"Совпасть душами" с любимым человеком. Возможно ли?

Как совпасть душами с любимым человеком и не стать в итоге жертвой токсичных отношений? На что не следует "повестись" при чужих ухаживаниях? С "Правдой.Ру" обсуждает специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин, психолог Алиса Метелина.

Игорь Буккер: Название "черные вдовы" происходит от страшных паучих, которые во время соития пожирают своих самцов. И в народе есть поверье, что таких женщин нельзя приглашать на свадьбы, потому что они несут с собой отрицательную энергию.

— Это, конечно, суеверие, люди пытаются объяснить какие-то вещи на том уровне образования, который имеют. Это несерьезно. Но термин "черная вдова" появился не просто так. Не буду говорить, что такие женщины именно высасывают энергию из мужей, но тем не менее есть понятия "токсичные отношения", "женщины сложного характера", которые выпивают всю душу из мужчин.

Конечно, если у женщины умер муж, это еще ничего не значит. Но если есть некая тенденция, мы можем присмотреться к этой женщине.

Бывает, что мужчина и женщина находятся в состоянии симбиоза, слияния. Один без другого не может, друг другу закрывают слабые места. И когда мужчина умирает, женщина чувствует себя неполноценной. Сравнивает всех мужчин, и никто не подходит. Никто не соответствует тому, что давал ей муж.

— Это завышенная оценка?

— Нет, просто нужен такой же, с таким же набором качеств. А второго нет. Возможно, женщине чего-то не хватало уже с ее мужем, но она на это закрывала глаза. Когда что-то теряем, острее осознаем ценность этого. Но такие женщины все же находят понимание нездоровости ситуации, работают со своими страхами, неврозами, строят как-то отношения.

— Как долго женщина может искать свой идеал?

— По сути, вечно, если она идет на поводу у своей психики, это непрекращающийся процесс. Однако понимая, что уже 40 или 45 лет, а детей нет, надо срочно вбегать в дверь последнего вагона, они обычно идут к психологу разбираться со своими травмами, детскими проблемами.

— Ведь некоторые женщины бывают зациклены не только на предыдущих мужчинах, но и иногда на образе отца.

— У нас, безусловно, происходит импринт, запечатление образа родителя, и женщина ищет в мужчине отца, которого у нее не было — то есть с его положительными качествами и дополнением того, чего не хватало в семейных отношениях. Например, восхищения, если папа мало обращал на нее внимания, заботы, внимания, когда ее просто слушают.

У меня была клиентка, влюбившаяся в очень деспотичного и сложного человека — цветы и подарки особого впечатления не производили, но когда он взял ее на ручки, сказал: "Ты моя маленькая девочка" — она расплакалась и поняла, что жизнь за него отдать готова, за неудовлетворенную в детстве потребность. А потом еле рассталась с ним из-за его психопатического склада.

— А бывают привязки к литературному герою, какому-нибудь актеру?

— Да, и речь идет безусловно об иллюзиях. Чаще всего женщина боится реальных отношений по разным причинам. Куда проще любить певца, актера, просто живущего в другой стране мужчину, с которым переписываешься. Это все же не про любовь. Находишься в отношениях не с человеком, а со своим представлением о нем. Автоматически дописываешь ему положительные качества, и получившийся образ ничего общего с ним не имеет.

— А это не напоминает мюзикл "Юнона и Авось", где Кончита так и не увидела своего Резанова?

— Да. Практически вся наша литература построена на жертвенной любви. Это скорее не про любовь, а про страдание, созависимость.

Cовпадение душами без созависимости

— А на какие ключевые точки в отношениях все же стоит обращать внимание?

— У вас с таким человеком должны быть схожие эмоциональные состояния, как минимум базовые эмоции.

— Есть английская пословица "Никогда не женитесь на девушке, которая не смеется над вашими шутками".

— Это очень важно, потому что один человек думает категориями будущего — такой весь энергичный, классный, а девушка может все время думать категориями прошлого и быть в печали при этом. Это ее нормальное состояние, и эти два человека не будут понимать друг друга. Может, сначала будет химия, влюбленность и классный секс, а потом все закончится, и они разойдутся, как в море корабли.

Если они оба любят погрустить, то у них и будет то общее состояние. В наше время мы все же вступаем в брак, чтобы быть понятыми и принятыми, а не чтобы вам стирали, готовили или "был мужчина в доме". Второй момент — это общение. Если вам не о чем друг с другом говорить, никакой мегасекс вас вместе не удержит. Если есть темы, которые волнуют — не только бытовые вопросы, а что-то за пределами дома — это хороший прогноз для пары.

Ну и отношение к деньгам — если один привык на всем экономить, то двое живут как-то не очень. Если кто-то всех содержит и много зарабатывает — это отношения сверху вниз. Если оба привыкли "все в дом" — прекрасно, а если только один, а второй хочет благотворительностью заниматься — полная будет ерунда.

— Как героиня "Интердевочки" вышла за иностранца из-за денег, а выяснилось, что он скупердяй.

— Да. Смотреть надо на этапе ухаживания. То, что мужчина тратит на ухаживание большие деньги, еще не значит, что он щедрый. Если он на себе экономит, то в семье будет экономить на вас тоже. А если тратит хорошо на себя, а к семье и друзьям бережлив — как только он вас завоюет, щедрость перекроет краник. Не надо жить в иллюзии "он такой по отношению ко мне будет всегда". Сейчас он распустил хвост и показывает, на что способен.

И женщина тоже: если рассказывает, как любит детей, но даже руки к ним не тянет — значит, она их любит на расстоянии. Если говорит, что классная хозяйка, начинает дома прибираться — это может быть типа рекламной акции. Сходите к ней домой внезапно, когда она не ждет вас, гостей — примерно то же самое будет и в вашей семье.