Об особенностях американской системы здравоохранения и причинах высокой смертности от коронавируса в США рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.
Читайте начало интервью:
— Среди причин медицинского коллапса в США вы назвали то, что здравоохранение у них является бизнесом, а также недостаток врачей. Какие ещё факторы можете назвать?
— Разрозненность штатов. У каждого штата своя специфика, свои страховые компании, различные бюрократические препоны.
На самом деле бюрократии в Америке гораздо больше, чем в России. Когда мы жили в США, у нас был собственный бизнес, и мы должны были приобретать для себя медицинскую страховку. С ней связано много проблем.
И конечно, основная проблема в США — ярко выраженное социальное расслоение.
Больными и умершими оказались люди из бедных слоёв населения. Трудно проверить, что такая прогрессивная и, как она себя считает, демократическая страна не могла защитить этих людей.
В Нью-Йорке все богатые сразу уехали в свои пригородные дома или на побережье, офисные здания опустели. Остались только наиболее бедные, уязвимые чернокожие, которые даже не могли не работать. Они заняты в обслуживающих отраслях, в магазинах, и просто не могут себе позволить не работать. Коронавирус в основном свалился на них.
Страховки у них не очень хорошие, ограниченные. Вызвать скорую помощь никто не решится, потому что это часто не входит в страховку, а платить за это огромные деньги люди не могут.
— Елена Станиславовна, а скорая помощь в Америке — это платно?
— Да. На пожар в доме или происшествие на автодороге приезжают все: и пожарные, и скорая помощь. Но вызывать к себе скорую люди не могут. Это обычно не входит в страховку. То есть ты должен найти возможность доехать сам.
— А если сердечный приступ, отёк Квинке, анафилактический шок и так далее?
— В этом случае люди вызывают скорую помощь, но понимают, что это означает расходы. Потом придёт счёт на оплату. И перед тем как приехать, скорая должна всё согласовать со страховкой. Первый вопрос, когда вы звоните: есть ли у вас страховка и какая она? После этого медики начинают согласование.
— А если у человека нет денег, нет страховки, он живёт в самом бедном районе на пособие?
— Его обслужат по минимуму. Мы слышали о том, что люди умирали дома, даже без обращения в больницу. Это значит, они не осмеливались обратиться к врачу. Наверное, считали, что потом на их семьи ляжет груз ответственности за оплату. Я слышала много случаев от знакомых американцев о том, что если человек заболевает, то для семьи это трагедия в финансовом плане. Большинство банкротств происходят как раз из-за того, что человеку необходимо оплатить счета из больницы, где он проходил лечение. Это для США очень серьёзная проблема. Я говорила о том, что здравоохранение — это бизнес. Врачи хорошо лечат запущенные болезни, потому что со здоровым человеком им нечего делать — один короткий визит.
Врачам важно получить такого пациента, которого можно лечить долго и тем самым постоянно приносить деньги своей больнице.
Ещё одна проблема — это состояние здоровья американцев. Наиболее бедные слои населения питаются плохо, у них много сопутствующих заболеваний, что тоже сказалось на высокой смертности. Диабет, ожирение, лишний вес. Они не могут обеспечить детей хорошим, качественным питанием. Мало кто занимается спортом. А богатые, конечно, могут себе позволить и здоровый образ жизни, и активность.
Эпидемия как раз обнажила огромное социальное расслоение общества.
— То есть миллион семьсот тысяч заболевших, сотня тысяч умерших — это всё бедные слои населения?
— В большинстве своём. Медицина в Америке — бизнес, и то же самое с похоронным делом. Похоронный бизнес работал в масштабе, необходимом в обычное время. А когда получился наплыв умерших людей, у бизнеса не было возможности, ресурсов обслужить всех нуждающихся. Поэтому и получились братские могилы и незахороненные трупы.
При этом государство даже не может бизнесу сказать: делайте это, делайте то. Это очень неповоротливый был бы процесс, что в итоге мы и увидели. Они не смогли быстро среагировать, дать команду, в отличие от того, как у нас произошло с развёртыванием, например, военных госпиталей. Наше преимущество — то, что у нас можно поручить дело одному ведомству, и оно справится с задачей. Там всё сложнее.
Бизнесмены первым делом будут задавать вопросы: а на какие деньги? А кто нам оплатит? А почему мы должны это делать? Тут столкновение различных более мелких компаний и государства.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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