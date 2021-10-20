Facebook проведёт ребрендинг: "Метавселенная шире"

Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе. По сообщению иностранных СМИ, Марку Цукербергу "не даёт покоя" метавселенная.

Как будет называться по-новому техногигант, пока неизвестно. Цукерберг планирует озвучить результат ребрендинга на ежегодной конференции Connect 28 октября.

"Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе, чтобы отразить своё внимание на построении метавселенной", — цитирует главу Facebook The Verge.

Как предположили собеседники портала, возможно, новое название будет связано со старыми разработками PR-отдела компании.

"Возможное название могло иметь какое-то отношение к Horizon, названию ещё не выпущенной VR-версии Facebook-встречает-Roblox, которую компания разрабатывала последние несколько лет", — заявил источник.

При этом Цукерберг отрицает связь между ребрендингом и самым масштабным в истории "падении" серверов Facebook. Как ранее писала Pravda. Ru, за шестичасовой "простой" социальных сетей основатель компании потерял несколько миллиардов долларов.

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