Концепция традиционного образования радикально изменилась буквально за пару лет. Коронавирус лишь ускорил его популяризацию: физическое присутствие в классе или аудитории больше не является единственным вариантом обучения. Преподаватели в спешке осваивают новые технологии, учащиеся — покупают ноутбуки.
Конечно, не стоит забывать о минусах онлайн-образования. От ошибок в образовательных платформах, которые мешают получить доступ к курсам, до атак хакеров или плохой связи — проблем много, и не все они решены.
Но факты остаются фактами:
Такие цифры говорят об одном: плюсы начинают перевешивать минусы. И вот почему.
Онлайн-обучение позволяет учителю и ученику строить индивидуальные ритмы обучения. Если курс полностью "готов", то присутствие педагога нужно лишь при проверке работ или вводных лекциях, а все остальные материалы доступны 24/7 каждому студенту.
В результате ученики выстраивают лучший баланс между работой и учебой, поэтому не нужно ничего бросать. Кроме того, обучение в Интернете научит весьма полезному навыку: управлению временем.
Помимо частных школ и платформ к онлайн-образованию все чаще присматриваются "классические" ВУЗы. Современный Интернет достаточно быстр и для курсов по музыке, и для изучения квантовой физики: различные аудио-, видео-, текстовые материалы, презентации, интерактивные тесты — все это помогает вовлечь студентов в учебу.
При этом многие курсы гарантируют не только диплом или сертификат официального образца, но и стажировку, что в условиях постоянного дефицита вакансий очень кстати.
Минимальные требования — простейший ноутбук, планшет или компьютер, стабильный доступ в Интернет, свободное время и деньги на оплату. Больше нет необходимости добираться из одного филиала в другой только потому, что на кафедре составили неудобное расписание — вы не только экономите время, но и сокращаете расходы на транспорт, еду, одежду.
Онлайн-обучение стоит в разы дешевле, чем программы ВУЗов. При этом чаще всего в онлайн-учебе доступен все тот же спектр вариантов оплаты (в кредит, в рассрочку) и тестовый бесплатный период. Также многие платформы регулярно предоставляют скидки, часть материалов выкладывают в свободный доступ. Вы можете без проблем посетить 3-4 разных курса и выбрать нужный в рамках "пробных периодов". Можете представить такое в классическом учебном заведении?
Фото: vk. com
Читайте также: Дистанционное обучение VS классическое образование
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.