Причины, почему онлайн-обучение — это будущее образования

Концепция традиционного образования радикально изменилась буквально за пару лет. Коронавирус лишь ускорил его популяризацию: физическое присутствие в классе или аудитории больше не является единственным вариантом обучения. Преподаватели в спешке осваивают новые технологии, учащиеся — покупают ноутбуки.

Конечно, не стоит забывать о минусах онлайн-образования. От ошибок в образовательных платформах, которые мешают получить доступ к курсам, до атак хакеров или плохой связи — проблем много, и не все они решены.

Но факты остаются фактами:

в США более 30% учащихся высших учебных заведений проходят хотя бы один дистанционный курс;

в России Минкомсвязи спонсирует образовательные платформы на 300 млн. рублей;

общий рост продаж онлайн-курсов в РФ составил 25 млрд. рублей уже в 2018 году.

Такие цифры говорят об одном: плюсы начинают перевешивать минусы. И вот почему.

Учиться можно в удобном ритме

Онлайн-обучение позволяет учителю и ученику строить индивидуальные ритмы обучения. Если курс полностью "готов", то присутствие педагога нужно лишь при проверке работ или вводных лекциях, а все остальные материалы доступны 24/7 каждому студенту.

В результате ученики выстраивают лучший баланс между работой и учебой, поэтому не нужно ничего бросать. Кроме того, обучение в Интернете научит весьма полезному навыку: управлению временем.

Учиться можно на кого угодно

Помимо частных школ и платформ к онлайн-образованию все чаще присматриваются "классические" ВУЗы. Современный Интернет достаточно быстр и для курсов по музыке, и для изучения квантовой физики: различные аудио-, видео-, текстовые материалы, презентации, интерактивные тесты — все это помогает вовлечь студентов в учебу.

При этом многие курсы гарантируют не только диплом или сертификат официального образца, но и стажировку, что в условиях постоянного дефицита вакансий очень кстати.

Учиться можно откуда угодно

Минимальные требования — простейший ноутбук, планшет или компьютер, стабильный доступ в Интернет, свободное время и деньги на оплату. Больше нет необходимости добираться из одного филиала в другой только потому, что на кафедре составили неудобное расписание — вы не только экономите время, но и сокращаете расходы на транспорт, еду, одежду.

Учиться выгоднее

Онлайн-обучение стоит в разы дешевле, чем программы ВУЗов. При этом чаще всего в онлайн-учебе доступен все тот же спектр вариантов оплаты (в кредит, в рассрочку) и тестовый бесплатный период. Также многие платформы регулярно предоставляют скидки, часть материалов выкладывают в свободный доступ. Вы можете без проблем посетить 3-4 разных курса и выбрать нужный в рамках "пробных периодов". Можете представить такое в классическом учебном заведении?

Фото: vk. com

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