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Автор Инна Новикова

Разведчица Елена Вавилова: нам очень комфортно жить в России

Общество

О том, как дети разведчиков-нелегалов восприняли возвращение в Россию, и о жизни супругов в Москве рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

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Читайте начало интервью:

Отцы и дети

— Елена Станиславовна, ваша с мужем работа в качестве разведчиков-нелегалов закончилась, когда вас выдал предатель. Когда это случилось, как вы рассказывали своим детям, рождённым в США, что вы русские разведчики? Я так понимаю, что дети это очень эмоционально восприняли?

— Безусловно. Такая история для любого человека достаточно серьёзный удар по его самовосприятию, представлению о том, кто он есть. Тем более речь идёт не о взрослых людях, а о подростках. Одному из наших сыновей было 16 лет, другому — 20, когда они вдруг узнали, что в них течёт не канадская кровь, а русская. О России они тогда знали очень мало, в основном это были знания, которые они почерпнули из фильмов. В большинстве случаев русские были представлены с отрицательной стороны. Поэтому для детей вся эта история оказалась достаточно серьёзным испытанием. Тем более что после нашего ареста они думали, что это огромная ошибка и что нас обвиняют незаконно. Естественно, они долго не верили, что это правда. Потом всё прояснилось и мы в итоге раскрыли все карты.

Для мальчиков начался путь осознания: кто же мы такие — выросли в одном мире с одним восприятием, а теперь должны выучить новый, совершенно непонятный язык и осознать, кто наши родители.

Для каждого из них это была дорога к преодолению внутренних противоречий:

  • с одной стороны — их детство в Северной Америке,
  • с другой стороны — их корни в России.

По сути, с ними произошла просто невероятная история. Они оказались способными пройти через это испытание и найти какой-то баланс в жизни, и сейчас нормально себя чувствуют.

— Как сложилась жизнь ваших детей?

— Много не буду рассказывать, потому что сыновья не хотят быть публичными, чтобы на них обращали внимание. Они доучились, потому что младший должен был ещё закончить среднюю школу. Он закончил в Москве англоязычную школу. Старший сын в тот момент не доучился в университете, поэтому закончил университет тоже здесь, в Москве. Потом получил ещё одно образование в европейской магистратуре. Сейчас работает.

— Знают ли они русский язык? Насколько хорошо говорят по-русски? На каком языке вы сами говорите дома?

— Русский язык они учат. Сразу, как приехали, начали учить. Правда, жалуются, что он очень сложный. Говорят они неплохо, хоть и с акцентом. Понимают на слух больше, чем сами могут сказать.

Дома мы с детьми говорим большую часть времени на английском. С супругом по-разному: иногда, особенно если обсуждаем политические проблемы, какие-то серьёзные события, — конечно, на английском.

А когда тема чисто российская, говорим на русском языке.

Жизнь в России

— Чувствуете ли вы себя счастливыми в России?

— Да, конечно. Наша жизнь и работа имели такую неопределённость всегда. Мы никогда не знали точно, как сложится судьба в дальнейшем, где и как мы проведём остаток дней, где будем жить на пенсии и так далее. Ответ мы получили таким вот невероятным образом.

Возвратившись в Россию, мы увидели, что она изменилась в лучшую сторону и стала по образу жизни мало чем отличаться от европейских стран. Нам здесь сейчас хорошо жить, комфортно. Получилось, что жизнь сама распорядилась за нас. Но мы привыкли адаптироваться к той ситуации, атмосфере, в которой находимся.

В этом тоже одно из качеств разведчика — умение быть гибким и приспосабливаться к жизни в любых условиях.

Когда мы уехали из Советского Союза в Канаду, а оттуда — в США, то столкнулись с совершенно другим менталитетом, другим образом жизни. Мы сумели приспособиться. По возвращении в Россию ситуация повторилась: нужны были усилия, для того чтобы и здесь снова начать жить полной жизнью. Честно скажу, это было непросто, потому что у нас в России не было совершенно никаких друзей и знакомых. Это неудивительно, поскольку наши основные годы жизни прошли в других странах. Из всех, кого я знала на Родине, оставались только мои сокурсники и школьные друзья. Поэтому после приезда определённое время ушло на то, чтобы создать вокруг себя круг близких людей, единомышленников. Сейчас, по прошествии без малого десяти лет, мы чувствуем себя уже абсолютно нормально — думаю, как и остальные люди, которые живут в России.

В целом в нашей стране сейчас происходит очень много интересного и есть множество перспектив.

Не зря же молодые европейцы приезжают в Россию, чтобы здесь найти работу, потому что в нашей стране перспектив больше, чем в европейских государствах. В некоторых странах — Италии, Испании — люди очень озабочены тем, что молодые специалисты не могут найти работу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы семья разведка разведчик спецслужбы елена вавилова разведчик-нелегал
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