Тату-мастер Марья Тюрпеко: у многих татуировщиков — антисанитария

Нужно ли тату-мастеру художественное образование, сколько перчаток меняет татуировщик в течение рабочего дня и зачем он это делает, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой тату-мастер, художница Марья Тюрпеко.

Художник по призванию

— Марья, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала профессию тату-мастера и как пришла к этому решению?

— У меня два высших художественных образования, я всегда рисовала. Во время учебы и после института искала себя в жизни. На последнем курсе института мой нынешний муж, тогда еще мой сокурсник, занялся татуировкой, и дело у него успешно пошло. Я продолжала искать себя, была:

мастером аэрографии,

шаржистом,

портретистом,

учителем рисования,

графическим дизайнером.

Потом решила тоже попробовать заниматься татуировкой. Мне понравилось, и я на этом остановилась. Я поняла, что все знания, которые приобрела до этого, смогу объединить в татуировке, и это то, что я искала, потому работа на компьютере мне показалась весьма скучной и утомительной. А тут я и с людьми общаюсь, и эскизы делаю, и воплощаю их на коже.

— У тебя два высших художественных образования. Обязательно ли оно для того, чтобы стать мастером татуировки, и как вообще стать тату-мастером, с чего начать, как организовать процесс?

— Вопрос, нужно ли художественное образование тату-мастеру, аналогичен вопросу, нужно ли медицинское образование врачу. Можно не иметь художественного образования, но ты должен обладать хорошими художественными навыками. Конечно, рождается минимальное количество талантливых людей с врожденным:

чувством прекрасного,

умением компоновать,

цветовидением и так далее.

Но в целом нужно базовое образование, чтобы полученные знания можно было использовать в работе.

— Одно дело — рисовать на бумаге карандашом, кистью. Но ведь рисование машинкой на коже — это, наверное, немного другое, чему отдельно нужно учиться?

— Писать акварелью, маслом, рисовать карандашом, аэрографом либо тату-машинкой на коже — для этого требуются одни и те же художественные навыки, но разные техники, разные материалы. Каждой технике нужно обучаться, в том числе татуировке. Но прежде всего должна быть базовая художественная основа. Без нее, даже если ты владеешь хорошей техникой, на сложные художественные работы тебя не хватит, ты не сможешь их воплотить.

Никакой антисанитарии

— Тату-мастера постоянно контактируют с большим количеством людей, с кровью. Как вы защищаете себя и своих клиентов? Нужно ли регулярно сдавать анализы, чтобы подтвердить, что у тебя все в порядке и к тебе безопасно обращаться?

— Любой тату-мастер имеет медицинскую книжку, следовательно, сдает анализы, проходит ряд врачей. Что касается безопасности, тут, скорее, нужно обезопасить не себя от человека, а одного клиента от других клиентов, потому что речь идет о работе с кровью и существует вероятность перекрестного заражения. Например, когда ты сделал тату, потрогал лампу, потом человек ушел, пришел следующий клиент, ты его трогаешь, лампу потрогал, а на той лампе уже есть кровь другого человека. Мало ли чем он болеет, а ты уже все перемешал, занес инфекцию другому человеку. Все это очень опасно, и нужно быть осторожным. К сожалению, не все мастера об этом знают.

На тату-конвенциях я могла наблюдать работу других мастеров и видела, что у многих происходит полнейшая антисанитария, это плохо.

Но есть татуировщики, которые очень четко следят за гигиеной, потому что понимают, что опасности подвергается человеческая жизнь. Тут уже личная ответственность каждого мастера.

— Сколько перчаток за стандартный 8-часовой сеанс ты меняешь?

— Я не считала перчатки. Естественно, ты собрал стол, перчатки выкинул, человека протер, что-то сделал, перчатки выкинул. В процессе работы тебе позвонили на телефон, перчатки снял и выкинул, ответил, надел новые перчатки. В перерыве снял, выбросил, перерыв кончился, надел новые перчатки. На самом деле перчаток уходит много, но это расходный материал, у меня даже не было мысли их считать.

— Я помню, насколько комфортно мне было у тебя находиться как раз потому, что после любого действия ты меняешь перчатки, и делаешь это на автомате. Во время пандемии мы прочувствовали, насколько сложно было довести это до автоматизма. Например, мне приходилось постоянно вспоминать, не пора ли поменять перчатки или протереть дверь спиртом и так далее.

— У татуировщиков уже рефлекс: если руки в перчатках, они потенциально зараженные. На выработку привычки требуется какое-то время: сначала ты себя останавливаешь, а потом это уже становится естественным.

Сейчас, когда я хожу в перчатках по улице или в магазине, у меня в мыслях нет потрогать лицо: сразу чувствую отвращение к перчаткам, не дай бог до себя дотронуться.

Даже на приеме у врача, прежде чем снять с себя одежду, я сначала снимаю перчатки и только потом одежду. Врач говорит: "Зачем вы перчатки сняли?" — я отвечаю: "Я же с улицы пришла, следовательно, они потенциально зараженные".

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова