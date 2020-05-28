Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

"Гринпис России": торфяные очаги весной означают задымление летом

Общество

О системе мониторинга и о том, как рождаются мифы о пожарах, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

Читайте начало интервью:

Система мониторинга

— Бывает так: вчера очагов возгорания не было, а сегодня кто-то сделал шашлыки, и завтра очаг появился. Какова система мониторинга? Есть возможность наблюдать из космоса или надо пешком все осматривать?

— Сначала смотрим из космоса. Самые крупные пожары выглядят как термоточки — яркие, разогретые участки земли, которые светятся в инфракрасной камере. Не все пожары дают термоточки. Бывает, трава быстро отгорела, и спутник этого не заметил.

Потом анализируем снимки. Сотня людей — добровольцев "Гринпис" — ежедневно отрисовывают все выгоревшие площади, которые обнаружили из космоса. К сожалению, нет достаточно надежной автоматической дешифровки. Пока это делают волонтеры, со временем будут делать нейросети. Такова же система государственного мониторинга. Когда мы анализируем площадь осушенных торфяников, видим: здесь горела трава.

Способы обнаружения очага:

  • термоточка,
  • выгоревшая площадь,
  • программы-роботы.

Добровольцы пишут специальные программы-роботы, которые ищут сообщения дачников типа " у нас пахнет горящим торфом". Мы связываемся с этими людьми, сопоставляем данные с космическими снимками, находим выгоревшие пятнышки на болоте. Едем туда, обнюхиваем, проходим всю площадь так, чтобы видеть ботинки соседа. Находим очаги и тушим.

Вот работа пожарных, лесников, добровольцев — незаметная, невидимая работа, которую они делают, чтобы избавиться от задымления. В этом году в условиях коронавирусных ограничений ситуация осложнилась.

Раньше я вывозил на такие проверки 15-20 человек, все быстро разбежались по болоту, проверили. А в этом году максимальная численность группы — два человека.

Они не имеют права зайти в магазин, остановиться на заправке, контактировать с местными жителями, чтобы никого не заразить и самим не заразиться.

Очень сильно помогают другие добровольцы, например, вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел". Это пилоты частных вертолетов, они отвозят добровольцев на болото, высаживают их с беспилотниками, тепловизором, щупами-термометрами, газоанализаторами.

Этот год гораздо тяжелее обычного: сложная пожарная обстановка плюс коронавирусные ограничения. Надеюсь, что мы все-таки обнаружим большинство очагов. Но местные жители всегда их видят лучше, чувствуют запах горящего торфа.

Звоните на 112. Вызывайте пожарных, добивайтесь тушения. Не получилось добиться — связывайтесь с "Гринпис", пишите мне.

Сейчас общая задача — ни в коем случае не оставлять на лето действующие торфяные пожары. Иначе мы просто будем дышать дымом, если синоптики правы, и будет засушливое лето.

Мифы о торфяных пожарах

— Одни местные жители жгут спички и организовывают пожары. Другие местные жители могут возгорание унюхать. На самом деле они живут в одной деревне и знают, кто жжет. У нас не принято жаловаться на соседа, который что-то натворил, но, наверное, они действительно могут сами эту проблему решить?

— Можно остановить соседа за руку. Или позвать его потом и вместе потушить огонь. Часто проблема в незнании: люди свои поджоги весной не связывают с тем, что летом задыхаются от торфяного дыма. Они считают: я поджег траву сегодня, ничего страшного, едва дымится кочка — это же не пожар. Спустя 2-3 месяца эта кочка разгорится до полноценного торфяного очага, где выпадут все деревья корнями кверху, и дым пойдет в деревню. К этому времени местный житель забывает, что весной жег траву. Он ругает государство за то, что не тушит торфяник, который горит здесь всегда. К осени торфяник потушат, а весной местный житель снова поджигает траву, края очага загораются, и следующим летом он говорит: у нас каждый год здесь горит. Так создается миф о пожарах.

У местных жителей просто руки опускаются: здесь горит всегда, мы ничего не можем сделать. Надо развенчать этот миф.

Нужно объяснять людям причины происходящего.

Когда мы начали выяснять, откуда эти мифы в головах, провели соцопрос. Люди говорят: торф загорается всегда сам от солнца. Откуда вы это знаете? С детства. И постепенно мы выяснили, что дети в 6-9 лет от учителей начальных классов, родителей узнают какие-то мифические представления о пожарах. Поэтому мы обратились к мультипликаторам. Огромное спасибо создателям "Фиксиков" и "Смешариков" за то, что откликнулись. В самых популярных российских мультфильмах, которым доверяет множество взрослых и детей, сделали специальные серии, где мы рассказываем, откуда пожары берутся и что с ними делать. Это единственный способ до 100% российских детей донести правдивую информацию о пожарах. Ее нет в школьной программе, в учебных пособиях.

Люди неизвестно откуда впитывают знания о том, что все безнадежно, потушить нельзя, и горит торф веками. На самом деле это не так. Его можно потушить. Это рукотворная история, в которой точно будет счастливый конец.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы торф пожар россия пожарный "гринпис" лесной пожар григорий куксин
Новости Все >
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет
Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется
Рамзан Кадыров: Я здоров
В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных
Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле
Последние материалы
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет
"Гринпис России": торфяные очаги весной означают задымление летом
Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется
Рамзан Кадыров: Я здоров
В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных
Несколько вопросов к врачу-педиатру: младенческий дерматит
Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии
Политолог: экономический конфликт сразу переходит в этнический
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