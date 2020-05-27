Разведчица Елена Вавилова: в США вызвать скорую помощь слишком дорого

Об особенностях американской системы здравоохранения и причинах высокой смертности от коронавируса в США рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

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Страховка — это сложно

— Среди причин медицинского коллапса в США вы назвали то, что здравоохранение у них является бизнесом, а также недостаток врачей. Какие ещё факторы можете назвать?

— Разрозненность штатов. У каждого штата своя специфика, свои страховые компании, различные бюрократические препоны.

На самом деле бюрократии в Америке гораздо больше, чем в России. Когда мы жили в США, у нас был собственный бизнес, и мы должны были приобретать для себя медицинскую страховку. С ней связано много проблем.

Ты строго привязан к определённой поликлинике, больнице. Если хочешь пойти к узкому специалисту, нужно обязательно сходить к обычному семейному врачу, как они его называют, и у него получить направление. Это уже минимум два визита. Очень чётко определены финансовые рамки. Например, раковое заболевание или беременность на позднем сроке не покрываются страховкой. На визит к врачу очень высокие цены. Страховка покрывает основную часть, но всё равно нужно доплачивать. То есть каждый поход к врачу — это 30-40 долларов. А за рецепт на покупку антибиотиков ещё больше, и сами они тоже очень дорогие. Я посмотрела, сколько стоят услуги в том городе, где я жила, — в Бостоне. Визит к офтальмологу стоит 300 долларов, УЗИ — 500-560 долларов. Не у всех есть эти деньги.

И конечно, основная проблема в США — ярко выраженное социальное расслоение.

Больными и умершими оказались люди из бедных слоёв населения. Трудно проверить, что такая прогрессивная и, как она себя считает, демократическая страна не могла защитить этих людей.

В Нью-Йорке все богатые сразу уехали в свои пригородные дома или на побережье, офисные здания опустели. Остались только наиболее бедные, уязвимые чернокожие, которые даже не могли не работать. Они заняты в обслуживающих отраслях, в магазинах, и просто не могут себе позволить не работать. Коронавирус в основном свалился на них.

Страховки у них не очень хорошие, ограниченные. Вызвать скорую помощь никто не решится, потому что это часто не входит в страховку, а платить за это огромные деньги люди не могут.

Кошелёк или жизнь?

— Елена Станиславовна, а скорая помощь в Америке — это платно?

— Да. На пожар в доме или происшествие на автодороге приезжают все: и пожарные, и скорая помощь. Но вызывать к себе скорую люди не могут. Это обычно не входит в страховку. То есть ты должен найти возможность доехать сам.

— А если сердечный приступ, отёк Квинке, анафилактический шок и так далее?

— В этом случае люди вызывают скорую помощь, но понимают, что это означает расходы. Потом придёт счёт на оплату. И перед тем как приехать, скорая должна всё согласовать со страховкой. Первый вопрос, когда вы звоните: есть ли у вас страховка и какая она? После этого медики начинают согласование.

— А если у человека нет денег, нет страховки, он живёт в самом бедном районе на пособие?

— Его обслужат по минимуму. Мы слышали о том, что люди умирали дома, даже без обращения в больницу. Это значит, они не осмеливались обратиться к врачу. Наверное, считали, что потом на их семьи ляжет груз ответственности за оплату. Я слышала много случаев от знакомых американцев о том, что если человек заболевает, то для семьи это трагедия в финансовом плане. Большинство банкротств происходят как раз из-за того, что человеку необходимо оплатить счета из больницы, где он проходил лечение. Это для США очень серьёзная проблема. Я говорила о том, что здравоохранение — это бизнес. Врачи хорошо лечат запущенные болезни, потому что со здоровым человеком им нечего делать — один короткий визит.

Врачам важно получить такого пациента, которого можно лечить долго и тем самым постоянно приносить деньги своей больнице.

Ещё одна проблема — это состояние здоровья американцев. Наиболее бедные слои населения питаются плохо, у них много сопутствующих заболеваний, что тоже сказалось на высокой смертности. Диабет, ожирение, лишний вес. Они не могут обеспечить детей хорошим, качественным питанием. Мало кто занимается спортом. А богатые, конечно, могут себе позволить и здоровый образ жизни, и активность.

Эпидемия как раз обнажила огромное социальное расслоение общества.

— То есть миллион семьсот тысяч заболевших, сотня тысяч умерших — это всё бедные слои населения?

— В большинстве своём. Медицина в Америке — бизнес, и то же самое с похоронным делом. Похоронный бизнес работал в масштабе, необходимом в обычное время. А когда получился наплыв умерших людей, у бизнеса не было возможности, ресурсов обслужить всех нуждающихся. Поэтому и получились братские могилы и незахороненные трупы.

При этом государство даже не может бизнесу сказать: делайте это, делайте то. Это очень неповоротливый был бы процесс, что в итоге мы и увидели. Они не смогли быстро среагировать, дать команду, в отличие от того, как у нас произошло с развёртыванием, например, военных госпиталей. Наше преимущество — то, что у нас можно поручить дело одному ведомству, и оно справится с задачей. Там всё сложнее.

Бизнесмены первым делом будут задавать вопросы: а на какие деньги? А кто нам оплатит? А почему мы должны это делать? Тут столкновение различных более мелких компаний и государства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова