"Здесь кровью полит каждый метр...": рассказы участников освобождения Крыма

Над сборником документов "Здесь кровью полит каждый метр…", в котором опубликованы рассказы участников освобождения Крыма во время Великой Отечественной войны, работал большой коллектив учёных во главе с доктором исторических наук Сергеем Журавлёвым. В прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" он рассказал об этой книге.

О Второй Мировой войне написано и издано уже огромное количество материалов. Чем от всех них отличается новый сборник? Как создавались и собирались эти материалы? В чем особенность и ценность этого масштабного труда?

— Сергей Владимирович, вы руководители группой составителей сборника документов "Здесь кровью полит каждый метр…", в котором опубликованы рассказы участников освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1943-44 годах. Расскажете нам, что представляет из себя эта книга? Какие материалы там собраны?

— Получилась довольно толстая книжка — 600 страниц. Её подготовил коллектив наших сотрудников — 7 человек, мы работали над этим изданием 7 лет. Это — сборник уникальных документов с комментариями, фотографиями, приложениями. То есть — всё оформлено так, как в научном мире положено делать, когда вводятся в научный оборот новые документы.

— В чем её уникальность?

— Уникальность её в том, что здесь впервые публикуются материалы, которые были созданы сразу после боёв. Ещё в период Великой Отечественной войны по инициативе историков Академии наук была создана комиссия по истории этой войны.

Задача этой комиссии заключалась в том, чтобы по горячим следам боёв собирать документы, которые затем лягут в основу истории Великой Отечественной войны.

Рассказы сразу после боя

Была также задумка делать интервью и фиксировать их. Они тоже есть среди этих документов. В результате стенограммы, записи, интервью с воинами, которые только-только участвовали в освобождении Крыма и легли в основу книжки, которую мы издали.

Этот большой сборник — одновременно история освобождения Крыма в апреле-начале мая 1944 года и, безусловно, книжка о восприятии войны её участниками. Там хорошо видно, как воспринимали эти события люди, которые только-только вышли из боя.

Конечно, уже вышло очень много мемуаров о войне. Но в основном это были мемуары военачальников и написаны они были спустя годы или десятилетия после этих событий. А мы все прекрасно понимаем, что одно дело — восприятие боя с командного пункта, а совсем другое дело — из окопа рядовым солдатом.

В данной книге это сочетается. В этом — еще одна уникальность сборника. Здесь публикуются рассказы рядовых солдат и сержантов, младших офицеров и военачальников, которые участвовали в этих событиях на поле боя и руководили операцией по освобождению Крыма.

— В сборнике представлен взгляд только со стороны наших позиций — Красной армии или есть и какие-то материалы Вермахта?

— Это тоже есть. Мы решили поместить их в качестве приложения к этой книге, потому что действительно всегда важен еще и противоположный взгляд.

Там представлены документы некоторых подразделений Вермахта, которые обороняли ранее захваченный ими Крым. Эти документы были, когда наши войска взяли Севастополь в начале мая 1944 года.

Секреты разведки

Тогда эти документы, конечно, были секретны. Как только они были взяты в качестве трофеев, их тут же перевели с немецкого языка на русский и они тут же поступили в работу. Необходимо было проанализировать — что в этих документах есть.

Кроме того, в книге есть ряд интервью с немецкими и румынскими военнопленными, которые рассказывали о моральном состоянии, техническом оснащении немецко-фашистских войск и так далее, тому подобное.

Этот комплекс материалов существенно дополняет то, что рассказывали наши военнослужащие. Из него мы можем судить о том, что немцы знали о наших войсках.

Оказывается, что разведки — и наша, и немецкая — в Крыму работали довольно хорошо. Им были известны практически все номера частей противника, примерное количество солдат, функции подразделений, их действия в случае наступления и обороны. Всё это наши и немцы знали о противоположной стороне.

Но они ничего противопоставить нам не смогли, потому что по численности наших войск и по вооружению, в том числе тяжелой артиллерии и самолетам, мы к началу наступательной операции в апреле 1944 года довольно существенно превосходили немецко-румынские войска, которые обороняли Крым.

И второй важный фактор успеха этой операции — к этому времени очень серьезно выросло боевое умение и слаженность наших войск. Все это наглядно подтверждают представленные в сборнике материалы.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев