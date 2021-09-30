Сирин Бадрутдинов распределил активы по-родственному

У родственников арестованного бизнесмена обнаружилась собственность на сотни миллионов рублей.

Татарский бизнесмен и депутат Сирин Бадрутдинов, арестованный в декабре прошлого года по подозрению в присвоение и растрате активов ООО "Спецстройсервис", предпринимает отчаянные попытки уйти от уголовного наказания. Не так давно СМИ обратили внимание на развернутую пиар-кампанию в защиту Бадрутдинова, которая оставалась заметной даже на фоне предвыборных баталий. Между тем, новые факты, вскрывающиеся в ходе расследования, говорят о все больших масштабах хищений этого предпринимателя, совершенных в составе большого числа участников, что подпадает, согласно уголовного кодекса, под ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем). Так, в 2018 году Бадрутдинов успел перевести на своих близких и дальних родственников активы общей стоимостью на несколько сотен миллионов рублей. Обычно подобные действия предпринимаются накануне "грандиозного шухера", как выразился герой известной кинокомедии.

Если обратиться к Единому государственному реестру юридических лиц, то можно увидеть, что сегодня находящийся под домашним арестом Сирин Бадрутдинов владеет только тремя действующими компаниями плюс благотворительным фондом. Основным его активом формально является АО "ХК "Капитал" — управляющая компания, инвестиционный портфель которой тоже не особо впечатляет: четыре действующих фирмы с уставными капиталами от 10 до 160 тыс. руб. и суммарной выручкой по 2020 году чуть больше 3 млн.

А ведь всего три года назад Сирин Бадрутдинов лично был учредителем и соучредителем более 30 компаний, а его ХК "Капитал" консолидировала активы общей стоимостью более 5 млрд рублей! Куда же все подевалось?

Ответ на этот вопрос следователи нашли все в том же реестре юрлиц и, как ни странно, в обширной схеме родственных связей бизнесмена из Лениногорска. Едва ли не все компании, активы которых могли быть использованы для латания финансовой дыры "Спецстройсервиса", оставленной Бадрутдиновым "в наследство" новому владельцу компании, оказались в руках родственников бизнесмена и его гражданской (что важно) жены. Заодно были переданы наиболее ликвидные объекты недвижимости. А если внимательно отследить хронологию событий, то выяснится, что операцию по избавлению от активов Бадрутдинов провел в рекордно короткие сроки: основную их массу удалось "сплавить" за несколько месяцев, с апреля по сентябрь 2018 г.

В частности, гражданская супруга бизнесмена Людмила Горошкова с 27 апреля 2018 г. является единоличным учредителем ООО "Шифа Регион" (ИНН 1649021090), а до нее таковым значился сам Бадрутдинов через ХК "Капитал". Аналогичным образом изменилась структура собственности ООО ТПК "Шифа" (ИНН 1649014939) в мае того же 2018 г., с одним нюансом: здесь, помимо сожительницы, Бадрутдинов ввел в состав учредителей своего сына — Данилу Сириновича.

Еще одна до смешения похожая метаморфоза случилась с компанией ООО "Шифа Альметьевск" (ИНН 1644067398). Снова май 2018-го, и снова учредителями вместо ХК "Капитал" становятся физлиц Людмила Горошкова и Данила Бадрутдинов! И наконец, ООО "Контакт-Инжиниринг" (ИНН 1649016654) также резко сменило своих учредителей: сначала Сирин Бадрутдинов передал бразды правления своему сыну Даниле, а затем, 29 августа 2018 г. тот уступил свою долю (85%) в компании мачехе — Людмиле Горошковой. Очевидно, что к осени ситуация вокруг "Спецстройсервиса" начала накаляться, и переписывать ключевые активы на близких родственников для Бадрутдинова-старшего стало уже опасным. Другое дело — гражданская супруга, в любой момент можно сказать, что впервые её видишь, и кто такая, знать не знаешь, просто пришла и попросила подарить компанию… Ну, и не смог устоять перед красотой, например.

