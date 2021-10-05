Появились первые кадры боя Джигурды и Милонова

Актёр Никита Джигурда и депутат Госдумы Виталий Милонов сразились в октагоне по правилам бокса. Первые кадры поединка опубликовал Telegram-канал "Mash на мойке".

По свидетельствам очевидцев, Джигурда был серьёзно настроен на бой, поэтому полностью доминировал над Милоновым. После поединка депутат даже пожаловался на организаторов шоу, которые, по его словам, не предупредили о намерениях актёра.

Сам Джигурда отметил, что вёл бой не в полную силу, чтобы Милонова не увезли на скорой помощи.

"Он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никакого договора о том, что это будет "понарошку", нет… Задача была только ненароком не убить депутата Государственной думы", — рассказал актёр.

Джигурда про Соловьёва

Также Джигурда отметил, что его главный "противник" Владимир Соловьёв отказался от подобного боя.

"Короче говоря, он спрыгнул с темы. Я это коротко по-русски назвал — "зассал" телеведущий Владимир Соловьёв", — заявил Джигурда.