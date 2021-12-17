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Ольга Бузова потрясла поклонников платьем-невидимкой

Шоу-бизнес

Ольга Бузова попозировала с сногсшибательном наряде. Максимально открытое платье телесного цвета создаёт эффект обнажённого тела. Всё лишнее прикрывают лишь серебристые блёстки.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Не успели поклонники звезды "Дома-2" отделаться от впечатлений от образа Бузовой, который она продемонстрировала на премьере фильма "Ёлки-8", как знаменитость снова поразила воображение интернет-аудитории.

Прошлый наряд с огромным бантом был смелым, но вполне скромным в сравнении с новым платьем представительницы селебрити.

Ольга Бузова следует новогоднему тренду, в котором первенство отдают сверкающим нарядам в блёстках и пайетках. Платье знаменитости чем-то напоминает наряды фигуристок, в которых тоже преобладают телесные цвета, сливающиеся с тоном кожи.

"Есть такое счастье: ты и твоя жизнь. Это не повторится", — подписала видео Ольга.

Поющая ведущая позируют под иностранную композицию в наряде, который можно назвать платьем-невидимкой. Весь наряд сшит из ткани телесного цвета. Серебренные вставки делают акцент на самых пикантных местах телеведущей. Нижняя часть платье похожа на пышный хвост русалки. Такой крой платья так и называется — рыбка.

Подписчики осыпали Ольгу комплиментами.

"Оля, неотразима как всегда, с наступающим, береги себя";

"Шикарная леди";

"Какая красотка. Обожаю Олечку!" — восхищались в Сети.

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Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова, Иван Ургант на премьере фильма "Елки 8". 16.12.2021
Автор: Елена Былкина
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