Клоун напал на женщину в центре Вены. Полиция узнала об этом из соцсетей

Полиция Вены расследует вирусное видео, снятое в центре австрийской столицы. На нём жестоко дерутся женщина и мужчина в костюме клоуна. По словам представителей правоохранительных органов, об инциденте властям не сообщалось.

Кадры ссоры, которая попала в заголовки газет в Австрии в понедельник после того, как стала вирусной в социальных сетях, показывают яростную, хотя и короткую, потасовку женщины, сидящей на скамейке, и мужчины, чей клоунский наряд явно противоречит его агрессивному поведению.

Мужчина дает женщине пощечину и тащит ее за ногу, она пытается оттолкнуть нападавшего, который пару раз толкает ее обратно на скамейку. 12-секундный клип заканчивается тем, что клоун сердито пинает вещи, выпавшие из пластикового пакета женщины. За баталией наблюдают несколько человек, которые почему-то не вмешиваются в происходящее.

Многие комментаторы в соцсетях выражали недоумение, задаваясь вопросом, что могло спровоцировать такой острый конфликт и почему никто не помог женщине:

“Это немного забавно, потому что это так странно и неправильно”, - написал один человек.

Драка произошла на Нойбаугассе, популярном небольшом торговом районе в центре Вены, который славится своими блошиными рынками выходного дня. Когда было снято видео – не уточняется.

Полиция Вены заявила, что расследует инцидент после того, как ей сообщили о вирусном видео. Пресс-секретарь Маркус Дитрих сообщил местным СМИ, что, несмотря на обилие свидетелей, никто не сообщил властям о драке.