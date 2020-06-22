Спицын: во время боярского правления государство могло исчезнуть

О драматических событиях, предшествовавших приходу к власти Ивана Грозного, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой автор учебника "Полный курс истории России", видный историк Евгений Спицын.

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Вдовствующее царство

— Нынешний период истории сравнивают с самыми разными периодами нашего исторического прошлого. Евгений Юрьевич, есть ли какие-то схожие моменты в России начала ХХI века с периодом правления Ивана Грозного?

— Я бы не стал проводить такие параллели. Во-первых, любые аналогии в истории носят довольно условный характер. Во-вторых, надо просто понять, что приход к власти Ивана Грозного был полон драматических событий. Михаил Кром, как и целый ряд современных историков, вообще говорит о том, что период так называемого боярского правления, по сути дела, поставил вопрос о выживаемости Русского государства в тот период. Кром даже свою книгу назвал "Вдовствующее царство". Он приводит в качестве одного из источников такое понятие, как "безгосударьство", то есть воцарилось в государстве "безгосударьство", отсутствие государя, правителя. Вот здесь можно провести прямые аналогии в том смысле, что тогда шла борьба боярских кланов или, как мы бы сейчас сказали, олигархических кланов. Другой вопрос, что историки спорят относительно того, вокруг чего боролись эти кланы. Традиционная точка зрения, представленная еще в советской историографии, говорила о том, что кланы:

Шуйских,

Бельских,

Глинских

не просто боролись за власть, а боролись фактически за децентрализацию государства, возвращение к старым удельным порядкам, к возвращению, как раньше говорилось, старины. Потому что очень часто различные социальные, политические движения были вызваны даже не классовыми противоречиями, а именно борьбой за возвращение к старине, то есть борьбой за возвращение к старым, традиционным порядкам, которые были испокон веков.

Борьба за власть

— Эта борьба вокруг трона продолжалась без малого десять лет, то есть с момента смерти Елены Глинской в 1538 году вплоть до венчания Ивана IV на царство в 1547 году. При этом я хочу заметить, что Иван Грозный родился в 1530 году, хотя сейчас существует версия, что он родился на три года раньше. В доказательство этой версии даже пытаются использовать его знаменитый трон с костяными накладками, который находится в Оружейной палате. Сомнения в дате его рождения присутствуют, поскольку, я напомню, развод его отца Василия III с Соломонией Сабуровой был вызван именно тем, что она не могла родить наследника престола. В тех условиях это был критический момент, поэтому, испросив разрешения у церковных иерархов, Василий III развелся с Соломонией Сабуровой, заточил ее в монастырь, выбрал себе в жены литовскую красавицу Елену Глинскую.

Она не была выходцем из Литвы, как у нас многие думают. Елена Глинская родилась в Москве и воспитывалась уже в московской среде.

Но дело в том, что свадьба у них состоялась в 1526 году, а первенца она родила только в 1530. У нее был еще один сын — это родной брат Ивана Грозного. Он родился через год или два после Ивана, но это неважно. Иван в 1538 году в возрасте восьми лет фактически остается в окружении боярской олигархической команды. Между этими группировками действительно шла острейшая борьба за власть. Итогом борьбы стал знаменитый московский пожар (мы сейчас оставим в стороне причины его возникновения).

Важно, что в результате данного пожара от власти была отстранена группировка Глинских, и к власти пришла группировка Романовых — Воронцовых.

Это старомосковские бояре, в отличие от Глинских, Шуйских и Бельских. Это не князья. То есть важно понимать, что к власти приходит группировка старомосковских бояр, которые всегда конфликтовали с представителями княжеской аристократии. Я напомню, что в Московской Руси было два княжеских рода:

Гедиминовичи,

Рюриковичи.

Представители именно этих двух родов и составляли костяк княжеской аристократии, а значит, входили в состав боярской думы. Боярская дума — это правительство тогдашней Руси. Не надо представлять дело таким образом, что боярская дума — это какой-то совещательный орган при царе. Далеко не так. И вот с приходом новой группировки и связывают ту программу реформ, которую мы знаем как реформы Избранной рады. Что собой представляла Избранная рада и каковы были ее реформы — это отдельный и очень масштабный разговор, потому что там не так все однозначно, как это представляется любителям истории и в широком общественном мнении.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова