Психотехнолог: чем меньше у человека позитива в жизни, тем больше он делает негативного

Что такое эффект замочной скважины, почему людей привлекают скандалы, происшествия и прочий негатив, а также что заставляет пользователей в соцсетях обсуждать и осуждать знаменитостей, рассказал Pravda.Ru психотехнолог Сергей Маркелов.

Эффект замочной скважины

— Сергей, в Сети часто появляются нелицеприятные высказывания об известных людях. Почему скандалы имеют такой резонанс в обществе?

— Есть эффект замочной скважины. Это значит, что жизнь простых людей, наша личная жизнь — это скучноватая история. Она интересная, но мы в ней живём, мы к ней привыкли, а жизнь на 90% — это наши привычки. Мы привыкли к такому:

способу жизни,

утру,

кофе,

обеду,

кругу знакомых, которым можем всегда позвонить.

То есть это рутина. Но природа нашего разума, поведения — это феномен любознательности. То есть мы ищем новое, потому что так получаем эмоции, чувствуем себя более живыми в этот момент. Более того, наша жизнь — это то, что в нас записывает наше окружение.

Наша личность — это то, что в нас записывают окружающие, начиная с папы, мамы, детства и кончая нашим сегодняшним кругом знакомых, СМИ, соцсетями.

И вот тут возникает эффект замочной скважины. То есть нам всегда хочется подглядеть у кого-то. В крайне ярком выражении это называется вуайеризм, когда человеку хочется подглядывать. Даже психологическое заболевание такое есть.

А обычному человеку интересна именно история: "Что там? Что за забором? Что можно узнать из того, чего я не знал?" Люди начинают обсуждать. Поэтому эффект замочной скважины хорошо проявляется во внимании к известным людям.

— На известных людей часто обрушивается много хейта. Почему люди так любят публичные казни?

— Любая информация сразу поляризует людей: 80% в негатив, 20% в позитив. То есть в основном люди проявляют агрессию в виде комментариев, обсуждения, звонков в прямой эфир. У людей в соцсетях выстреливает то недоговорённое, что они не могут напрямую человеку в глаза сказать. А тут возникает посредник в виде ноутбука, возможности написать анонимно.

Люди даже фейковые аккаунты делают, чтобы снять агрессию, неудовольствие своей жизнью. И так получают кратковременное удовольствие. Это потом уходит в обычную жизнь: люди начинают близких обижать.

Психологическая зависимость

— Есть люди, обвиняющие другого в каких-то грехах. Но на самом деле они ведь не знают деталей, они не жили рядом. Что заставляет людей, в реальности не знающих ситуацию, быть убеждёнными в своей правоте?

— Заставляют его собственные картинки мира, в которых он воспитан, шаблоны восприятия окружающего мира. Шаблоны начинаются с детства. Одному ребёнку хорошие игрушки покупают за 10-15 тысяч, а другому — лошадки дешёвые за 500 рублей. Родители говорят: "Мир добрый и справедливый", а мы вырастаем и думаем: нет, мир недобрый. Есть "Мерседес", есть "Жигули". "Им повезло, а я неудачник. И эту неудачливость я буду вымещать на чём?"

Это способ самого лёгкого компенсирования внутреннего конфликта. Высказав о ком-то негатив, я его немного принижаю: "Ты спустись с небес. Да никакой ты не звёздный. Ты обычный и слушай, что я о тебе думаю". И это немного выравнивает всех.

— Но люди должны понимать, что для гонимого имеет определённые последствия тот факт, что его гонит толпа. Они это понимают или нет?

— Нет. А им и не надо понимать. Дело в том, что жизнь обычного человека — это то, до чего он может дотянуться руками, то, что рядом. Всё остальное — я не понимаю, мне неинтересно. 90% людей находят обоснование не быть счастливыми, не быть правильными. Как американские психологи говорят? Самому полицейскому себя в тюрьму не посадить, нужен другой полицейский. Мы не можем быть для себя полицейскими, очень сложно сказать себе: "Я не прав". Или сложно признать, что на самом деле этот публичный человек хороший, жена у него нормальная, жили душа в душу.

Большинство людей рассуждает общепринятыми трендами. А именно: всё у них папа-мама сделали, ничего они сами не заслужили. Наворовали, конечно. Это выливается в обсуждалки. Большинство женщин живут от одной обсуждалки до другой. На женских форумах сидят с утра до вечера: про одно перетирают, потом жизнь подкидывает новых героев. То есть она на работе хороший экономист, бухгалтер. Вечером приходит и играет роль:

похейтила,

поболтала в паблике,

обругала всех как хотела,

сделала ложные выводы.

У неё недовольство превратилось в удовольствие: "Я управляла ситуацией: два часа болтала о чём-то и могу радостная ложиться спать". Утром человек просыпается, идёт недовольный на работу и уже ждёт вечера — снова в путь!

— Когда-нибудь в обществе прекратится стремление подсматривать в замочную скважину?

— К сожалению, нет. Это эволюционная психологическая зависимость, основанная на особенностях нашей нервной системы, психики.

Чем меньше у человека в реальности позитивных вещей, тем больше он будет делать негативного там, где он анонимен.

Кроме того, пока зло более интересно для психики, чем добро. Вот почему СМИ жуют негатив и постоянно пишут о происшествиях. К сожалению, искушение "замочной скважины", искушение обсудить негатив сильнее.