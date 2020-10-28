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Автор Игорь Буккер

США готовили смерть России сто лет назад

Сто лет назад имела место одна из самых дерзких попыток госпереворота, которая стала предтечей холодной войны. За заговором с целью убийства Ленина и свержения большевистского правительства, опасной авантюрой по вторжению в Россию стояли президент США Вудро Вильсон и государственный секретарь Роберт Лансинг.

США готовили смерть России сто лет назад

Российская империя, затем СССР долгое время благоволили Соединенным Штатам. Пока у руля российского государства находились толковые люди, политика в отношении будущей супердержавы не вызывала нареканий. Начиная с Екатерины II, которая отказала английскому королю Георгу III в подавлении американских инсургентов, до Сталина, при котором советские солдаты братались на Эльбе с соратниками по оружию. И тут подоспел Горбачев…

Американский заговор против Ленина

Американская сторона долгое время утверждала, что Штаты никогда не гадили России, которая через евреев украла у них секреты ядерного оружия. Хотя слетевшая с губ Трумэна фразочка, что гибель невинных островитян в Японии — это "дубинка для русских парней", многозначительно свидетельствует о подлинном отношении Белого дома не просто к Кремлю, а в целом к русскому народу. Теперь в США начинают ворошить свое неприглядное прошлое, в том числе по отношению к России.

Со многими вкусными деталями рассказывается о происках янки в книге американского журналиста Барнса Карра "Ленинский заговор. Неизвестная история американской войны против России" (Barnes Carr. The Lenin Plot: The unknown story of America's war against Russia). В отличие от своего именитого однофамильца, британского историка Эдуарда Карра, Барнс не профессиональный специалист по истории, но, как и другой Карр, живо интересуется русской историей советского периода. Его первая книга была посвящена советским разведчикам — "Операция "Шепот". Поимка советских шпионов Морриса и Лоны Коэн" (Operation Whisper: The Capture of Soviet Spies Morris and Lona Cohen).

"Заговор против Ленина получил "полное одобрение" президента Вудро Вильсона. Отдавая приказ о военном вторжении в Россию, он предоставил американскому послу, генеральному консулу США в Москве и другим сотрудникам Госдепартамента свободу действий для проведения тайных операций против Ленина. В результате с обеих сторон погибли тысячи как военных, так и гражданских лиц", — написано в рецензии выпустившего книгу знаменитого американского издательства Simon & Schuster.

Самый шокирующий заговор в истории

Наивный янки исходил из давно известной в научных кругах тайной сделки кучки большевиков с кайзеровским Генштабом, чтобы вывести Российскую империю из войны, для чего нужно было забросить в "пломбированном вагоне" дюжину революционеров в мятежный Петроград. Однако пришел он к этой немудреной мысли, вовсе не листая учебники по истории.

"В университетской библиотеке я встретил попивавшего бренди любезного пожилого джентльмена, который жил в Париже после Первой мировой войны и знал некоторых американцев, участников тайной войны США против России", — признается Карр в интервью одному из популярных английских изданий.

Подобная история настолько поразила падкого на сенсационные материалы журналиста, что он вскоре нашел некие подтверждения, касающиеся противостояния СССР и США на фронтах невидимой войны, чтобы раздобыть подробности, он принялся копаться в архивах и библиотеках в поисках рассказов от первого лица, содержащихся в мемуарах, в частных письмах и малотиражных автобиографиях.

"Союзники опасались поражения на Западном фронте. Отупевший пацифист, госсекретарь США Роберт Лансинг ввязался в бой и использовал свой кабинет как трибуну, чтобы продвигать план по организации государственного переворота в России и возвращению этой страны в войну", — свидетельствует нынешний наблюдатель.

К политике — возможного выхода России из войны — примешивались экономические соображения. Царь задолжал Третьей республике (Troisième République) 13 млрд франков. Однако Карр считает, что холодная война началась задолго до того, как об этом написано в большинстве книг по истории.

На страницах Express. co.uk он сказал: "Если холодную войну можно определить как попытку победить другую нацию в военном, политическом, экономическом или культурном отношении без официального объявления войны, то она началась не после Второй мировой войны, поскольку СМИ и некоторые историки хотят, чтобы мы в это поверили. На самом деле она началась с вторжения союзников в Россию и попытки убить Ленина".

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Темы сша ссср ленин заговор
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