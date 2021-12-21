Бузова публично обрушилась на бывшего мужа: "Машет с галёрки. Как всегда!"

Ольга Бузова впервые встретилась с бывшим мужем после развода. С экс-супругом звезда столкнулась на светском рауте и высказала на публике всё, что думает о Тарасове.

Эксклюзив! Ольга Бузова со сцены унижает бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Знаменитость призналась, что много раз представляла себе, как будет выглядеть её встреча с экс-супругом. Бузова осталась довольна собой. Представительница селебрити убеждена, что Дмитрий Тарасов кусает себе локти от того, что потерял такую успешную и идеальную во всех отношениях женщину.

Свои счёты с экс-супругом Ольга решила свести прямо на сцене, когда получала премию в номинации "Fashion-артист года".

"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года"", — подписала фото в сиреневом наряде телеведущая.

Бузова попыталась отыскать глазами Тарасова в зале, о тот ответил ей взмахами руки с задних рядов. Бузовой показалось символичным то, что бывший муж машет ей из отдаления.

"Машет с галёрки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог её про***!" — заявила Бузова во всеуслышание.

Интернет-пользователи иначе расценили реакцию Тарасова на встречу с бывшей женой.

"Тарасов перекрестился мысленно сто раз подряд при виде такой "иконы". Жизнь уберегла мужика"; "Уж если и жалеет, то скорее о том, что женился на ней. Мужик сейчас счастлив — любимая жена, дети, сын долгожданный. Его любят и ждут… Опять, Оля, мимо"; "Говорит она, а стыдно мне", — писали в Сети.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 год. После развода футболист женился на модели Анастасии Костенко. Недавно у пары родился третий ребёнок.