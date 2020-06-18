Союз предпринимателей России: в экономике ситуация лучше, чем ожидали

Почему столь внезапно отменили режим самоизоляции и какие еще процессы наложились на пандемию коронавируса, вызвав глобальный экономический кризис, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Две новости

— Андрей Павлович, мы с вами встречались два месяца назад, когда только начинался режим самоизоляции, говорили об экономике, о состоянии отраслей, о перспективах и, конечно же, интересно сейчас узнать ваше мнение о том, что происходит сейчас. Не скажу, что карантин и пандемия закончились, но хотя бы снят режим самоизоляции, идет очередной этап восстановления тех отраслей, которые были закрыты. Как вы оцениваете решение о снятии режима самоизоляции? Оно было на самом деле очень внезапным, потому что в 12 часов сообщили о продлении самоизоляции до 14 июня, а в 15 часов сообщили, что все, с завтрашнего дня все свободны. Это было решение политическое, экономическое, медицинское?

— Решение, скорее всего, было политическое, поскольку другого объяснения тут нет. Накануне действительно говорили одно, потом вдруг оказалось другое, поскольку ясно стало, что если пустить процесс на самотек, то он может продолжаться бесконечно. Тут нужно было как-то воздействовать на ситуацию, чтобы начать выходить из нее. Поэтому, я думаю, тут была политика. Конечно, важную роль сыграла необходимость голосования. Тем не менее хорошо, что самоизоляцию отменили, потому что сидеть до бесконечности в состоянии неопределенности было бы еще хуже.

Что касается последствий долговременного сидения по домам, тут есть две новости:

одна хорошая,

одна плохая.

Хорошая новость заключается в том, что все не так печально оказалось, как можно было представить себе несколько месяцев назад.

То есть тогда казалось, что ситуация будет гораздо хуже, чем сейчас, потому что не знали, когда будет разблокировка экономики, и можно было предполагать самые худшие последствия вплоть до краха подавляющего числа бизнеспроектов, прежде всего в сфере услуг. А сейчас вроде бы полного краха не случилось, во всяком случае ситуация складывается лучше, чем ожидали.

Плохая новость заключается в том, что ждать от скорого выхода из этой ситуации такого же быстрого избавления от последствий тоже неправомерно.

Поэтому сейчас у людей завышенные ожидания, причем не только у нас, но и во всем мире. То есть идею о том, что мы спали, потом сразу вышли и поднялись на докризисный уровень, надо отбросить. Быстрого восстановления не будет. Оно будет, скорее, похоже на знак квадратного корня, где вторая черточка чуть-чуть ниже: получается падение, потом где-то наполовину подъем и дальше практически плато, то есть мы поднимемся, но на более низкий уровень, причем все люди, во всем мире.

Не только коронавирус

— История с коронавирусом наложилась на общий финансовый экономический кризис, нельзя трактовать ее в отрыве от тех процессов, которые вообще происходят в мировой экономике в ведущих странах и на финансовых рынках, в реальной экономике всех стран, в их политике соответствующей, во взаимоотношениях ключевых стран. Все это назревало давно без коронавируса и просто сразу проявилось. Все подспудные явления, в том числе и технологические:

автоматизация,

роботизация,

сокращение рабочей силы

просто вышли на поверхность. Также повлияли:

геополитические противоречия,

торгово-экономические войны,

падение рынка, купированное чрезвычайными вливаниями ликвидности во всех ведущих странах.

Это привело к тому, что фактически денежно-кредитная политика стала неэффективной вообще, то есть она не действует на реальную экономику, и нужно вливать совершенно огромное количество денег, чтобы просто поддержать ее на прежнем уровне. Это ненормальная ситуация, полный крах самих принципов денежно-кредитной политики. В Америке уже появились отрицательные ставки.

Сложилась беспрецедентная ситуация, потому что, например, в 2008 году баланс системы был увеличен, это привело к подъему рынков, через какое-то время вроде бы все нормализовалось и, соответственно, баланс стали чуть-чуть уменьшать, а денежно-кредитную политику ужесточать, чтобы привести все в норму. Но буквально через год-два после этого все стало возвращаться на круги своя, поворачивать в сторону кризиса, и пришлось печатать денег уже в десять раз больше, чем в 2008 году. Получается, что, не купировав ту проблему, создали десятикратно большую проблему. Это относится не только к нашей стране, но и к европейским странам, Англии, Японии и так далее, все будут участвовать. Поэтому и нынешняя ситуация, полный отрыв реальной экономики по всему миру и все эти противоречия, конечно, создают контекст для нашей ситуации.

Исходя из этого, нам надо Россию рассматривать не только как страну, пострадавшую в течение нескольких месяцев от коронавируса, но и как игрока в сложной экономической ситуации по всему миру.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова