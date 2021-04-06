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Автор Игорь Буккер

Регрессология: терапия прошлых жизней

Общество

Что это за новое направление — регрессология и новая профессия — регрессолог? Регресс в данном случае — не упадок, а возвращение назад во времени. Как снова попасть в прошлые века — в свои предыдущие жизни? Почему дочь может оказаться матерью своей же матери? Как психические процессы бессознательного, неосознанные воспоминания из прошлых жизней влияют на нынешнюю жизнь?

Регрессология: терапия прошлых жизней

Почему некоторые люди испытывают необъяснимый страх перед обычными вещами? На все эти и многие другие вопросы ответила психолог, соучредитель Ассоциации специалистов и исследователей в области глубинной памяти, основатель Школы регрессологов, автор и преподаватель обучающей программы "Регрессии в прошлые жизни" в Институте интегративной психологии и психотерапии Мария Монок.

Читайте начало интервью: Что такое регрессия прошлой жизни и регрессология

— Мария Владимировна, хотя многие люди и вспоминают события своих прошлых жизней, вы сами сказали, что научно это не доказано. И даже, если все так и есть на самом деле, вряд ли это вообще можно доказать. Это — больше вопрос веры, напоминает камлания шаманов, их путешествия в мир духов и прошлые жизни.

Это — древняя традиция всех народов, есть только некоторые различия. Конечно в современном мире большинство людей к шаманам уже не обращается. При разных проблемах такого плана современный человек, скорее, пойдет к психотерапевту. Какие люди приходят к вам?

— Все-таки тема "регрессия прошлой жизни" — действительно очень необычная. Но приходят самые разные люди. И я не могу сказать, что сейчас шаманские практики не используются.

Для кого-то это — важный момент. Как бы шаман для тебя должен что-то сделать. А в практике регрессии прошлой жизни у тебя появляется возможность погрузиться и вспомнить эти события, почувствовать самого себя этим свободным духом.

— Шаманом.

— В том числе, конечно, и шаманом, потому что у тебя появляется эта возможность расширенного сознания.

— И чукчи скажут: "У-у, сам шаман однако". Какие причины побуждают людей обращаться именно к регрессологу, а не к другим смежным специалистам? С какими вопросами к вам в основном обращаются?

— Я бы разделила их на две части.

  • Есть, конечно, большая категория людей, которые обращаются с вопросами о смысле жизни: зачем я здесь, что мне делать в этой жизни?
  • Вторая категория людей обращается с какими-то своими проблемами.

Смыслы и цели жизни

Кстати, часто бывают люди, которые уже много где были, в том числе проходили психоанализ, бывали у психоаналитиков или психотерапевтов. Я это говорю не в плане обвинения кого-то в чем-то, но не всегда везде и для всех все работает.

Иногда люди чувствуют, что их проблема лежит глубже, поэтому такие обычные методики не подходят. И они ищут еще какие-то практики или техники, которые им могут помочь, и в результате находят регрессию прошлой жизни.

Бывают так же люди, которые могут сказать, что у меня просто внутри появилось какое-то чувство, то есть — они иррациональны, может быть, и в таком состоянии приходят на регрессии, что у них есть что-то далекое и непонятное, что они хотят вспомнить.

Прошлые жизни
Прошлые жизни

Житейские трудности

Если в простых случаях, то часто обращаются, когда есть какие-то повторяющиеся ситуации в жизни. Например, тебя все время придают друзья или ты, например, устраиваешься на работу, а через неделю увольняешься, как будто это вне тебя происходит.

Все-таки часто у многих возникают трудности во взаимоотношениях с близкими людьми, проблемы в семье, в отношения с родителями, с детьми. Это — именно то пространство, которое мы не можем избежать, не может далеко и надолго уйти оттуда.

А причины и истории этих проблем могут тянуться из прошлой жизни.

Кстати, часто мы наблюдаем в воспоминаниях что люди остаются близкими, но меняются ролями. Например, в этой жизни, я — дочь своей матери, а в прошлой жизни мы были наоборот. Или могли быть мужем и женой по отношению друг к другу.

Какие-то незавершенные дела, проблемные отношения, оставшиеся обиды (например, кто-то подавлял другого или еще что-то) продолжают действовать в нашей сегодняшней жизни.

Фобии

Часто обращаются с фобиями. Потому что фобии часто имеют непосредственное отношение к моменту смерти в прошлой жизни. Например, страх воды, страх насекомых, страх удушения часто бывают связаны с моментом, когда тебя душили в прошлой жизни, или ты утонул.

В принципе эти фобии идут просто от самого воспоминания того, что это так было. Какие-то иррациональные страхи, какое-то чувство своей собственной неполноценности на чем-то оказывается основано.

Часто приходят с ощущением тупика в жизни или в состоянии "как будто я сбился с пути". Наверное, эта категория людей у меня чаще всего бывает. — Состояние тупика и потеря себя, потеря своего пути. И какое-то ощущение пустоты в жизни возникает.

Так же приходят люди, которые потеряли своих близких, им трудно совладать с этой потерей. А в регрессии они получают хорошую возможность по-другому взглянуть на эту ситуацию.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы фобии память мария монок психотерапия
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