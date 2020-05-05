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Автор Владимир Толмачев

Дистанционное обучение VS классическое образование

Общество » Семья » Воспитание

Как законодатели планируют регулировать процесс дистанционного образования? Насколько ученики и родители подготовлены к процессу удаленного обучения? На вопросы "Правды.Ру" отвечает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

После перехода школьников на дистанционную систему обучения масса вопросов появилась: как у самих учащихся, так и у их родителей. Среди шквала критики, которую можно свести к тому, что подобное образование даже образованием нельзя назвать (тут целый спектр очень субъективных мнений) и вплоть до объективных причин, когда в отдаленных и не очень местах попросту отсутствует сигнал Интернета или слишком мала его скорость. Случаются проблемы и посерьезней, когда в семье всего один гаджет на всех учащихся.

Плюсы и минусы дистанционного обучения
Плюсы Минусы
Удобно планировать время Возникает соблазн отложить учебу "на потом"
Появляется личная заинтересованность в обучении Сложно мотивировать удаленных учеников и студентов
Возможность самому организовать себе удобное место для учебы Многие ученики испытывают сложности с самоорганизацией, т. к. привыкли к постоянному контролю
Сотни ресурсов для получения знаний Проблемы с компьютерной техникой, Интернетом или их отсутствие
Ускоренное освоение различных компьютерных и сетевых программ Непонятные временные ограничения

При всех негативных последствиях онлайн-обучения, необходимо сделать выводы, в том числе и на законодательном уровне.

— У нас в законе "Об образовании" есть понимание, что такое дистанционное образование, но мы его воспринимали лишь как одну часть в комплексе всех методов, подходов, — сказала Лилия Гумерова. — А здесь нам приходится одномоментно в таком масштабе перейти. Безусловно, мы понимаем, что главное — это здоровье. Это было вынужденной мерой. Это было сделано для того, чтобы наши дети прежде всего оставались здоровыми.

Далее председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметила, что "с коллегами из Министерства просвещения уже сформирована рабочая группа, небольшой штаб", чтобы прописать полномочия Министерства просвещения и Министерства образования и науки и весь регламент взаимодействия:

  • какие образовательные платформы,
  • чем можно пользоваться,
  • сколько раз учитель должен выйти на связь, если скорость Интернета не позволяет,
  • как себя вести, если нет Интернета,
  • как оценивать работы детей.

Классическое или дистанционное образование

— Несмотря на то что такой четкой правовой базы не существовало, тем не менее Министерство просвещения достаточно оперативно выпустило методические рекомендации и для детей, и для педагогов, и для учителей, то есть, как организовать дистанционное образование. Сейчас в очень доступной форме в помощь родителям и детям появились картинки, как вести себя во время дистанционного образования. Кроме методических рекомендаций работает горячая линия по вопросам дистанционного образования, — сказала Лилия Гумерова.

По словам чиновницы, она обратила внимание на статистику, которая появилась после опроса родителей в социальных сетях, что более 50 процентов тех, кто принял участие в опросе, выступают за сохранение традиционного обучения, за классический урок.

— Итоги первых двух-трех недель показали, что в достаточно сложных условиях родители, педагоги и сами ребята постарались максимально, чтобы эта ситуация не нанесла урон знаниям. Бывают форс-мажорные обстоятельства, когда мы вынуждены ради здоровья перейти на такой формат. И при дистанционном, и при классическом уроке мы не устаем говорить (это и моя личная позиция), что самое главное — это связь "учитель-ученик".

— Там, где учитель позвонил, поддержал, даже если нет Интернета, там, где он проявил свои творческие и профессиональные способности, там дело пошло гораздо-гораздо лучше, — подчеркнула Лилия Гумерова. — Как бы ни развивались технологии, Интернет, какие бы ни были супергаджеты, но главным действующим лицом остается педагог, который любит детей, чувствует их, готов делиться не только знаниями, но и частичкой своего душевного тепла.

Как призналась Лилия Гумерова, сотрудники Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре не являются "сторонниками перехода на всеобщее дистанционное образование".

— Мы — за сохранение классических подходов, но с пониманием того, что это один из методов, который нужен, имеет место быть и может служить одной из таких весомых составляющих образовательного процесса.

В помощь выпускникам и не только

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметила, что специально "для выпускников 9-11 классов в телевизионном формате будут транслироваться на двух телеканалах лучшие лекции-уроки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это будет очередным шагом в поддержке наших выпускников, чтобы они могли из уст лучших учителей страны услышать эти темы и выявить какие-то пробелы, чтобы потом их устранить".

— Ребятам психологически тяжело, они переживают. Мне хочется поблагодарить учителей, которые очень стараются. Родителей хочется тоже поблагодарить. Сказать им, что пройдет это время, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям. Надо посмотреть правде в глаза — качество образования будет несколько падать, потому что нет такого контакта, к которому ребята привыкли. Тем не менее они прослушали лекции, выполняли домашние задания. Я уверена, — подытожила Лилия Гумерова, — что настанет день, когда мы снова сможем провожать наших детей в школу, когда педагоги смогут посмотреть им в глаза, похвалить, похлопать по плечу.

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Темы егэ школа интернет образование минобрнауки лилия гумерова старшеклассники дистанционное обучение
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