Примечательно, что дела у четырех перечисленных выше компаний обстоят несравнимо лучше, чем у тех, что остались в собственности ХК "Капитал". Их суммарная задекларированная выручка в 2020 годы составила без малого 200 миллионов рублей! Не сравнить с жалкими тремя миллионами, вырученными всем холдингом Сирина Бадрутдинова в 2020-м, не правда ли?

Еще одним облагодетельствованным родственником бизнесмена оказался в этой истории Бадрутдинов Эмиль Ришатович — брат Сирина. Ему выпало стать 100-процентным учредителем ООО "Колос" Альметьевский Хлебозавод" (ИНН 1649016326), а ведь до 30 ноября 2018 г. уставной капитал принадлежал Сирину Бадрутдинову и Наилю Муртазину. И финансовые показатели у "Колоса" тоже неплохие: за 2018 года выручка 31 млн руб., правда в последние годы дела идут похуже.

А дальше — можно загибать пальцы.

В компании ООО "Технопарк Заволжье" (ИНН 1649022270) в том же 2018 году доля ХК "Капитал" была уменьшена наполовину в пользу Данилы Бадрутдинова и еще пяти учредителей, выключая Марса Арсланова — давнего партнера Сирина Бадрутдинова.

Компания ООО "Шифа Заинск" (ИНН 1649020587) также "ушла" от Бадрутдинова-старшего к Бадрутдинову-младшему, правда, еще в 2017-м.

В августе 2018-го Сирин Бадрутдинов столь же технично переводит на своего брата Ришата компанию ООО "Агрофирма Спартак" (ИНН 1649015192) с выручкой по году 81 млн рублей.

В том же августе стопроцентной владелицей компании ООО "Шифа Торг" (ИНН 1649017200) вместо Сирина Бадрутдинова и ХК "Капитал" становится некая Сахапова Римма Завидовна, имя которой открыло следствию путь к еще одной сюжетной линии. Линия эта касается недвижимых активов арестованного бизнесмена, в том же 2018 году и так же спешно выведенных "из-под него".

Например, одним из прибыльных коммерческих объектов, заведенных в федеральную кадастровую карту под номером 16:51:010402:926 является двухэтажный торговый центр, расположенный по адресу: г. Лениногорск, ул Гагарина, д 38а. Вот он, этот объект на "Яндекс-картах".

Торговый центр

Из того же кадастрового реестра можно узнать, что собственником объекта, а также земельного участка под ним (кадастровый номер 16:51:013102:172) до 15 августа 2018 г. являлся Сирин Бадрутдинов, а после — уже знакомые нам Людмила Горошкова и Римма Сахапова. На месте старого здания было построено новое, площадью 353,5 кв. м, и уже дамы владеют им формально "с нуля".

И в этот же день, 15 августа 2018 г. на Горошкову и Сахапову был переоформлен еще один участок в Лениногорск — по ул. Куйбышева, д. 37а (кадастровый номер 16:51:013102:174)! Еще один пока что неприметный магазинчик (фото 2), на месте которого Бадрутдинов наверняка отгрохает новый презентабельный торговый центр, но формально не будет иметь к нему никакого отношения.

Магазин

Ранее в прессе проходила информация о том, что Батрудинов также передал Людмиле Горошковой в Лениногорске нежилое помещение площадью 162,9 кв. м., магазин "Копейка" площадью 96,7 кв. м., магазин "Смак" площадью 77,8 кв. м. и участок для обслуживания торгового центра площадью 108 кв. м. А ещё продал свою квартиру в Казани по ул. Зинина площадью 97 кв. м.

То есть, к задержанию и вероятной экспроприации собственности Сирин Бадрутдинов готовился, что называется, капитально. Однако, похоже, в спешке забыл замести публичные следы, которые не только очевидны для следствия, но и легко находятся в интернете. Не менее легко, чем многочисленные статьи и петиции в защиту якобы невиновного бизнесмена-депутата, которыми в последнее время изобилуют не только местные, но и федеральные СМИ.