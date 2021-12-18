Преобразившаяся Бузова выдала тайну о женихе: "Я люблю, я любима!"

Звезда Дома-2" Ольга Бузова призналась, что уже выбрала наряд для будущего мужа.

На премьере фильма "Ёлки-8" Ольга Бузова, фигура которой стала более женственной, блистала в наряде с немыслимым головным убором в виде банта.

Бузова пожаловалась журналистам, что ей неприятно, когда её отношения с мужчинами привлекают излишнее внимание публики.

Знаменитость призналась, что она всегда очень остро переживает проблемы в личной жизни, особенно когда они становятся достояние общественности.

Ольга двояко относится к мудрости о том, что счастье любит тишину.

"Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях. Но с другой стороны, когда ты счастлив, счастьем поделись с другим. Сложно скрывать блеск в глазах, когда тебе хочется на весь мир кричать: "Я люблю, я любима!", — цитирует слова Бузовой "Комсомольская правда".

Знаменитость объясняет, что не хочет, чтобы её любимый мужчина хвастался ей перед публикой.

"Я хочу, чтобы мой мужчина просто любил Олю", — объяснила представительница селебрити.

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