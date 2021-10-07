Facebook отказалась выплачивать многомиллионный штраф

Компания Facebook не стала пользоваться судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 млн рублей московскому суду. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Таганского суда столицы.

"В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая, которыми на компанию Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 26 млн рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ), в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", — сказали в суде.

Напомним, что ранее в Москве осудили крупнейшую в мире соцсеть Facebook. По материалам дела, соцсеть отказалась удалять запрещённую на территории России информацию. Согласно данным Таганского суда города Москвы, в отношении соцсети возбуждено пять административных дел по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации".

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