Дистанционное обучение VS классическое образование

Как законодатели планируют регулировать процесс дистанционного образования? Насколько ученики и родители подготовлены к процессу удаленного обучения? На вопросы "Правды.Ру" отвечает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

После перехода школьников на дистанционную систему обучения масса вопросов появилась: как у самих учащихся, так и у их родителей. Среди шквала критики, которую можно свести к тому, что подобное образование даже образованием нельзя назвать (тут целый спектр очень субъективных мнений) и вплоть до объективных причин, когда в отдаленных и не очень местах попросту отсутствует сигнал Интернета или слишком мала его скорость. Случаются проблемы и посерьезней, когда в семье всего один гаджет на всех учащихся.

Плюсы и минусы дистанционного обучения Плюсы Минусы Удобно планировать время Возникает соблазн отложить учебу "на потом" Появляется личная заинтересованность в обучении Сложно мотивировать удаленных учеников и студентов Возможность самому организовать себе удобное место для учебы Многие ученики испытывают сложности с самоорганизацией, т. к. привыкли к постоянному контролю Сотни ресурсов для получения знаний Проблемы с компьютерной техникой, Интернетом или их отсутствие Ускоренное освоение различных компьютерных и сетевых программ Непонятные временные ограничения

При всех негативных последствиях онлайн-обучения, необходимо сделать выводы, в том числе и на законодательном уровне.

— У нас в законе "Об образовании" есть понимание, что такое дистанционное образование, но мы его воспринимали лишь как одну часть в комплексе всех методов, подходов, — сказала Лилия Гумерова. — А здесь нам приходится одномоментно в таком масштабе перейти. Безусловно, мы понимаем, что главное — это здоровье. Это было вынужденной мерой. Это было сделано для того, чтобы наши дети прежде всего оставались здоровыми.

Далее председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметила, что "с коллегами из Министерства просвещения уже сформирована рабочая группа, небольшой штаб", чтобы прописать полномочия Министерства просвещения и Министерства образования и науки и весь регламент взаимодействия:

какие образовательные платформы,

чем можно пользоваться,

сколько раз учитель должен выйти на связь, если скорость Интернета не позволяет,

как себя вести, если нет Интернета,

как оценивать работы детей.

Классическое или дистанционное образование

— Несмотря на то что такой четкой правовой базы не существовало, тем не менее Министерство просвещения достаточно оперативно выпустило методические рекомендации и для детей, и для педагогов, и для учителей, то есть, как организовать дистанционное образование. Сейчас в очень доступной форме в помощь родителям и детям появились картинки, как вести себя во время дистанционного образования. Кроме методических рекомендаций работает горячая линия по вопросам дистанционного образования, — сказала Лилия Гумерова.

По словам чиновницы, она обратила внимание на статистику, которая появилась после опроса родителей в социальных сетях, что более 50 процентов тех, кто принял участие в опросе, выступают за сохранение традиционного обучения, за классический урок.

— Итоги первых двух-трех недель показали, что в достаточно сложных условиях родители, педагоги и сами ребята постарались максимально, чтобы эта ситуация не нанесла урон знаниям. Бывают форс-мажорные обстоятельства, когда мы вынуждены ради здоровья перейти на такой формат. И при дистанционном, и при классическом уроке мы не устаем говорить (это и моя личная позиция), что самое главное — это связь "учитель-ученик".

— Там, где учитель позвонил, поддержал, даже если нет Интернета, там, где он проявил свои творческие и профессиональные способности, там дело пошло гораздо-гораздо лучше, — подчеркнула Лилия Гумерова. — Как бы ни развивались технологии, Интернет, какие бы ни были супергаджеты, но главным действующим лицом остается педагог, который любит детей, чувствует их, готов делиться не только знаниями, но и частичкой своего душевного тепла.

Как призналась Лилия Гумерова, сотрудники Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре не являются "сторонниками перехода на всеобщее дистанционное образование".

— Мы — за сохранение классических подходов, но с пониманием того, что это один из методов, который нужен, имеет место быть и может служить одной из таких весомых составляющих образовательного процесса.

В помощь выпускникам и не только

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметила, что специально "для выпускников 9-11 классов в телевизионном формате будут транслироваться на двух телеканалах лучшие лекции-уроки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это будет очередным шагом в поддержке наших выпускников, чтобы они могли из уст лучших учителей страны услышать эти темы и выявить какие-то пробелы, чтобы потом их устранить".

— Ребятам психологически тяжело, они переживают. Мне хочется поблагодарить учителей, которые очень стараются. Родителей хочется тоже поблагодарить. Сказать им, что пройдет это время, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям. Надо посмотреть правде в глаза — качество образования будет несколько падать, потому что нет такого контакта, к которому ребята привыкли. Тем не менее они прослушали лекции, выполняли домашние задания. Я уверена, — подытожила Лилия Гумерова, — что настанет день, когда мы снова сможем провожать наших детей в школу, когда педагоги смогут посмотреть им в глаза, похвалить, похлопать по плечу.