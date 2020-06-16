Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Фантасты предсказали Крым, Трампа, "обнуление" и бунты в США

Общество

Народ продолжает искать "прозрения о настоящем" в художественных произведениях, и, что характерно — находит.

Уже неоднократно говорилось о сериалах и фильмах, где вирус, родом из Китая, а то и просто из летучей мыши, которая укусила и заразила свинью, выкачивает треть человечества. Вспоминали и про корейский сериал "Териус у меня за спиной" 2018 года, где в одной из серий рассказывается про коронавирусную инфекцию с идентичной нынешней симптоматикой.

С другой стороны, есть и более глубокие предсказания. Не только про эпидемию, а про российские реалии последних лет вообще.

К примеру, авторы "Беспощадного пиарщика" обнаружили в горах российского фантастического самиздата книгу некоего Юрия Козенкова, от 1997 года. Книга, аж в двух частях, по словам авторов телеграм-канала повествует о том, что:

  1. Русские в ходе дерзкой военной операции возвращают себе Крым и всю левобережную Украину (правда, с Киевом);
  2. Русские используют глубоко законспирированные отряды боевых хакеров для вторжения в правительственные информационные ресурсы США, а также для игры на биржах;
  3. Русские инициируют восстания черных американцев и белых супремасистов по всем США под лозунгом борьбы против угнетателей (это отдельная хтонь), что приводит к масштабному политическому кризису и разрушению страны;
  4. Русские щемят своих олигархов и возвращают награбленное за годы приватизации государству и народу России;
  5. Русские запускают программу стимулирования рождаемости, многодетных семей с выплатой вознаграждений и другие национальные проекты модернизации инфраструктуры (включая новый космодром);
  6. Русские отправляют карательные боевые отряды для охоты на предателей из спецслужб за рубежом разными изощренными способами;
  7. Русские создают глубоко законспирированные объединения из влиятельных европейских политиков левого толка для того, чтобы щемить американские интересы на континенте;
  8. Русские проводят конституционную управленческую реформу, где, внимание, прописана определяющая роль Госсовета. До степени смешения это всё напоминает инициативы 15 января

При этом, авторы поста в "Беспощадном пиарщике" отмечают, что в целом данное произведение литературы достаточно "вырвиглазное". С масонами-сионистами, всемирным заговором и прочей кровью из глаз. Что, в целом, для российской фантастической литературы девяностых характерно чуть более, чем полностью.

Вспомнить хотя бы Юрия Петухова, его издательство и серии толстых журналов "Фантастика. Приключения" и "Метагалактика". Да и сам Петухов, помнится, томов шесть что ли накатал про Святую Славянскую Русь, которая вместе с праведными инопланетянами борется против египетских чертей и инопланетян-сатанистов. Там еще Геракла товарищ Петухов в славяне записал, если память не изменяет.

Впрочем, наш фантастический самиздат и сегодня, в 2020 году периодически "пепелит" так, что невольно замираешь в немом восторге.

Как вам, например, роман про доктора, который превращается в разумный коронавирус и теперь должен заразить лидеров НАТО, но не задеть своим влиянием Россию? Или же, уже ставший в определенных кругах легендарным опус про майора ГРУ, который переселяется в тело гуся, отправляется на полгода назад во времени и предотвращает ядерную бомбардировку Мариуполя?

С другой стороны, если обращаться к "патриотической фантастике" девяностых, то смеяться, конечно, можно много и долго. Но прогнозов и по возвращению Крыма в ней, аж до самого Киева, и краха Америки великое множество.

В этом смысле, резюмирующей все данные идеи стала книга уже из нулевых, антиутопия Михаила Юрьева "Третья Империя". К слову, куда более спокойное и вдумчивое чтиво, со многими пунктами которого, конечно, можно не согласиться. Но по большому счёту Юрьев собрал и "причесал" в этой книге все те идеи, которые уже многие годы буквально носились в российском патриотическом воздухе.

И здесь, наверное, стоит поговорить о том, что в некоторых кругах называется "российским реваншизмом". От очарования США в девяностые Россия довольно быстро перешла к разочарованию, а потом и неприязни. Ощутив на себе все прелести американской "мягкой силы".

И первыми, кто сформулировал, каким бы хотелось видеть нашему обществу реванш и какой бы хотелось видеть Россию — стали фантасты. Нон-фикшн литературу плотно "оседлала" либеральная, прозападная тусовка авторов. А фантастика, за исключением, пожалуй, Стругацких, еще с советских времён считалась "низким жанром". Чем русские фантасты и воспользовались.

И появились русские космические спецназовцы, бороздящие просторы космоса во имя Российской Галактической Империи, или некоего аналога подобного государственного образования. С понятным идеологическим посылом и противостоянием какой-нибудь "Американской галактической Федерации" с их ценностным рядом.

Фантастам никто не мешал, а сейчас для либеральной тусовки уже как-то поздно. Ниша уже окончательно занята, поэтому только и остается, что упорно продолжать считать русскую фантастику "низким жанром".

Что же касается прецедентов из девяностых, с освобождением Крыма, бунтами на расовой почве, которые ведут к разрушению США — это даже не предсказания. Это некое видение того, что подсознательно желалось огромной части российского общества в девяностые, помимо, собственно, желания выжить.

Это что касается видения Крыма именно в составе России, большей социальной ответственности государства перед обществом, той самой социальной справедливости, большей религиозности, но и практически всесилия нашей разведки и наших, российских высоких технологий. В девяностые все это воспринималось как сказка, и как отдушина.

Ну, что хотя бы там, на страницах дешевой, серой бумаги, непонятного издательства с неизвестным именем автора в стране и мире, несмотря на коварных врагов не только у главных героев, но и у всей страны всё не просто будет, а уже хорошо.

И знаете, когда несколько миллионов человек, а эту фантастику и правда читали миллионы людей в стране, чего-то так яростно, иррационально хотят, то оно в той или иной форме сбывается.

Что же касается наших "западных партнеров", то начиналось это указание на издержки их толерантности, скорее, как очень злая ирония. И опять же иррациональное ощущение, что во всем этом монолитном устройстве США, вот эта идеология и эти перегибы — и есть самое слабое место.

Фантасты просто задавались вопросом, а что будет, если вот эти слабые места все же рухнут, и как они будут хоронить всю американскую систему? Кто ж знал, что США — это тоже страна, где "мечты сбываются"?

С другой стороны, все же очень хорошо, что "российский реваншизм" оказался настолько мирным. Потому что сейчас мы все же с интересом наблюдаем за подобными литературными находками, пытаемся их осмыслить в теоретическом ключе, отмечаем некоторую "дичь" в этих произведениях и в целом, посмеиваемся, а не воспринимаем все это как программу конкретных действий на ближайшие пару лет. Особенно в части завоевательной внешней политики.

Так получилось, видимо потому, что за прошедшие годы у нас всех действительно что-то получилось. В реальности. В России. В нас самих.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фантастика дональд трамп дело скрипалей присоединение крыма выборы президента сша поправки в конституцию
Новости Все >
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Под Казанью перевернулась фура с пивными кегами
Кардиолог Юрий Конев: "Хороший врач лечит человека, а не орган"
Мусаев стал главным тренером "Краснодара"
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Власти Албании ввели безвизовый режим для граждан России
Футболистам "Спартака" пришлось возвращаться в Россию на велосипедах
Ростуризм смягчит требования для сотрудников санаториев
Агент Вагнера Лава опроверг сообщение о договорённости с ЦСКА
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Последние материалы
Фантасты предсказали Крым, Трампа, "обнуление" и бунты в США
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Власти Албании ввели безвизовый режим для граждан России
Экономист Михаил Делягин рассказал, как России выйти из кризиса
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Как уделять смартфону меньше времени: советы от экспертов Google
Футболистам "Спартака" пришлось возвращаться в Россию на велосипедах
Ростуризм смягчит требования для сотрудников санаториев
Агент Вагнера Лава опроверг сообщение о договорённости с ЦСКА
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Мир. Новости мира
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Российский шоу-бизнес
Сергей Гармаш встретится с семьей погибшего Сергея Захарова
Российский шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Глупеем ли мы с возрастом
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Древние люди употребляли в пищу змей и ящериц
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства
Афродизиаки: на каждый день и для ночи любви
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Звездные Табаки ринулись на защиту короля эстрады
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Финансист: правительство поставило банки в России на грань выживания
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