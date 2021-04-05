Что такое регрессия прошлой жизни и регрессология

Кто такой регрессолог, чем он отличается от гипнолога? К какому "регрессу" они имеют отношение? Правда ли, что регрессолог — женская профессия? Регрессология изучает психические процессы бессознательного и психологическое влияние на жизнь неосознаваемых воспоминаний, в том числе из прошлых жизней. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказала психолог, регрессолог, учредитель Ассоциации специалистов в области глубинной памяти и регрессии Мария Монок.

— Мария Владимировна, что такое регрессия и регрессология. Почему это связано с психологией, а не с эзотерикой или регрессом? Связано ли это с гипнозом?

— Действительно эта область — сравнительно новая. Хотя я начала ей заниматься в начале 90-х годов. В то время приезжал немецкий психотерапевт Дорис Шнайдер, который проводил обучение регрессиям прошлой жизни.

Конечно, когда говоришь про прошлую жизнь, кто-то совсем не в теме, а многие не воспринимают это всерьез. Но в то же время сейчас очень большое количество людей как-то стало обращать внимание на это. И огромное количество людей сейчас приходит на индивидуальные сеансы и обучение.

Жизнь до этой жизни

Регрессии прошлой жизни подразумевают, что мы живем не одну жизнь, а жили уже несколько жизней раньше, и будем так же воплощаться вновь после нашей текущей жизни.

Хотя, наверное, регрессия прошлой жизни, регрессионная терапия не ставит целью доказательства того, что в прошлом у нас были жизни или нет, потому что с точки зрения науки пока нет таких существенных доказательств в отношении того, что мы жили раньше и будем жить дольше.

Однако, получилось так, что некоторые психотерапевты, работая с причинами каких-то состояний своих клиентов, отправляясь по линии времени назад, в какую-то первичную ситуацию, где что-то такое произошло, что потом повлияло на последующую жизнь, увидели, что пациенты вспоминают не только раннее детство и внутриутробное развитие, но и прошлые жизни.

В других телах и веках

По описанию их клиентов эти относились не к сегодняшней жизни, а к прошлой. Они себя видели, чувствовали и переживали это состояние в другом теле и в другой временной реальности.

Переживая те события, которые относились к той жизни, они понимали, что еще тогда приняли в силу каких-то происходящих событий определенные решения о себе и своей собственной жизни. Кроме того, у них были подавлены эмоциональные переживания.

Благодаря воспоминанию, переживанию тех ситуаций появилась возможность отпустить эти подавленные эмоциональные переживания и те решения, которые были приняты в определенных условиях, но до сих пор продолжали ограничивать сегодняшнюю жизнь.

— Что общего у вашего метода с тем, что проделывали Фрейд и его последователи традиционным гипнозом на кушетке? Кроме того, что вы говорите о прошлых жизнях, есть еще какие-то принципиальные отличия?

— Как бы, и расширение сознания. Регрессии прошлой жизни проводятся тоже в основном на кушетке. Но это все-таки — совсем другое.

— Чем отличаются эти направления в своей методике? Вы тоже обязательно всегда вводите человека в гипноз?

— Необязательно должен быть гипноз. В состоянии медитации человек тоже способен вспоминать прошлые жизни. И поскольку, наверное, эта тема как-то стала развиваться, все равно она стала влиять на нас, то люди сейчас уже часто, даже просто закрыв глаза, чуть отрешившись от внешней реальности, могут начать вспоминать прошлую жизнь.

Детство и до детства

Все-таки нас захватывает не только текущая жизнь. Хотя и регрессионная терапия подразумевает не только путешествие в прошлую жизнь. Это — возможности соприкоснуться с историями детства, с внутриутробным развитием.

На самом деле, получается, что человек может вспомнить даже моменты своего зачатия и внутриутробного развития, момент рождения, что с ним происходило, как он переживал это состояние.

Регрессионная терапия захватывает также момент прошлой смерти, когда душа оставляет тело, и то, что с ней происходит после смерти. Это — возможность видеть, как проходят твои похороны, как твои близкие прощаются с тобой, и что дальше происходит после смерти.

Смерть между жизнями

Регрессионная терапия в плане прошлой жизни подразделяется на две части:

просмотр прошлых жизней и момент смерти,

жизнь между жизнями.

Был такой Майкл Ньютон, у него есть институт в Америке, он посвятил свою жизнь изучению процесса жизни после смерти. Он получил достаточно объемную картину, он создал карту того, что может происходить после смерти.

Опять же с научной точки зрения это не доказано. Но удивительно, что большое количество людей по всей земле в разных странах вспоминают эти события аналогичным образом.