Откуда берётся страх перед клоунами?

Кажется, что образ клоуна должен ассоциироваться с весельем. Между тем, многие даже взрослые люди сторонятся клоунов и даже боятся их. В психотерапии существует специальный термин "коулрофобия" — "боязнь клоунов". Но откуда она берётся?

Герои хорроров и криминальных сводок

Специалист в области фобий Адам Кокс считает, что отчасти в негативном восприятии клоунов виновата медиасфера.

Последние нередко становятся персонажами ужастиков. Например, в книге Стивена Кинга "Оно" и одноимённом фильме иррациональное зло появляется именно в образе клоуна.

Также СМИ порой сообщают о преступниках и маньяках, одетых в шутовские наряды. Скажем, один из самых известных в мире серийных убийц, Джон Уэйн Гейси, прославившийся тем, что с 1972 по 1978 год изнасиловал и убил 33 жертвы, одно время даже работал клоуном на детских праздниках.

"Злобные клоуны"

В 2016 году на улицах европейских и американских городов стали появляться люди в клоунской одежде, которые совершали криминальные действия. В основном это были молодые люди, которые гонялись за прохожими, пытаясь их напугать. А некоторые устраивали и физические нападения. Например, в британском графстве Лестершир 17-летний подросток в костюме клоуна и с бензопилой в руках выпрыгнул из кустов перед женщиной, находившейся на восьмом месяце беременности. От испуга у неё начались преждевременные роды. К счастью, всё обошлось. В шведском городе Варберг некто в маске клоуна напал с ножом на 19-летнего юношу и ранил того в плечо.

В небольшом германском городе Гельзенкирхен прохожему в парке хулиганы в клоунской одежде порезали руки. На другого мужчину напали с битой, когда он попытался прогнать "клоунов", пугавших детей.

За 18-летней студенткой из австрийского города Донауштадт Лорой Бейл клоун с бензопилой погнался, когда она ехала на велосипеде через мост, направляясь на учёбу. Пытаясь скрыться от преследователя, девушка врезалась в куст, упала и сломала обе руки.

В результате истерии, возникшей из-за подобного рода происшествий, в некоторых местах началась самая настоящая охота на клоунов. Так, студенты Массачусетского колледжа и Пенсильванского университета принялись отлавливать людей, нарядившихся клоунами в преддверии Хэллоуина, и применять к ним физическое воздействие.

Кстати, примерно тогда же в сети Facebook стали появляться закрытые группы, посвящённые клоунам-убийцам: Creepy clowns Poland ("Злобные клоуны Польши"), Creepy clowns Indiana ("Злобные клоуны штата Индиана"), Creepy clowns Florida sightings ("Злобные клоуны штата Флорида"). Правда, участники этих групп не призывали ни на кого нападать, они просто постили материалы о таких событиях, размещённые в СМИ. Но сейчас этот тренд уже сошёл на нет. Хотя неприязнь к клоунам осталась.

Эффект недоверия

Страдающим коулрофобией Адам Кокс советует просто избегать клоунов и не смотреть фильмы на эту тематику. А также — почаще напоминать себе, что под клоунским одеянием скрывается реальный человек, и он совсем не похож на свой внешний образ. Хотя такие рекомендации, пожалуй, довольно наивны. Если бы всё было так легко!

Ещё один эксперт в сфере психологии, профессор Марк Гриффитс, полагает, что боязнь клоунов связана с "социальными взаимодействиями". По его мнению, люди испытывают страх не перед самими клоунами, а перед некими некомфортными для себя социальными ситуациями. Грим, макияж, костюм клоуна — всё это вместе создает неестественный образ, являющийся в сознании другого человека символом чего-то неправильного, "нечеловеческого", и потому пугает. К тому же, застывшая "маска" на лице клоуна не меняет своего выражения, и мы не можем прочитать эмоций, которые скрываются под ней. А это очень важная часть взаимодействия.

Аспирантка The Open University Стефани Лэй провела эксперимент, в ходе которого команде добровольцев предложили дать оценку лицам, созданным с помощью программы. Наиболее пугающими испытуемые назвали изображения, на которых улыбающийся рот сочетался с глазами, в которых просматривались либо гнев, либо страх, а также те, где, напротив, рот был печально сжат, а глаза смеялись. Как это обычно бывает у клоунов.

Пол Экман, специалист по "теории лжи", пишет, что если изображение человеческого лица создаёт противоречивое впечатление, то нам кажется, что человек что-то скрывает и ему нельзя доверять.

Так что необязательно даже на кого-то нападать, чтобы люди держались настороже.

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