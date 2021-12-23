Путин напомнил, что Дед Мороз приходит только к хорошим девочкам и мальчикам

Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что он вот уже 23 года не выполняет его желаний и не приносит желаемых подарков.

Об этом "странном" инциденте во время пресс-конференции рассказал президенту журналист из Вологды, поинтересовавшийся мнением Владимира Путина о том, что люди стали использовать любые — часто даже глупейшие — поводы, чтобы хоть как-то заявить о себе, попиариться на хайпе.

По словам президента, в самом по себе хайпе ничего плохого нет, в том случае, если в нём есть добрый юмор. А что касается юриста, обиженного на Деда Мороза, то Путин напомнил, что он "тоже юрист из Санкт-Петербурга" и готов выступить в суде в роли адвоката волшебника:

"Я хочу напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. И надо бы найти то, что мешает ему одаривать этого юриста к новогодним праздникам".

Что же касается отношений самого президента с Дедушкой Морозом, то они "строились благообразным образом":

"Я ему благодарен, что могу с вами сейчас разговаривать в том качестве, в котором сейчас нахожусь. Ещё больше благодарен российскому народу, который мне доверил столь высокую должность", — признался президент.