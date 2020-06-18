Историк Евгений Спицын: ядро Русского государства создал Иван III

Должен ли в России появиться памятник к 500-летию Ивана Грозного и какую роль в истории нашего государства сыграл Иван III, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор учебника "Полный курс истории России", видный историк Евгений Спицын и автор единственной в XXI веке драматической поэмы "Царь Иоанн Первый Грозный. Борьба за Русь" Дмитрий Дарин.

Ивана III не оценили

— Мы с вами будем говорить об Иване Грозном. 25 августа исполняется 490 лет со дня его рождения. На самом деле Иван Грозный очень популярен. До сих пор продолжаются дискуссии, присутствуют самые разные мнения и в нашем, и в зарубежных информационных полях. Заслужил ли Иван Грозный памятник к своему скорому 500-летию не в Орле или Александрове, а именно в Москве? Евгений Юрьевич, первый вопрос вам.

Е. С.: Насколько я знаю, Ивану Грозному поставили два памятника. Один памятник действительно в Орле и один памятник в Александрове. Более того, скульптор Василий Селиванов, автор второго памятника, подарил мне фотографию скульптуры в свое время в Союзе писателей, когда мне давали премию "Имперская культура" за мой пятитомник. Меня приглашали на его установку, но я по объективным причинам не смог тогда приехать. Знаю, что туда ездил Александр Проханов, Алексей Нагорный, увы, ушедший от нас совсем недавно, и многие другие.

Я, честно говоря, не знаю, надо ли ставить памятник Ивану Грозному, потому что у нас есть государственные деятели, сделавшие немало для России, об установке памятников которым вообще не говорят. Достаточно вспомнить фигуру его деда Ивана III. Он действительно был создателем централизованного Московского государства, но его фигура как будто находится вне рамок общественного контекста, общественного обсуждения.

Надо признать, что ядро Русского государства создавал именно Иван III. Достаточно сказать, что даже титул государя всея Руси в 1485 году принимал именно этот великий князь.

А ведь совершенно очевидно, что в Средневековье титулатура играла колоссальную роль. И этот титул, по сути дела, обозначил геополитические притязания Москвы на воссоединение всех русских земель, которые когда-то входили в состав Древнерусского государства. Условно говоря, от Перемышля и Львова до Минска, Витебска и других городов, вплоть до тех, которые находились на территории Прибалтики, поскольку, я напомню, на территории Прибалтики исконно жили славянские племена и многие города и населенные пункты Прибалтики были основаны именно русскими князьями. Достаточно вспомнить того же Ярослава Мудрого и современный эстонский город Тарту, или Дерпт, который на русский манер назывался Юрьев. Напомню, что крестильное имя Ярослава Мудрого было Георгий (Юрий). В честь его крестильного имени и был назван этот город. Я бы вот так ответил на этот вопрос.

Славянские земли нужно вернуть

— Спасибо. Дмитрий Александрович, что вы скажете?

Д. Д.: Поскольку я прямо противоположного мнения, продолжу мысль поступательно. Я думаю, что и Ревель, то есть Таллинн, и Колывань, и вообще, все земли, где жили:

полабские славяне,

лютичи,

поморяне,

руяне и так далее (там было очень много славянских племен),

требуют возврата или хотя бы некоего исторического задумывания о том, что эти земли, которые славяне заняли еще со времен Эрманариха, вытеснялись как раз до Новгорода, и поэтому Новгород стал центром притяжения русского племени, русского народа.

Отвечая на этот конкретный вопрос, я скажу, что как раз был на открытии памятника и принимал самое деятельное участие в преодолении множества преград, которые вставали на пути, читал даже отрывок из своей поэмы под одобрение публики, не буду скрывать. Думаю, что скульптор Василий Селиванов сделал самый прекрасный из всех вариантов и раскрыл державный смысл деяний Грозного.

Насчет Ивана III. Ему установлено целых два памятника. Я думаю, что Ивану Грозному надо поставить памятник не просто в Москве, а в самом центре Москвы.

Уверен, что любая держава на всем протяжении истории должна иметь хребет, иначе история закончится очень быстро, и разъедаемые либеральной ржой основные устои древнейшей цивилизации выбросятся на берег, на Дикий Запад.

Посмотрите, что там сейчас творится. Это бесхребетные цивилизации с неустоявшимся или с несросшимся хребтом. Поэтому я считаю, что нужно поставить памятник царю как раз в центре столицы, для охранения самой сути, самой идеи русской цивилизации и как напоминание, в том числе о разных возможностях государства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова