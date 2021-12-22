Миро уличила Бузову в лукавстве: "Якобы и не знала, что Тарасов придёт"

Елена Миро объяснила, что значил немыслимый фиолетовый наряд Бузовой на вручении премии телеканала Fashion TV. Блогер уверена, что Бузова нарядилась так, чтобы впечатлить бывшего мужа.

Со стороны могло показаться, что речь Бузовой, обращённая к экс-супругу, была импровизацией со стороны звезды "Дома-2", однако Миро подметила одну интересную деталь.

"Начнём с того, что гОленька напялила фиолетовую накидку, очень похожую на ту, в которой была певичка из клипа, где снимался Тарасов. Следите за руками фокусника: бывший якобы был случайно. Голенька якобы и не знала, что он придёт. Кофточку нужную, как у той, чьи губы всосал Тарасов, приготовила и надела", — написала Миро в своём ЖЖ (орфография автора сохранена).

Ранее Дмитрий Тарасов снялся в клипе певицы Марго, наряд которой поразительно напоминал образ Бузовой.

Замечено, что Ольга не впервые пытается подделаться под женщин, окружающих Тарасова. На свой день рождения звезда облачилась в такое же платье, в котором ранее блистала супруга бывшего мужа Анастасия Костенко.

Блогер призывает женщин сохранять достоинство в общении с бывшими мужьями и не повторять ошибок Бузовой.

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