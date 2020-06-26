Тату-мастер Марья Тюрпеко: я помогаю людям забыть о дефектах внешности

Как татуировки помогают людям, почему художник не занимается сведением татуировок и как выработать свой стиль в работе, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой тату-мастер, художница Марья Тюрпеко.

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Самые лучшие работы

— Марья, расскажи, пожалуйста, о своих самых интересных работах помимо, конечно же, моего зоорукава.

— Мне очень сложно выделить самые лучшие работы, потому что все они разные, начиная от людей и заканчивая идеей. Наверное, я бы смогла выделить те работы, где перекрывала дефекты внешности. Расскажу два случая.

У меня была клиентка после операции по удалению груди. У нее был рак груди, ей провели ряд сложных операций:

удалили грудь,

расширили ткань,

вставили имплант.

Естественно, на импланте не было соска, то есть одна грудь с соском, другая без. Для молодой женщины это самое страшное: грудь — половой признак, благодаря которому она чувствует себя женщиной. Тогда она пришла ко мне на перекрытие. Мы ей сделали веточку магнолии через весь шрам, который был достаточно большой: от подмышечной впадины до солнечного сплетения. На месте соска мы расположили цветок магнолии. Получилось симметрично: с этой стороны сосок, а с этой — цветок магнолии.

Когда женщина уходила, она, наверное, была самым счастливым человеком на планете. В работе со сложными перекрытиями это самое приятное.

Другой девушке я перекрывала по всему плечевому поясу шрамы от ожога. В 2-3 года она получила круговые ожоги от кипятка. Эта девушка никогда в жизни не носила:

купальники,

одежду на бретельках.

Мы потратили на татуировку 15-20 часов, но что это такое по сравнению с ее 35-летней жизнью, когда она не могла свободно одеваться, нормально себя чувствовать? Когда мы только начали делать татуировку, она мне прислала фотографии из примерочной, где была в блузке с вырезом. Девушка с восторгом рассказывала, что впервые в жизни позволила себе такую одежду и пока была в примерочной, какая-то девочка посмотрела на нее и говорит: "Ой, мама, посмотри, какая красота". Моя клиентка говорит мне: "Ты представляешь, в первый раз кто-то сказал, что это не уродство, а красота". Это действительно классно.

— Я почти прослезилась. Татуировки действительно помогают женщинам. Как ты считаешь, татуировка — это мода, которая пройдет, или особый вид искусства?

— Наверное, мода на татуировку пройдет спустя какое-то время. Тем не менее останутся отдельные почитатели этого искусства. То есть татуировка как техника не исчезнет с лица земли. Просто по моим ощущениям сейчас пик, а если есть пик, то когда-нибудь будет спад. Это закономерное явление.

— Как ты считаешь, многие люди делают татуировку только потому, что это модно (у всех есть, значит, я тоже сделаю) или большинство подходит более осознанно к эскизу, его значению, подбору мастера?

— У меня нет клиентов, которые относятся к вопросу татуировки неосознанно, по причине того, что у меня достаточно большая очередь: обычно от полугода до девяти месяцев. Если человек спонтанно подошел к этому вопросу, то не будет ждать так долго, а пойдет к мастеру, у которого нет очереди. А ко мне идут люди, которые:

во-первых, готовы ждать конкретного мастера,

во-вторых, их решение проверено как минимум временем ожидания.

Семь раз отмерь

— Я помню, что ждала свои сеансы примерно полгода. Что ты посоветуешь тем, кто задумывается о татуировке? Допустим, я четко знала, что хочу, в каком стиле, и у меня была задача только найти нужного мастера. А если человек просто хочет татуировку, но пока не понял, какую, где, в каком стиле?

— Единственный совет: идти домой думать. Потому что татуировку не стереть, руку не отрубить, если тебе не понравится рисунок либо ты поймешь, что это на самом деле не твое:

знак бесконечности на ягодицах,

бабочка на локте.

А рисунок уже набит. Поэтому делай татуировку, только если на 100 % уверен в идее и в том, что тебе нужна именно эта татуировка.

— Ты занимаешься сведением татуировок?

— Нет, не свожу. Мне неинтересна техническая часть типа набивания бровей или сведения татуировок. Я художник, мне интересно творить.

— Если человек хочет перекрыть старую татуировку, обязательно ли сначала потратить несколько сеансов на то, чтобы ее свести? Или можно сразу сверху набивать новый рисунок?

— Это очень индивидуально. Нужно смотреть на саму татуировку. Если рисунок был:

бесконтурный,

светлый,

выцветший от времени,

то его без проблем можно перекрыть. Если татуировка:

темная,

с черными контурами,

большого размера,

то ее нужно сводить. Многое еще зависит от желания клиента: можно перекрыть черным квадратом все что угодно, но нужен ли вам черный квадрат, если вы хотите прозрачные розовые пионы. Некоторые работы перекрыть невозможно.

Немного о стиле

— Твой стиль — реализм и акварель. Почему именно он, как ты выбирала?

— Я его не выбирала. Мне татуировочная культура сама по себе была неинтересна. Мне было интересно именно искусство татуировки, я хотела рисовать картины на телах людей. Поэтому я не смотрела на конкурентов. Мне интересно было смотреть живопись, но не татуировки. Когда я начинала работать, нужно было рисовать эскизы.

Я очень любила писать акварелью и подумала: почему бы на кожу не переносить акварельные подтеки, это же так интересно.

Дело было лет семь назад, и я была в числе первых, кто начал этим заниматься. И так само собой получилось: я пишу акварелью и татуирую тоже акварелью.

А реализм — это самое интересное из возможного. В реализме нет предела, поэтому в искусстве реализма нет совершенства: можно долго-долго этим заниматься, и тебе все равно есть куда расти. Поэтому я так развиваюсь.

— Какие еще стили тебе нравятся и какие категорически не приемлешь?

— Мне нравятся все стили. В любом из них можно сделать красиво и можно плохо. Даже в самом простом олдскуле можно сделать действительно качественную, красивую, интересную работу, а можно сделать некрасивую и неинтересную. Поэтому мне интересны все стили. Я оцениваю их с точки зрения эстетики: если работа действительно красивая, то она мне нравится, а если некрасивая, то не нравится вне зависимости от стиля.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова