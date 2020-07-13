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Автор Евгений Стриж

Как несчастная любовь помогла заработать 5.2 млн долларов в год и все поменять

Общество » Семья » Житейские истории

Когда-то любимая Джастина Маклеода рассталась с ним из-за его проблем с алкоголем. Впоследствии Джастин отправился на реабилитацию и успешно вылечился, но вот проблемы с девушками остались. Сказывался горький опыт: девушка, которая бросила Маклеода, казалась ему любовью всей жизни.

Чтобы отвлечься, Джастин начал работать над приложением по поиску пары. Назвал он его просто — Hinge. Первые строчки кода Маклеод написал еще в 2011 году, когда ему было 27 и он еще учился в Гарвардской школе бизнеса в Бостоне. Тогда он и подумать не мог, чем закончится эта затея.

Начало: разработка приложения как способ отвлечься

"Я был убит горем и не думал, что найду кого-то вроде нее", — говорит Маклеод.

Но потом он решил, что приложение даст ему хоть какой-то шанс, и начал разработку.

"Основной идеей было создать приложение для тех, кто ни разу не пользовался чем-то подобным. Я не мог выбросить идею из головы, начал работу и в 2012 запустил проект", — отмечает он.

Интересно, что в 2012 году также запустился другой гигант онлайн-знакомств — Tinder. Но конкуренция пошла Hinge лишь на пользу: сегодня в системе около 5,5 млн пользователей по всему миру, а годовой доход составляет 5,2 млн. долларов (4,1 млн. фунтов).

Приложение помогло. Но весьма причудливым образом

Приложение стало популярным и принесло Джастину богатство, но любовь найти так и не помогло. Однако жизнь — причудливая штука: благодаря весьма интересной цепочке событий наш герой воссоединился с той самой девушкой. Зовут ее Кейт Стерн, а продолжилась история их отношений в 2015 году. Тогда Джастин дал интервью для New York Times, рассказав историю про Кейт, а журналистка в ответ поделилась своей, очень похожей.

"Тот разговор побудил меня действовать. Честно говоря, на тот момент мы с Кейт не виделись 7 лет — и я думал, что уже слишком поздно. Но все же решился", — рассказывает Маклеод.

Джастин вылетел в Швейцарию, где Кейт жила и работала. Несмотря на то, что девушка готовилась к свадьбе, она согласилась встретиться с Джастином — и через пару дней свадьбу отменили, а пара воссоединилась.

Вскоре после воссоединения Джастин снова встретился с журналисткой New York Times, которая помогла ему, и рассказал о финале своей истории. Колонка, посвященная этой невероятной паре, стала по итогу одной из самых читаемых за год. История оказалась настолько душевной, что нашла отражение даже в сериале "Современная любовь": в одном из эпизодов практически полностью скопировали рассказ Джастина.

Итоги: свадьба, ребенок и обновленный Hinge

Джастин отмечает, что возвращение вместе с Кейт заставило его понять: Hinge нужна перезагрузка. До этого приложение работало примерно как Tinder — нужно было выбирать по фото, и общаться сначала по сети. А новый вариант Hinge предлагает "старомодные" оффлайн-свидания.

"Цель состоит в том, чтобы не просто найти симпатичного человека, но и стимулировать пользователей к длительным отношениям. Приложение поможет начать беседу, даст советы, как себя вести. Казалось бы — мелочи. Но именно мелочи кардинально изменили поведение людей в приложении", — резюмирует Джастин.

А как же сам Джастин? Спешим образовать: он и Кейт стали супругами и недавно у них родился ребенок.

"Хочется, чтобы все пары в Hinge в итоге получили такой же счастливый конец своих историй", — подводит итог Маклеод.

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Темы история любви онлайн-знакомства мобильное приложение
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