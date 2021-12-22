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Миро уличила Бузову в лукавстве: "Якобы и не знала, что Тарасов придёт"

Шоу-бизнес

Елена Миро объяснила, что значил немыслимый фиолетовый наряд Бузовой на вручении премии телеканала Fashion TV. Блогер уверена, что Бузова нарядилась так, чтобы впечатлить бывшего мужа.

Миро уличила Бузову в лукавстве: "Якобы и не знала, что Тарасов придёт"

Со стороны могло показаться, что речь Бузовой, обращённая к экс-супругу, была импровизацией со стороны звезды "Дома-2", однако Миро подметила одну интересную деталь.

"Начнём с того, что гОленька напялила фиолетовую накидку, очень похожую на ту, в которой была певичка из клипа, где снимался Тарасов. Следите за руками фокусника: бывший якобы был случайно. Голенька якобы и не знала, что он придёт. Кофточку нужную, как у той, чьи губы всосал Тарасов, приготовила и надела", — написала Миро в своём ЖЖ (орфография автора сохранена).

Ранее Дмитрий Тарасов снялся в клипе певицы Марго, наряд которой поразительно напоминал образ Бузовой.

Замечено, что Ольга не впервые пытается подделаться под женщин, окружающих Тарасова. На свой день рождения звезда облачилась в такое же платье, в котором ранее блистала супруга бывшего мужа Анастасия Костенко.

Блогер призывает женщин сохранять достоинство в общении с бывшими мужьями и не повторять ошибок Бузовой.

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Margo - Эйфория (Официальная версия).
Автор: Елена Былкина
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