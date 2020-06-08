Тележурналист Аркадий Мамонтов: мы живем в эпоху глобальной информации

Об изменении информационной ситуации в мире и об основной сложности в журналистских расследованиях рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой тележурналист, телеведущий, автор многих документальных фильмов и расследований на острые темы Аркадий Мамонтов.

Век информации

— Аркадий, перед эфиром мы говорили о том, что сейчас у тебя два интересных расследования: о происхождении COVID-19 и о продуктах, которые вызывают у нас много болезней. Но всё-таки на правах однокурсницы я хочу задать тебе сначала вопросы как человеку, который много лет занимается серьезными расследованиями на самые острые и действительно болезненные темы. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь свою сложную, опасную (бывает, что очень опасную) работу и как ты оцениваешь ее эффективность? Какую реакцию общества ты видишь в ответ на свои расследования? Потому что в советское время было так: газета выступила — все побежали исправлять. Что сейчас?

— Инна, хочу сказать, что, к сожалению, сейчас положение весьма плачевное. Ситуация с реагированием на расследования все больше деградирует. Это неудивительно. Мы с тобой живём в начале века, который можно назвать веком образов и глобальной информации, то есть на человека обрушивается невероятное количество информации. Наверное, раз в 5 или 6 больше, чем тогда, когда мы закончили с тобой факультет журналистики МГУ, и у нас буквально шлюзы открылись, была гласность, и мы тоже получали много информации. Но то, сколько информации мы получаем сейчас и сколько тогда, — это несравнимые категории.

Поэтому наши расследования (не только мои, но и твои, и наших коллег), конечно, будоражат общество, даже могут вызвать некоторый шок на ближайшие одну-две недели, но после этого начинается тишина.

Сделал раз, сделал два

— В результате сейчас методика работы в сфере журналистики заключается в следующем: мы берём какую-то одну тему (скажем, пальмовое масло) и годами над ней работаем. Годами! И вот когда ты каждый год делаешь какое-то расследование на одну определенную тему, рассказываешь об этом по максимуму, только тогда что-то получается, и в конце концов принимаются законы, постановления, и производители начинают писать:

"продукты без пальмового масла",

"продукты без растительного жира" и так далее.

Раньше этого не писали. Сейчас пишут. Это благодаря тому, что мы упорно освещали эту тему на протяжении, наверное, 6 или 7 лет.

Поэтому в большинстве случаев не надо ждать, что если кто-то из журналистов сделал сногсшибательный материал, то тут же в мгновение ока власти обратили внимание на данное явление и решили изменить ситуацию. С другой стороны, бывает эффективная реакция, если вдруг президент (или губернатор, или начальник Следственного комитета) обратит внимание на то какое-то журналистское расследование и скажет: "А почему я увидел вот эту ситуацию? Ну-ка, давайте наводить порядок". Например, недавний случай. На днях президент на селекторном совещании возмущался: почему два дня не было информации о том, что нефть разлилась в Норильске, и выяснилось это только из социальных сетей?

Путин спросил: "Что, мы должны из социальных сетей узнавать информацию о том, что происходит экологическая катастрофа?"

То есть руководители, по вине которых происходят те или иные отрицательные события и явления, перестали реагировать на журналистские расследования.

Это говорит о том, что мир и человечество переполнены информацией, поэтому единственный способ для журналиста выразить взгляд общества на ту или иную проблему — это методично продолжать снова и снова рассказывать о данной проблеме.

Сделал один сюжет, сделал второй, сделал 21-й, 23-й, 50-й, 77-й, 100-й и так далее, пока на тебя не обратят внимание и пока ситуация не изменится.

По аналогии с этим хотел бы привести одну интересную историю, евангельскую притчу. Сюжет следующий: жил-был один неправедный судья, и к нему все время приставала некая женщина: "Помоги мне, помоги мне, помоги мне". Судья не хотел ей помогать, но в итоге сдался: дескать, я тебе помогу, лишь бы ты отстала от меня, потому что сколько можно надоедать.

Вот так точно и мы должны всё время приставать, надоедать и трясти за фалды чиновников или те структуры, которые отвечают за что-то, что произошло в данный момент неправильное в обществе, в стране. Мы должны добиваться от властей, чтобы они реагировали. Но это требует неимоверно больших усилий. С одного раза ничего не получится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова