Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"

Почему у тату-мастера нет татуировок, зачем их делают люди и как складываются отношения с клиентами, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой тату-мастер, художница Марья Тюрпеко.

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Тату-мастер без татуировок

— Марья, ты, наверное, чуть ли не единственный тату-мастер без татуировок, у тебя вообще ни одной нет. Ты можешь объяснить, почему у тебя нет татуировок, и влияет ли это как-то на отношение клиентов к тебе?

— У меня нет татуировок, потому что я себя очень комфортно ощущаю в том теле и с той внешностью, которая у меня есть, и мне ничего не хочется в себе менять, как-то украшать.

Я не крашу волосы, не крашу ногти, избавляюсь от всего, что является неестественным и не моим.

То же самое с татуировкой: я себя ощущаю прежде всего не татуировщиком, а художником, потому что художник — это более широкое понятие, то есть я могу рисовать не только на коже, а на чем угодно. Я могу творить, и художнику необязательно быть с татуировками — это, скорее, какое-то клише.

Я категорически не приветствую любые стереотипы, особенно в отношении себя, поэтому мне абсолютно не хочется делать на себе татуировки.

Что касается реакции клиентов, у меня никогда не было такой проблемы. То есть все, конечно, спрашивают, почему у меня нет татуировок, всем это интересно. Но у меня достаточно много клиентов. Я думаю, что если бы людей отсутствие у мастера татуировок отталкивало или смущало, то ко мне бы никто не ходил. На самом деле смотрят прежде всего на работы, а не на то, насколько у тебя самого разукрашенное тело.

— Ты говоришь, тебе комфортно в том теле, которое тебе дано природой. А как ты думаешь, зачем люди делают татуировки? Ты не спрашиваешь у клиентов об этом?

— Это прежде всего способ самовыражения. Да, у меня нет татуировок, но это не значит, что я плохо отношусь к тем, кто их делает. Я вообще за максимальную свободу для всех, потому что истина у каждого своя, и это классно, что мы все разные. Но чаще всего татуировка — это попытка самовыражения, когда ты через индивидуальный рисунок, через идею, которую придумал, выражаешь и показываешь себя. Благодаря татуировке люди достигают разных целей:

чувствуют себя более раскрепощенно,

борются с комплексами,

по-другому себя ощущают,

перекрывают шрамы,

маскируют дефекты кожи и так далее.

То есть поводов сделать татуировку масса.

Легкие клиенты и легкая работа

— Что самое сложное в работе с клиентами помимо, разумеется, качественно выполненной работы?

— Насчет самого сложного не знаю. У меня вообще не возникает сложностей. Возможно, потому что:

процедура уже отточена,

мне очень везет с клиентской базой и с клиентами.

Ко мне приходят максимально открытые люди, психологически здоровые прежде всего, поэтому нет никаких проблем. Для меня в работе все легко.

— Задам тебе вопрос по поводу клиентских отзывов. Например, если я хочу заказать холодильник, то читаю отклики покупателей. В первую очередь смотрю негативные отзывы. Бывает, в них люди пишут "очень громкий", а я понимаю, что у меня в квартире стоял холодильник "ЗИЛ", поэтому для меня "очень громкий" уже не громкий на самом деле. Соответственно, я его заказываю, невзирая на негативные отклики. Но ведь если о тату-мастере есть негативные отзывы, это намного серьезнее, чем отзывы на холодильник?

— Надо сказать, что абсолютно всегда и везде есть люди, которым что-то нравится, и люди, которым что-то не нравится. Причем и те, и другие мнения могут не соответствовать объективной действительности.

Элементарный пример: турагентство отправило нескольких женщин в Таиланд, где они начинают возмущаться: "Ой, тут вообще отвратительно, у тайцев в соли рис. Как вообще такое возможно? Просто ужасно, как у них все перемешано". А на самом деле этот факт можно легко объяснить: у тайцев в соли рис, потому что в Таиланде очень влажно. Если бы в соли не было риса, он бы не впитывал влагу, соль намокла бы, и вы не смогли бы ничего посолить.

Поэтому в любой сфере есть как хорошие, так и плохие отзывы. И последние не всегда свидетельствует о плохом мастере. Может быть, человек просто таким образом это воспринял, что-то недопонял. Поэтому в негативных отзывах ничего страшного нет. Не бывает такого, чтобы всем все одинаково понравилось. Это невозможно.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова