Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах

Скоро Новый год… что он нам принесёт? Чёрт его знает…

Вы ещё не умерли? Мы идём к вам!

За окном оттепель, пасмурно. Солнце — такой же дефицит, как и деньги на Рождество. Да и обвальная мрачная информация по ковиду не добавляет витаминов. А тут ещё в течение года в почтовые ящики стали класть хорошо изданные на мелованной бумаге буклеты "Важно знать!" или "Как действовать в экстренной ситуации". На первый взгляд, книжицы полезные.

Буклеты двух видов — потолще, у кого время есть на обсуждение "экстренной ситуации" в вашей семье. Потоньше — для тех, кого уже всё достало и нет времени на чтиво… у каждого свои проблемы в семье или просто дома. А это и сосед сверху затопил, близкий запил, потеряв работу, куда делся ключ от квартиры или, наконец, пропал ваш любимый кот или пёс.

Но вы всё ещё живете, не собираетесь умирать... Тогда мы идём к вам с этой брошюрой, которая с удивлением говорит: "Вы ещё живы?"

Здесь нет полезных советов, как открыть бутылку без штопора, зато именно здесь вы узнаете, как и за сколько вы сможете быть похоронены. Так как можете умереть и в больнице, и дома, и ещё черт знает где. Соответственно, и похороны будут по карману. Подавитесь чёрной икрой — зароют и без этого буклета, но за несколько иную сумму. Безработных обещают хоронить безвозмездно. Как говорил Вини-Пух — "даром". Это касается и пенсионеров.

Последняя категория в нынешней России вообще забавная. Именно "забавная": без юмора, пусть даже чёрного, сегодня непросто жить в России. Особенно с введением российскими властями пенсионного рабства. Когда вышибается (а чёрт его знает, не специально ли, если вспомнить модную сегодня побасенку или реальность о гибридной войне) самое думающее и активное население России — 1960 и далее годов рождения.

Судя по близким и знакомым, чаще всего мрут именно мужики 55-65 лет. Те, кто сегодня обречён. Хотя бы в плане работы. Да и жизни. Многих увольняют, ссылаясь на старость, не давая доработать до пенсии, других работодатель меняет на более молодую и активную поросль. В общем-то, кто-то правильно просчитал, на ком "экономить" в России. Хотя, судя даже по официальной информации, в стране денег немерено. Но не про вас корм.

В 50-60 лет непросто устроиться в нынешней жизни. Просмотрел сайты, которые предлагают работу. Страждущих её найти среди жителей России, попавших в пенсионное рабство, более чем достаточно. В основном это мужчины в районе 50-60 лет. О зарплате не говорим. Такая зарплата как раз для буклета ритуальных услуг. Максимум 20-40 тысяч рублей. Но и это не всё. Даже если объявление не фейк, при встрече вам чаще всего могут сказать, что на данный момент даже эти копейки вы получать не сможете.

Не менее "забавны" вакансии о госслужбе. Понятно, что речь идёт о зарплате — ставится минимальная. Но госслужащий живёт на премии, которые нередко намного могут перекрывать доходы всех вместе взятых россиян, выполняющих ту же работу. Но не за стенами той же Мосгордумы или Совета Федерации. Москва и регионы здесь едины.

Да, по законодательству, госструктура должна публично озвучивать вакансии. Они есть, пусть и в микроскопическом виде. Но без блата (тут кто-то что-то сказал о коррупции, нет? Показалось...) туда не попасть. Пусть хотя бы вы и имели двадцать дипломов самого "красного цвета". Если не МГУ, то хотя бы какой-нибудь занюханной Сорбонны или набившего оскомину Гарварда.

На заметку. Если после разгона Ельциным Верховного Совета Российской Федерации в первую Госдуму брали в пресс-службу с полным собранием сочинений работ соискателя, то сейчас там просиживают штаны и получают по миллиону в год минимум просто за то, что они родились в нужной семье и оказались под боком нужного господина.

Впрочем, радует, что их кто-то может подвинуть. Может быть, из американского госаппарата. Ведь сообщают же, что в Госдуме собираются рассмотреть вопрос о принятии на работу людей с двойным гражданством. А как же иноагенты?

Мигранты и мутанты

Недавно бывший премьер, он же бывший президент России, Дмитрий Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России. По его словам, нам нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в стране. Страшно, что это говорит нынешний зампред Совета безопасности.

Для начала, что такое маргинал. Из кучи определений выбрал одно — чётко и по существу. Это человек, не признающий общепринятых моральных норм и правил поведения.

Любопытно, а знает ли Медведев и иже с ними о маргинализации русского населения? Вам не нравится слово "русский", вставьте другое — Россия многонациональное государство. Но даже здесь идёт пикирование. Один депутат настаивает на введении в паспорт графы "национальность", его кавказский коллега — против. Одни требуют озвучить национальность преступников в России, другие, считают это унижением национального достоинства. США при приходе нынешнего президента США Джо Байдена прошли уже этот этап. Негры уничтожали памятники белым, обвиняя их в расизме. Межрасовый национализм зашкаливал. Мы не Америка, у нас любят, как показывает история, сносить памятники пока по идеологическим мотивам. Так что гордиться своей национальностью, пусть даже в паспорте, не просто надо, это должно быть в генах. А в нынешнюю Россию уже кто-то за последнее время вбил вирус межнациональной розни. Не забывайте: героями Советского Союза были и русские, и татары, и чеченцы. Вопрос в другом: паспорт какого государства сегодня жжёт ваш зад. Можно лишь с лёгкой грустью наблюдать, как нынешние, когда-то облечённые большой властью, россияне исчезают на просторах Америки или попивают пивко в пабах Англии. Понятно, что не на пособие по безработице. А вирус двойного гражданства — это похуже эпидемии ковида. Даже девятнадцатого.

