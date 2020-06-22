Экономист Бунич: после карантина долги у населения будут висеть годами

О структурных сдвигах в экономике и их влиянии на жизнь людей в ближайшие годы, а также о перспективах сферы услуг рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

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Жизнь в новой реальности

— В преодолении последствий от самоизоляции очень много проблем, потому что, во-первых, наша государственная политика в области выхода из кризиса пока что не учитывает всю сложность ситуации. Как будто правительство исходит из того, что проблема только в том, что граждане сидели по домам, но постепенно все начнут выходить, а все остальные принципиальные вопросы можно оставить как было, то есть не делать каких-то резких движений, кардинально ничего не менять, и так потихонечку все само заработает. Но это не так. Сфера услуг действительно драматически сокращается. Да, ситуация оказалась лучше в некоторой степени, чем прогнозировалось, но уже умерло как минимум 20 % бизнеса.

— В Федерации рестораторов и отельеров России говорят о том, что 35 % предприятий в сфере гостеприимства не пережили ситуацию с карантином.

— Да-да. Но в этой области потери пока трудно посчитать, поскольку еще не полностью сняты ограничительные меры, особенно в сфере туризма, гостиниц. Вообще непонятно, кто, как и где будет восстанавливаться, поскольку люди ездить сейчас совершенно точно будут намного меньше, чем раньше.

— Андрей Павлович, недавно я говорила с Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У них проблема в том, что они вообще не понимают, как поведет себя публика после отмены карантина. То ли все дружно побегут отдыхать, есть, пить, гулять, ездить по отелям, то ли все будут продолжать режим самоизоляции. К сожалению, нет абсолютно никаких прогнозов, и совершенно не понятно, что делать.

— Я могу сказать, что никто не отменял структурных сдвигов. Ситуация с коронавирусом за последние месяцы однозначно привела к росту безработицы во всем мире:

в России,

США,

Европе,

Азии.

Безработица кардинально увеличилась, в несколько раз.

Удаленная работа — это потенциальная безработица. Потому что первый этап перед тем, как уволить работника вообще, — это перевести его на дистанционную работу.

Так вот, количество людей на удаленной работе тоже увеличилась в несколько раз.

Ограничение мобильности коснулось всех: и людей, и бизнеса. То есть уже нет потребности ехать, допустим, на переговоры. Это уже устойчивая тенденция.

Мировая торговля фактически прекратилась, поэтому все перевозки (морские, авиационные) и все, что сопряжено с этим, тоже меняется.

Плюс съедают рабочие места:

роботизация,

автоматизация,

цифровизация, о которой нам сейчас столько говорят.

Откуда же возьмется огромнейший спрос, который был до этого? Поэтому часть сферы услуг в любом случае не сможет сохраниться в ситуации, когда идет большое сокращение потребности в таких услугах.

И не нужно думать, что после отмены карантина все начнут есть в ресторанах и отдыхать в отелях. У людей просто даже не осталось денег. Возможно, в дорогих сегментах все восстановится, я согласен с этим. Но в среднем и в дешевом секторах далеко не все восстановится, потому что именно они пострадают сейчас больше всех. У людей просто не будет возможности отдыхать и развлекаться, изменятся потребительские стандарты, появятся другие привычки.

Придется жить по-другому многим, сотням миллионов людей во всем мире придется перестраиваться.

Задолженность на годы

— Пока экономика найдет новое применение для огромной массы людей, оставшейся без заработка, придется подождать.

Те, кто сейчас предполагает работать в сфере услуг, бизнесмены тоже еще исходят из эйфорических предположений о том, что все снова прибегут к ним, как только они откроются.

В действительности они увидят, что никто к ним особенно не бежит. Уже сейчас, где открываются торговые точки, видно, что никто не торопится что-то покупать, никакой толпы не наблюдается.

— Во-первых, не на что покупать людям. Во-вторых, действительно, при таком росте безработицы непонятно, что будет осенью. Поэтому, наверное, сейчас пока не время для покупок.

— Вдобавок у всех этих предприятий, бизнесов накопятся долги, которые надо выплачивать. Платежи прощены на полгода. Этот срок сейчас пройдет, и наступит очередь:

платежей по кредитам,

коммуналки,

арендной платы.

В дальнейшем будут судебные разбирательства, потому что набегают огромные суммы, если посчитать в масштабе страны. Эта ситуация будет продолжаться месяцами, если не годами: над населением будут висеть кредиторская и налоговая задолженности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова