"Гринпис России": торфяные очаги весной означают задымление летом

О системе мониторинга и о том, как рождаются мифы о пожарах, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

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Система мониторинга

— Бывает так: вчера очагов возгорания не было, а сегодня кто-то сделал шашлыки, и завтра очаг появился. Какова система мониторинга? Есть возможность наблюдать из космоса или надо пешком все осматривать?

— Сначала смотрим из космоса. Самые крупные пожары выглядят как термоточки — яркие, разогретые участки земли, которые светятся в инфракрасной камере. Не все пожары дают термоточки. Бывает, трава быстро отгорела, и спутник этого не заметил.

Потом анализируем снимки. Сотня людей — добровольцев "Гринпис" — ежедневно отрисовывают все выгоревшие площади, которые обнаружили из космоса. К сожалению, нет достаточно надежной автоматической дешифровки. Пока это делают волонтеры, со временем будут делать нейросети. Такова же система государственного мониторинга. Когда мы анализируем площадь осушенных торфяников, видим: здесь горела трава.

Способы обнаружения очага:

термоточка,

выгоревшая площадь,

программы-роботы.

Добровольцы пишут специальные программы-роботы, которые ищут сообщения дачников типа " у нас пахнет горящим торфом". Мы связываемся с этими людьми, сопоставляем данные с космическими снимками, находим выгоревшие пятнышки на болоте. Едем туда, обнюхиваем, проходим всю площадь так, чтобы видеть ботинки соседа. Находим очаги и тушим.

Вот работа пожарных, лесников, добровольцев — незаметная, невидимая работа, которую они делают, чтобы избавиться от задымления. В этом году в условиях коронавирусных ограничений ситуация осложнилась.

Раньше я вывозил на такие проверки 15-20 человек, все быстро разбежались по болоту, проверили. А в этом году максимальная численность группы — два человека.

Они не имеют права зайти в магазин, остановиться на заправке, контактировать с местными жителями, чтобы никого не заразить и самим не заразиться.

Очень сильно помогают другие добровольцы, например, вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел". Это пилоты частных вертолетов, они отвозят добровольцев на болото, высаживают их с беспилотниками, тепловизором, щупами-термометрами, газоанализаторами.

Этот год гораздо тяжелее обычного: сложная пожарная обстановка плюс коронавирусные ограничения. Надеюсь, что мы все-таки обнаружим большинство очагов. Но местные жители всегда их видят лучше, чувствуют запах горящего торфа.

Звоните на 112. Вызывайте пожарных, добивайтесь тушения. Не получилось добиться — связывайтесь с "Гринпис", пишите мне.

Сейчас общая задача — ни в коем случае не оставлять на лето действующие торфяные пожары. Иначе мы просто будем дышать дымом, если синоптики правы, и будет засушливое лето.

Мифы о торфяных пожарах

— Одни местные жители жгут спички и организовывают пожары. Другие местные жители могут возгорание унюхать. На самом деле они живут в одной деревне и знают, кто жжет. У нас не принято жаловаться на соседа, который что-то натворил, но, наверное, они действительно могут сами эту проблему решить?

— Можно остановить соседа за руку. Или позвать его потом и вместе потушить огонь. Часто проблема в незнании: люди свои поджоги весной не связывают с тем, что летом задыхаются от торфяного дыма. Они считают: я поджег траву сегодня, ничего страшного, едва дымится кочка — это же не пожар. Спустя 2-3 месяца эта кочка разгорится до полноценного торфяного очага, где выпадут все деревья корнями кверху, и дым пойдет в деревню. К этому времени местный житель забывает, что весной жег траву. Он ругает государство за то, что не тушит торфяник, который горит здесь всегда. К осени торфяник потушат, а весной местный житель снова поджигает траву, края очага загораются, и следующим летом он говорит: у нас каждый год здесь горит. Так создается миф о пожарах.

У местных жителей просто руки опускаются: здесь горит всегда, мы ничего не можем сделать. Надо развенчать этот миф.

Нужно объяснять людям причины происходящего.

Когда мы начали выяснять, откуда эти мифы в головах, провели соцопрос. Люди говорят: торф загорается всегда сам от солнца. Откуда вы это знаете? С детства. И постепенно мы выяснили, что дети в 6-9 лет от учителей начальных классов, родителей узнают какие-то мифические представления о пожарах. Поэтому мы обратились к мультипликаторам. Огромное спасибо создателям "Фиксиков" и "Смешариков" за то, что откликнулись. В самых популярных российских мультфильмах, которым доверяет множество взрослых и детей, сделали специальные серии, где мы рассказываем, откуда пожары берутся и что с ними делать. Это единственный способ до 100% российских детей донести правдивую информацию о пожарах. Ее нет в школьной программе, в учебных пособиях.

Люди неизвестно откуда впитывают знания о том, что все безнадежно, потушить нельзя, и горит торф веками. На самом деле это не так. Его можно потушить. Это рукотворная история, в которой точно будет счастливый конец.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова