сегодня в телевизоре и в интернете Санта Клаус, а завтра что? Американская жвачка, "Айфоны" и участие в пикетах и митингах в защиту конституции России?

Мультипликационная диверсия

Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"

Депутата Государственной думы от КПРФ Нину Останину возмутила популярность иностранных мультфильмов у большинства российских детей:

"Как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, выразила обеспокоенность, что более 60 процентов детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей. Зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции".

С мультиками Останина права. Если нет отечественной мультипликации хотя бы уровня советских авторов, то можно было бы запретить иноземные мультики и предоставить больше эфирного времени для демонстрации простой и полезной анимации о национальных проектах России. Наши граждане с раннего детства должны знать, что у нас в стране всё хорошо, а рост цен происходит из-за происков зарубежных недоброжелателей.

Было бы целесообразно переформатировать общественно-политическое телевещание, чтобы максимально расширить аудиторию, приобщив и детей к эстетике суверенной демократии. Взять и перевести все программы в мультипликацию. Насколько бы задорнее выглядели бы Соловьёв, Киселёв и Скабеева, если бы стали мультяшными. Да и телевизионные сериалы про совещания "больших" начальников стали бы как-то ближе, роднее и домашнее, что ли.

Спрос за неисполненные желания

В то время как по Санкт-Петербургу стал курсировать новогодний "ДедМоробус" с главными героями предстоящего праздника и множеством подарков на крыше стилизованного автобуса, юрист Игорь Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза:

10 миллионов рублей;

23 подарков;

исполнения заветных желаний.

Мирзоев считает, что за Дедом Морозом скрывается "полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян", а сам волшебный бородач не выполняет взятые на себя обязательства и не раздаёт подарки. Об этом юрист упомянул в своём иске:

"Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты".

В официальной резиденции Деда Мороза от комментариев отказались, а в Великоустюгском районном суде Вологодской области сообщили, что иск пока не получили:

"Судья будет решать вопрос — или принимать к рассмотрению, или оставить без движения, или вообще отказать в принятии. Но вообще нормальный человек мог бы такой иск написать?".

Оставлять ситуацию без движения — политически близоруко. Представлять юриста ненормальным — проще, чем разглядеть в его действиях вероятную провокацию, направленную на раскачивание новогодней "лодки", когда времени на раскачку нет.

А что, если завтра кто-то подаст иск за неисполнение обещаний депутатами и целыми партийными сообществами или замахнётся в своих претензиях на самый "верх"?

Последствия сантаклаусщины

Печально, что в резиденции Деда Мороза решили отмолчаться. Не было и заявлений ни пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ни официального представителя МИД страны Марии Захаровой. Хотя тема самая что ни на есть политическая. Вдруг за иском Мирзоева стоит целая схема дискредитации Деда Мороза как одной из духовных скреп России?

В очередной судьбоносный момент, когда международное закулисье через мультики и навязывание Санта Клауса вмешивается во внутренние дела России, бездействие может иметь сокрушительные последствия!

В конце концов, если и дальше позволять множить популярность голливудщины и сантаклаусщины, то завтра вместо наших добрых мультиков, Деда Мороза и Снегурочки, в стране будут пресловутые анимэ и рисованные пасквили агрессивного блока НАТО, Санта Клаус с западной газировкой вместо кваса и песни Билли Айлиш в разгар новогоднего застолья вместо "Ой, мороз, мороз…". Хотя — из Билли Айлиш получилась бы прикольная Снегурочка. Да и иноземная газировка на вкус — вполне себе ничего.

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