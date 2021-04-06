Регрессология: терапия прошлых жизней

Что это за новое направление — регрессология и новая профессия — регрессолог? Регресс в данном случае — не упадок, а возвращение назад во времени. Как снова попасть в прошлые века — в свои предыдущие жизни? Почему дочь может оказаться матерью своей же матери? Как психические процессы бессознательного, неосознанные воспоминания из прошлых жизней влияют на нынешнюю жизнь?

Почему некоторые люди испытывают необъяснимый страх перед обычными вещами? На все эти и многие другие вопросы ответила психолог, соучредитель Ассоциации специалистов и исследователей в области глубинной памяти, основатель Школы регрессологов, автор и преподаватель обучающей программы "Регрессии в прошлые жизни" в Институте интегративной психологии и психотерапии Мария Монок.

Читайте начало интервью: Что такое регрессия прошлой жизни и регрессология

— Мария Владимировна, хотя многие люди и вспоминают события своих прошлых жизней, вы сами сказали, что научно это не доказано. И даже, если все так и есть на самом деле, вряд ли это вообще можно доказать. Это — больше вопрос веры, напоминает камлания шаманов, их путешествия в мир духов и прошлые жизни.

Это — древняя традиция всех народов, есть только некоторые различия. Конечно в современном мире большинство людей к шаманам уже не обращается. При разных проблемах такого плана современный человек, скорее, пойдет к психотерапевту. Какие люди приходят к вам?

— Все-таки тема "регрессия прошлой жизни" — действительно очень необычная. Но приходят самые разные люди. И я не могу сказать, что сейчас шаманские практики не используются.

Для кого-то это — важный момент. Как бы шаман для тебя должен что-то сделать. А в практике регрессии прошлой жизни у тебя появляется возможность погрузиться и вспомнить эти события, почувствовать самого себя этим свободным духом.

— Шаманом.

— В том числе, конечно, и шаманом, потому что у тебя появляется эта возможность расширенного сознания.

— И чукчи скажут: "У-у, сам шаман однако". Какие причины побуждают людей обращаться именно к регрессологу, а не к другим смежным специалистам? С какими вопросами к вам в основном обращаются?

— Я бы разделила их на две части.

Есть, конечно, большая категория людей, которые обращаются с вопросами о смысле жизни: зачем я здесь, что мне делать в этой жизни?

Вторая категория людей обращается с какими-то своими проблемами.

Смыслы и цели жизни

Кстати, часто бывают люди, которые уже много где были, в том числе проходили психоанализ, бывали у психоаналитиков или психотерапевтов. Я это говорю не в плане обвинения кого-то в чем-то, но не всегда везде и для всех все работает.

Иногда люди чувствуют, что их проблема лежит глубже, поэтому такие обычные методики не подходят. И они ищут еще какие-то практики или техники, которые им могут помочь, и в результате находят регрессию прошлой жизни.

Бывают так же люди, которые могут сказать, что у меня просто внутри появилось какое-то чувство, то есть — они иррациональны, может быть, и в таком состоянии приходят на регрессии, что у них есть что-то далекое и непонятное, что они хотят вспомнить.

Прошлые жизни

Житейские трудности

Если в простых случаях, то часто обращаются, когда есть какие-то повторяющиеся ситуации в жизни. Например, тебя все время придают друзья или ты, например, устраиваешься на работу, а через неделю увольняешься, как будто это вне тебя происходит.

Все-таки часто у многих возникают трудности во взаимоотношениях с близкими людьми, проблемы в семье, в отношения с родителями, с детьми. Это — именно то пространство, которое мы не можем избежать, не может далеко и надолго уйти оттуда.

А причины и истории этих проблем могут тянуться из прошлой жизни.

Кстати, часто мы наблюдаем в воспоминаниях что люди остаются близкими, но меняются ролями. Например, в этой жизни, я — дочь своей матери, а в прошлой жизни мы были наоборот. Или могли быть мужем и женой по отношению друг к другу.

Какие-то незавершенные дела, проблемные отношения, оставшиеся обиды (например, кто-то подавлял другого или еще что-то) продолжают действовать в нашей сегодняшней жизни.

Фобии

Часто обращаются с фобиями. Потому что фобии часто имеют непосредственное отношение к моменту смерти в прошлой жизни. Например, страх воды, страх насекомых, страх удушения часто бывают связаны с моментом, когда тебя душили в прошлой жизни, или ты утонул.

В принципе эти фобии идут просто от самого воспоминания того, что это так было. Какие-то иррациональные страхи, какое-то чувство своей собственной неполноценности на чем-то оказывается основано.

Часто приходят с ощущением тупика в жизни или в состоянии "как будто я сбился с пути". Наверное, эта категория людей у меня чаще всего бывает. — Состояние тупика и потеря себя, потеря своего пути. И какое-то ощущение пустоты в жизни возникает.

Так же приходят люди, которые потеряли своих близких, им трудно совладать с этой потерей. А в регрессии они получают хорошую возможность по-другому взглянуть на эту ситуацию.