На днях попалась "забавная" информация, что милиция в Душанбе задержала 20-летнего уроженца Турсунзаде, который попал на камеры видеонаблюдения. Прогуливаясь по улице, местный паренёк демонстрировал прохожим свой детородный орган. Об этом сообщал сайт Управления МВД по Душанбе. Нарушитель занимался продажей детских игрушек и сладкой ваты. И вот представьте, что такой "нарцисс" отправится за сладкой жизнью в Россию. Отмечу, что любитель снять штаны из Таджикистана отделался у себя общественной работой — мытьём полов. Так что, господа из правительства и законодатели всех мастей, у нас своих "эксгибиционистов" мало? И вот на этих маргиналов жители России из своих тощих карманов должны собирать деньги на их перевоспитание?

Главная трагедия послесоветской России в том, что власть почему-то игнорирует внутренние социально-экономические проблемы, пустив в свободное плавание моральное состояние общества. Именно маргинальный менталитет правит в стране последние годы. Наши отечественные отморозки за рулём безнаказанно убивают детей на пешеходных переходах, младенцев находят в мусорных ящиках. А уж о насилии над животными и говорить не приходится — это как само собой разумеющееся. И это лишь верхняя, видимая часть уничтожения морали и культуры в стране. Человек быстро привыкает к плохому. По крайней мере, у нас. Может быть, поэтому обыватель сегодня спокойно проходит мимо снесённого памятника русской старины, не задумываясь, пролистывает книгу с переписанной и оболганной отечественной историей. И неважно, какая она история — русская, российская или советская. История — она одна.

Кто придумал фейк о дефиците рабочей силы в России

Новости СМИ наших бывших братских восточных республик пестрят сообщениями типа: "Каждая четвёртая семья в Киргизии живёт за чертой бедности" или "Учитель из Таджикистана в России кормит своих шестерых детей".

Дальше — больше. В России, оказывается, кто-то озаботился снижением профессионализма у иностранных строителей. Читайте — мигрантов. Русских или россиян на стройках новой демократии вы не найдёте. Чаще у магазина "Красное и белое". Видимо, гражданская война — это хороший бренд.

Последних почему-то не касается и заголовок: "Мигранты повышают зарплаты в РФ". Об этом во время форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!" заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

"Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идёт в отраслях, где было больше всего мигрантов и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы", — отметил он.

Ну, а словам о "гигантском потенциале", повышении производительности труда и аномально низком уровне безработицы (это 2021 год, напомню для потомков) даст оценку другая власть.

Не менее странно прозвучали слова министра о возможности вовлечения в экономическую деятельность дополнительного числа людей — например, с Кавказа.

СМИ Таджикистана вроде бы обнадёжили нас, отметив, что "ранее в России заявили о планах отказаться от труда мигрантов. Для осуществления инициативы в некоторых сферах нужно повысить зарплаты и создать благоприятные условия труда, чтобы места иностранцев заняли россияне". Но в пику ему минстрой РФ, оказывается, "уже отчитался о привлечении 5 тысяч мигрантов из Узбекистана для работы на российских стройках".

Не будет большим открытием сказать, что нашенский Дальний Восток и Сибирь весьма обезлюдели. И не только эти регионы. Главная причина — нет работы. Люди, те, кто дожил, потянулись в центр. Но и здесь россиянам работу не дают. Почему? Сделаем пока ссылку на гибридную войну, которую кто-то проводит в России. Или на непрофессионализм властей, которые не понимают, что они творят. Зато миграция из среднеазиатских республик уже превысила миллион человек. Если бы…

Вот и отдуваются наши силовики, всё чаще задерживая именно исламских террористов. А не каких-то "родных" по истории эсеров или анархистов. Это и есть "мутанты", которые под видом гастарбайтеров, вместо полезного труда на стройках, если не готовят теракты в российских городах, то исправно отправляют деньги, собранные в России, на счета террористов. Если и не в нашей стране, то за рубеж. А это, в первую очередь, жители Средней Азии — бывших республик СССР. Как видим, поток оттуда власти России прикрывать не собираются.

Угроза "пятой колонны" — это весьма обширная тема, которая сегодня для Совбеза должна быть более важной темой, нежели игрушечная война с НАТО. В новой России могут ставить хоть сотню православных храмов святому адмиралу Ушакову, но пока на их паперти стоят потомки адмирала — русские. Что, с 1941 года мы ещё не всех выловили абверовцев из гитлеровской диверсионной команды "Бранденбург"?

Это, кстати, и есть так называемая гибридная война, когда слова о Великой России подменяются заботой о мигрантах и стиранием пыли, пусть даже и с копийной формы вермахта или наполеоновского гренадёра, которую некоторые "великороссы" предпочитают русской. Трагедия в том, что это заметили наследники Наполеона, а не Кутузова.

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