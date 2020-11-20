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Автор Александр Шторм

Какие меры могут быть введены вместо карантина

Общество

Российские власти в ближайшее время могут ввести ограничительные меры и правила пересечения границ регионов.

Какие меры могут быть введены вместо карантина

Как сообщается в телеграм-канале "Натанзон", источники, близкие к Координационному штабу по борьбе с коронавирусом, сообщили, что для въезда в другой регион может потребоваться результат отрицательного теста на ковид, сделанного в течение 48 часов.

Причем это якобы будет согласовано на федеральном уровне, главы регионов хотят сделать это одновременно.

А канал "Незыгарь" отмечает, что во время совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства прозвучала мысль, что причина, почему государство не справляется с пандемией, кроется в фундаментальных особенностях экономики.

Основные обстоятельства такие:

  • 30 % врачебных вызовов к инфицированным невозможно осуществить ввиду отсутствия транспорта. Банально не хватает автомобилей скорой помощи (количественно — не менее 2700 машин СП (около 30 на регион в среднем) и несколько тысяч легковых автомобилей для дежурных амбулаторных врачей.
  • Также ощущается острая нехватка стационарных больничных коек. На фоне роста инфицированных больницы заполнены на 81 %, а в отдельных регионах этот показатель фактически достиг ста процентов. В текущих условиях этого хватит на пару недель.
  • На складах нет базовых лекарств для лечения ковида. В 85 % аптек нет препарата "Фавиправир" против коронавируса, в 73 % — рекомендованного антибиотика, в 45 % — антикоагулянтов. И хуже всего то, что нет возможности все эти проблемы решать.

Государство на правило 15 млрд руб. на оперативные нужды, но до конца года потребности больниц будут удовлетворены на 10-15 %, а по лекарствам вообще прогноза нет. Сложность в том, что антиковидные препараты на 99 % изготовляют из импортного сырья, которое в разгар пандемии востребовано в странах-производителях.

По словам Путина, ситуация, которая обуславливает нехватку противоэпидемических средств и ресурсов выглядит так: "Бывает, деньги есть, а машин нет". По сути, за деньгами в российской экономике нет ни товаров, ни ресурсов.

Так сложилось в ходе приоритетного развития спекулятивно-посреднического сектора в соответствии с принципами монетаризма. Биржевые спекуляции, финансово-посреднические операции, те же ложные банкротства с последующим выводом средств в офшоры привели в страну сотни миллиардов рублей так называемой "фиктивной стоимости". Товарного накопления за ними не было и не будет в ближайшем обозримом будущем.

Для того, чтобы перестать наводнять экономику "пустыми" рублями, нужно для начала ввести налог на биржевые спекулятивные операции, пишет "Незыгарь".

В те же действия он помещает необходимость ограничения возможности вывода валютных средств за рубеж, предусмотрев залоговую субсидиарную ответственность собственников и руководителей банков за их финансовое состояние.

Но российские власти вместо системных решений снова предпочтут закрыть границы. Это банально проще, чем восстановить пострадавшую за 25 лет российскую экономику. По крайней мере, иллюзия контроля и эффективности будет сохраняться.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 карантин коронавирус самоизоляция вторая волна эпидемии
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