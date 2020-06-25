Писатель Дмитрий Дарин: Госдума сильно проигрывает Боярской думе

О борьба за власть, землю, государственный строй в эпоху Ивана Грозного, о сходстве и различиях с нашим временем рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор единственной в XXI веке драматической поэмы "Царь Иоанн Первый Грозный. Борьба за Русь" Дмитрий Дарин.

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Дума уже не та

— Нынешний период истории сравнивают с самыми разными периодами нашего исторического прошлого. Дмитрий Александрович, уместно ли сравнивать Россию начала ХХI века и период правления Ивана Грозного?

— В отношении правителей (царя и президента), я думаю, что нет. В отношении Думы сравнение еще возможно. Хотя, конечно, сравнительная история — дело неблагодарное. Тем не менее я должен сказать, что очень многие неправильно оценивают роль Боярской думы или Собора. Люди думают, что это всего лишь совещательный орган при царе, который не правит самостоятельно. Это абсолютно не так. В частности, накануне Литовской войны Вронский и еще несколько князей поставили Ивану Грозному условие об отмене опричнины. Тогда проголосовали за практически все бояре, кроме некоторой даже не фронды, а совершенно открытой парламентской фракции, как сейчас бы сказали. Конечно, излишне говорить, что Вронский и еще несколько человек вместе с ним были казнены. Остальные биты батогами. Но большинство выступавших бояр было отпущено.

Тем не менее я считаю, что Боярская дума при Иване Грозном имела гораздо больше самостоятельного мнения и больше политического значения, чем Государственная Дума при президенте сейчас, абсолютно послушная и прилизанная, просто чуть-чуть перекрашенная в разномастные фракции.

Важно, что люди, которые выступали против первого русского самодержца уже в период опричнины (представляете, какая сила духа!), не владели саном, как митрополит Филипп, который, обещая не вступать в опричнину, тем не менее только и делал, что нарушал письменную клятву и свое слово. Но он был все-таки частично избавлен своим саном от репрессий. А те бояре абсолютно не были защищены. Поэтому считаю нужным подчеркнуть, что в этом отношении наша Государственная Дума сильно проигрывает Боярской думе при Иване Грозном, причем во все годы.

Борьба с олигархатом

— Что касается олигархата, то есть бояр, ситуация абсолютно совпадает с нашим временем. Тогда был период не только интриг, казней. Они занимались делом, государственным строительством. Данный процесс особенно не афишируется, но это было огромное, серьезное государственное устройство, государственное дело.

И в этом деле была борьба не только за власть, но и за определение дальнейшего государственного устройства и пути, по которому пойдет Россия.

Воевать с Литвой или с камчаками? Правительство Адашева как раз выступало за последнее. Выходить к морю для торговли, укреплять Нарвское плавание или оставить все как есть, как получилось по итогам Ливонской войны — эти задачи тоже нужно было решать. Землеустройство по старине, как сказал Евгений Юрьевич Спицын, то есть возвращение к старым удельным порядкам, к тому, что было при отце и деде Ивана Грозного. Если мы посмотрим решения 1562 года, Земельное уложение, все указы, начиная со Стоглавого собора 1551 года, то увидим, что они означают только одно: все, что награблено олигархатом за период "безгосударьства" (то есть в отсутствие государя, правителя), вернуть к законодательной базе, чтобы частично секвестрировать:

монастырские земли,

княжеские вотчины.

Борьба шла за землю и за власть. Опричнина была отчасти результатом земельных урезаний и нового земельного законодательства, которое ограничивало тогдашний олигархат.

Представьте себе, что сейчас президент начнет после выборов:

ограничивать зарплаты государственных чиновников на государственных нефтедобывающих компаниях,

ограничивать или штрафовать корпорации, которые загрязняют реки,

проводить деприватизацию или национализацию.

Этот человек без опричного корпуса в принципе не обойдется. Иначе он совсем недолго проживет. В этом смысле ситуация на Руси всегда была похожая. Какой бы исторический период вы ни взяли, практически в каждом веке она складывается одинаково, пока не вводится хоть на какое-то время опричный порядок.

История идет не по спирали, не по прямой, а зигзагами.

Эти зигзаги то одну сторону, то в другую, точнее, угол зигзага — это и есть чрезвычайное положение, чрезвычайное правление, опричнина.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова