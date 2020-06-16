Фантасты предсказали Крым, Трампа, "обнуление" и бунты в США

Народ продолжает искать "прозрения о настоящем" в художественных произведениях, и, что характерно — находит.

Уже неоднократно говорилось о сериалах и фильмах, где вирус, родом из Китая, а то и просто из летучей мыши, которая укусила и заразила свинью, выкачивает треть человечества. Вспоминали и про корейский сериал "Териус у меня за спиной" 2018 года, где в одной из серий рассказывается про коронавирусную инфекцию с идентичной нынешней симптоматикой.

С другой стороны, есть и более глубокие предсказания. Не только про эпидемию, а про российские реалии последних лет вообще.

К примеру, авторы "Беспощадного пиарщика" обнаружили в горах российского фантастического самиздата книгу некоего Юрия Козенкова, от 1997 года. Книга, аж в двух частях, по словам авторов телеграм-канала повествует о том, что:

Русские в ходе дерзкой военной операции возвращают себе Крым и всю левобережную Украину (правда, с Киевом); Русские используют глубоко законспирированные отряды боевых хакеров для вторжения в правительственные информационные ресурсы США, а также для игры на биржах; Русские инициируют восстания черных американцев и белых супремасистов по всем США под лозунгом борьбы против угнетателей (это отдельная хтонь), что приводит к масштабному политическому кризису и разрушению страны; Русские щемят своих олигархов и возвращают награбленное за годы приватизации государству и народу России; Русские запускают программу стимулирования рождаемости, многодетных семей с выплатой вознаграждений и другие национальные проекты модернизации инфраструктуры (включая новый космодром); Русские отправляют карательные боевые отряды для охоты на предателей из спецслужб за рубежом разными изощренными способами; Русские создают глубоко законспирированные объединения из влиятельных европейских политиков левого толка для того, чтобы щемить американские интересы на континенте; Русские проводят конституционную управленческую реформу, где, внимание, прописана определяющая роль Госсовета. До степени смешения это всё напоминает инициативы 15 января

При этом, авторы поста в "Беспощадном пиарщике" отмечают, что в целом данное произведение литературы достаточно "вырвиглазное". С масонами-сионистами, всемирным заговором и прочей кровью из глаз. Что, в целом, для российской фантастической литературы девяностых характерно чуть более, чем полностью.

Вспомнить хотя бы Юрия Петухова, его издательство и серии толстых журналов "Фантастика. Приключения" и "Метагалактика". Да и сам Петухов, помнится, томов шесть что ли накатал про Святую Славянскую Русь, которая вместе с праведными инопланетянами борется против египетских чертей и инопланетян-сатанистов. Там еще Геракла товарищ Петухов в славяне записал, если память не изменяет.

Впрочем, наш фантастический самиздат и сегодня, в 2020 году периодически "пепелит" так, что невольно замираешь в немом восторге.

Как вам, например, роман про доктора, который превращается в разумный коронавирус и теперь должен заразить лидеров НАТО, но не задеть своим влиянием Россию? Или же, уже ставший в определенных кругах легендарным опус про майора ГРУ, который переселяется в тело гуся, отправляется на полгода назад во времени и предотвращает ядерную бомбардировку Мариуполя?

С другой стороны, если обращаться к "патриотической фантастике" девяностых, то смеяться, конечно, можно много и долго. Но прогнозов и по возвращению Крыма в ней, аж до самого Киева, и краха Америки великое множество.

В этом смысле, резюмирующей все данные идеи стала книга уже из нулевых, антиутопия Михаила Юрьева "Третья Империя". К слову, куда более спокойное и вдумчивое чтиво, со многими пунктами которого, конечно, можно не согласиться. Но по большому счёту Юрьев собрал и "причесал" в этой книге все те идеи, которые уже многие годы буквально носились в российском патриотическом воздухе.

И здесь, наверное, стоит поговорить о том, что в некоторых кругах называется "российским реваншизмом". От очарования США в девяностые Россия довольно быстро перешла к разочарованию, а потом и неприязни. Ощутив на себе все прелести американской "мягкой силы".

И первыми, кто сформулировал, каким бы хотелось видеть нашему обществу реванш и какой бы хотелось видеть Россию — стали фантасты. Нон-фикшн литературу плотно "оседлала" либеральная, прозападная тусовка авторов. А фантастика, за исключением, пожалуй, Стругацких, еще с советских времён считалась "низким жанром". Чем русские фантасты и воспользовались.

И появились русские космические спецназовцы, бороздящие просторы космоса во имя Российской Галактической Империи, или некоего аналога подобного государственного образования. С понятным идеологическим посылом и противостоянием какой-нибудь "Американской галактической Федерации" с их ценностным рядом.

Фантастам никто не мешал, а сейчас для либеральной тусовки уже как-то поздно. Ниша уже окончательно занята, поэтому только и остается, что упорно продолжать считать русскую фантастику "низким жанром".

Что же касается прецедентов из девяностых, с освобождением Крыма, бунтами на расовой почве, которые ведут к разрушению США — это даже не предсказания. Это некое видение того, что подсознательно желалось огромной части российского общества в девяностые, помимо, собственно, желания выжить.

Это что касается видения Крыма именно в составе России, большей социальной ответственности государства перед обществом, той самой социальной справедливости, большей религиозности, но и практически всесилия нашей разведки и наших, российских высоких технологий. В девяностые все это воспринималось как сказка, и как отдушина.

Ну, что хотя бы там, на страницах дешевой, серой бумаги, непонятного издательства с неизвестным именем автора в стране и мире, несмотря на коварных врагов не только у главных героев, но и у всей страны всё не просто будет, а уже хорошо.

И знаете, когда несколько миллионов человек, а эту фантастику и правда читали миллионы людей в стране, чего-то так яростно, иррационально хотят, то оно в той или иной форме сбывается.

Что же касается наших "западных партнеров", то начиналось это указание на издержки их толерантности, скорее, как очень злая ирония. И опять же иррациональное ощущение, что во всем этом монолитном устройстве США, вот эта идеология и эти перегибы — и есть самое слабое место.

Фантасты просто задавались вопросом, а что будет, если вот эти слабые места все же рухнут, и как они будут хоронить всю американскую систему? Кто ж знал, что США — это тоже страна, где "мечты сбываются"?

С другой стороны, все же очень хорошо, что "российский реваншизм" оказался настолько мирным. Потому что сейчас мы все же с интересом наблюдаем за подобными литературными находками, пытаемся их осмыслить в теоретическом ключе, отмечаем некоторую "дичь" в этих произведениях и в целом, посмеиваемся, а не воспринимаем все это как программу конкретных действий на ближайшие пару лет. Особенно в части завоевательной внешней политики.

Так получилось, видимо потому, что за прошедшие годы у нас всех действительно что-то получилось. В реальности. В России. В нас самих.