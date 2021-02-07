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Автор Игорь Буккер

Семейные кризисы - откуда они берутся

Общество

Сколько мужчин реально нужно женщине? Как справляться с кризисами в семейных отношениях и как нам неосознанно в этом помогают наши дети? Об этом вместе с "Правдой.Ру" рассуждает специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин, психолог Алиса Метелина.

Читайте начало интервью:

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Игорь Буккер: Верно ли, что если женщина говорит "да", значит, думает "нет"?

— Женщина проверяет мужчину, выбирая самого сильного, который способен ее добиваться. И она может сказать "нет", чтобы он обратил внимание, как это сказано. "Да" она говорит понятно, а если "нет" звучит игриво, понарошку, с признаком флирта — значит, женщина предлагает поймать ее.

А если видна четкость этого "нет", что если вы пойдете дальше, нарушите ее границы и реакцией будет гнев — надо остановиться. Потом всегда можно еще раз попробовать.

— В немецком журнале я читал, сколько мужчин нужно женщине, и выясняется, что до семи. С одним хорошо в постели, с другим есть о чем поговорить, третий может починить что-то. Один вряд ли в себе все такие качества может сочетать.

— Тут такая подмена понятий. Если двое образуют пару, это говорит об уникальности их друг для друга, на других женщина даже не смотрит, а мужчина может посмотреть только с половой точки зрения. Эта уникальность — один из ресурсов, любовь. В самом низу деньги, которые все держат, но деньги есть у всех. Мы признаем, что нам никто не нужен, это некая закрытая система.

Если женщина смотрит на других мужчин, это значит, что по каким-то параметрам партнер ее не удовлетворяет, у нее сильно развитое либидо, и она не прочь добрать на стороне. Таких женщин, как ни печально, много. Впрочем, если учесть количество изменяющих мужчин — тут разница небольшая.

Если вы как мужчина удовлетворяете эмоциональные потребности партнерши, то вряд ли она пойдет "налево", получая то, в чем у нее потребность. Так что в версию "семи мужчин" я не верю.

— Есть ли критический возраст для людей в отношениях? Говорят же, что 5-7 лет нужно пережить, дальше будет легче.

— В семейной психологии есть определенные кризисные этапы — 3, 7, 12-13 лет, но кроме этих кризисов бывают кризисы личностные, с проживанием определенного количества лет. Получаем травмы, в силу этого идет переоценка. И бывает так, что кризис жены накладывается на кризис мужа. Пара либо проходит через кризисы и становится более сильной, приобретая фундамент, либо она просто расходится.

К чему приводит кризис в семье

— Этот кризис по-другому проявляется, чем кризис брака?

— Бывает, что человек осознает, что он не хочет семью, жить с кем-то постоянно. Притом что у него семья, ипотека и двое детей. А кризис брака — "я тебе в рот смотрела, а сейчас не понимаю, что в тебе нашла: одними шаблонами говорит и валяется на диване". Даже если ходит в спортзал — будет раздражать своим "спортом дурацким".

В какой-то момент количество негативных маркеров становится больше, чем позитивных, которые тебя восхищали в человеке. После этого — либо "ухожу на поиски любви", снова эйфория и все прекрасно, но потом все равно приходим к тому самому. Так что вопрос — как мы справляемся, чтобы это пережить. Это уже вопрос намерения.

— Еще такой фактор: дети. Они могут конфликт между родителями как спровоцировать, так и сгладить. Постоянно они перед глазами — тоже фактор, который раньше не присутствовал.

— Да, это еще один источник психического напряжения, они точно не делают жизнь легче. Но семья — это система, и дети настолько бессознательно зависимы от взрослых, что часто начинают делать все, чтобы эта система сохранилась. Например, ведут себя отвратительно, чтобы папа не ругался с мамой, перетягивают так напряжение на себя, чтобы снять его между родителями.

Или дети начинают бесконечно болеть. Надо тогда разбираться у хорошего психотерапевта: что происходит такого у мамы с папой?

 

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Темы психология алиса метелина
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