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Автор Василий Амирджанов

Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России

Общество

Союз смешанных единоборств России (MMA) возмутился фрик-боями и невольно помог сформулировать суть информационной матрицы.

Никита Джигурда
Никита Джигурда

Батарейка может сесть

Пятого октября 2021 года состоялся бой по правилам бокса между актёром и шоуменом Никитой Джигурдой и депутатом Государственной думы Виталием Милоновым, в котором парламентарий, по его словам, "получил по рёбрам". В тот же день состоялся и поединок тяжеловеса Александра Емельяненко с блогером Артёмом Тарасовым.

Осмыслив произошедшее только к 18 октября 2021 года, глава Союза ММА России Радмир Габдуллин возмутился фактом существования в смешанных единоборствах фрик-боёв. Видимо, настолько задела Габдуллина лютая схватка Джигурды и Милонова, что он пригрозил привлечь к борьбе с фрик-боями ни много ни мало прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Никита Джигурда, узнав о перспективе возможных репрессий, порекомендовал профессионалам из ММА чаще улыбаться:

"Все глупости делаются с серьёзным лицом. В чём проблема? Это — выяснение отношений. И мы ещё привлекаем публику, которая не знает, что такое октагон".

Народный артист Чеченской республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР Никита Борисович Джигурда, вероятно, понадеялся, что в экосистеме оскорбляющихся по любому поводу и требующих сатисфакций отнюдь не в октагоне, можно чувствовать себя в безопасности. Любое опрометчивое действие нетрудно подтянуть под удобную статью. Один популярный блогер недавно заметил в Facebook:

"Человек как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может сесть…"

Потешное событие и довольно суровая реакция на него главы Союза ММА России позволили Никите Джигурде сформулировать суть информационной матрицы, квантовые потоки которой ретранслируются в массмедиа.

Цукерберг "угрожает"

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг

В новости о стремлении компании Facebook совершить очередной технологический рывок, создав так называемую метавселенную для перехода людей к новым возможностям инфокоммуникаций, член Совета Федерации Алексей Пушков усмотрел желание IT-гиганта установить "власть и контроль над человеческим обществом".

Способность же главы Facebook Марка Цукерберга в течение пяти лет привлечь к работе над грандиозным проектом 10 тысяч инженеров из стран Евросоюза, вероятно, рассматривается сенатором как угроза планетарного масштаба:

"Этот новый виртуальный мир будет, разумеется, жёстко контролироваться "мета-Цукербергом" на основе "правил мета-сообщества", которые на деле будут правилами новой мета-диктатуры, уже проявляющей себя в информационной практике глобальных платформ".

Гражданами, которые привыкли действовать вне рамок приличий и демократических принципов, замысел Facebook и вправду может рассматриваться как предвестник "мета-диктатуры". Идеологам авторитаризма всегда трудно уживаться с интересами людей, которые не желают следовать правилам матрицы, которая навязывается обществу на фоне спекуляций на чувстве патриотизма и обещаний "светлого будущего".

Один из популярных блогеров в Facebook грустно пошутил в контексте очередных примеров действия репрессивно-запретительной системы, в которую вполне может окунуться и Никита Джигурда:

"Дедушка рассказывает внуку, как в его время сажали за анекдоты. А внук деду, как в наше время сажают за лайки. И оба чувствуют связь времён и непреходящие ценности поколений".

Фейки честнее реальности

Николай Азаров
Николай Азаров

В информационной матрице недавно запутался бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Политик купился на очередной прикол популярного сатирического интернет-издания, которое сообщило о снижении пенсионного возраста в Китае и оплате властями Поднебесной комфортного отдыха пожилых жителей страны на зарубежных курортах.

Азаров осудил европейские страны за неспособность обеспечить своим гражданам подобные условия, о чём и рассказал своим читателями в Facebook. Серьёзность, о которой говорил Никита Джигурда, снова сыграла злую шутку, хотя, положа руку на сердце, "новости" от этого сатирического издания чаще стали уступать психоделической реальности.

С успехом Николая Азарова можно было бы принять за удачную остроту сообщение о прибытии в Россию из-за границы первой крупной партии отечественного чипа Baikal-M, одной из составляющих, как говорят, технологического прорыва, обещанного властями страны. Об этом рассказал глава компании "Байкал Электроникс":

"Мы рассчитываем, что с января-февраля вся цепочка поставок заработает уже на полную мощность: 10-15 тыс. чипов в месяц".

Компания продемонстрировала любопытный феномен импортозамещения, который, возможно, является составляющей информационной матрицы — чип производит зарубежное предприятие, но для благодарных зрителей федерального телевидения в стране день ото дня растёт технологическая мощь. Хотя идея завиральная. Так можно и автомобили Lada собирать на заводе Rolls-Royce.

Психоделические гастроли

Госдума РФ
Госдума РФ

Маховик погружения общества в историческое прошлое взамен настоящего и неоднозначного будущего вполне вписывается в информационную матрицу. Агитпроп пестует фетиш поиска исторической правды, что порождает некие казусы.

Так, именем Субедея — полководца, который захватил и сжёг дотла Старую Рязань, названа спортивная школа в городе Кызыл, столице Тывы. Этот исторический деятель XIII века был одним из любимых военачальников Чингисхана и хана Батыя и упоминается в русских летописях.

Камня на камне не оставил от Рязани, как выходит, герой земли русской, память которого предлагается чтить со школьных ногтей. Примерно, как депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов, креативя в дистанционном тандеме, на полном серьёзе, как и предупреждал Никита Джигурда, предлагают:

  • реабилитировать Иосифа Сталина за репрессии;
  • вернуть советские эстетику, экономическую систему и цензуру.

Как заметил один из популярных блогеров в Facebook:

"Ни разу не видел сталинистов, исторических-реконструкторов, наряжающихся в лагерную робу. Все почему-то костюмчик офицера НКВД себе справляют".

Фронтмен безудержного и беспощадного креатива Виталий Милонов, в отличие от депутатов Вассермана и Певцова, приняв участие во фрик-поединке с Никитой Джигурдой, сделал попытку приблизиться к реальности и от души "получил по рёбрам".

Надо признать, что избрание Никиты Джигурды в нижнюю палату российского парламента заметно бы усилило творческий потенциал депутатского корпуса, который мало кто осмелится назвать политическими фриками. Пока же информационная матрица убеждает людей в обратном, хотя недавно в Facebook один из пользователей поинтересовался:

"Глядя на состав нашей нижней палаты, удивляет одно: почему она не гастролирует по стране?"

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«Госдума ментально умерла, несите новую» – какой парламент нужен России?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы госдума иосиф сталин марк цукерберг николай азаров алексей пушков никита джигурда виталий милонов анатолий вассерман александр емельяненко
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