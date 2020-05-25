"Гринпис России": государство без добровольцев не справится

О том, как правильно вызывать пожарных и почему им не справиться без добровольцев, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

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Добровольцы — это сила

— Вы говорили о социальной рекламе по телевидению. Но телевидение сейчас смотрит старшее поколение, а молодежь в Интернете. Я не совсем молодежь, но телевизор тоже практически не смотрю. Зато много времени провожу в Интернете, и я не помню роликов о том, что не надо поджигать лес. Шашлыки делают не пенсионеры, а молодежь. Люди после тридцати лет говорят "загуглить", а до тридцати — "заютьюбить". Поэтому для них, наверное, нужны другие способы информирования?

— Вы совершенно правы. Продукты есть, а распространения не хватает. Представители СМИ сейчас могут сделать больше, чем пожарные. Все материалы есть на сайте "Гринпис", и легко находятся по словосочетанию "останови огонь". У меня очень большая надежда на пожарное добровольчество.

Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы справилась с пожарами без помощи добровольцев.

Люди должны быть вовлечены в решение проблемы: нужно останавливать за руку соседа и рассказывать, почему не надо жечь траву, почему надо вызывать вовремя помощь, почему нельзя проехать мимо горящего поля и не позвонить пожарным. Иначе бесполезно ругать государство, требовать больших бюджетов. Без помощи общества государству не справиться с проблемой — это немыслимо, пока в каждой деревне есть поджигатель.

Я как пожарный много раз выбирал. Горит 2-3 деревни одновременно. Осталась последняя пожарная машина. Какую деревню тушить? Где больше стариков? Где больше детей? Где больше людей? Где больше заброшенных домов, от которых все разгорится? Это всегда очень тяжелый выбор.

В каждой деревне нужен проводник правильных идей — тот, кто за руку остановит пиромана-соседа, вызовет пожарных и начнет тушить, до того как пожарные приехали. Добровольчество — это очень важная составляющая. Поэтому мы вкладываемся в развитие добровольных лесных пожарных. На сайте dlpinfo. ru перечислены действующие группы, есть сборники социальной рекламы и детских материалов, игр, плакатов, настольных игр, подвижных игр для разных возрастов — полный комплект материалов, в том числе для самоподготовки. На самоизоляции можно разобраться с космическим мониторингом, теорией, техникой, тактикой тушения, чтобы потом пополнить группы и защищать свой населенный пункт.

Без добровольцев ничего не изменится, потому что пожары связаны с общественными убеждениями. Молодежь продвинута в информационных технологиях и легче доносит информацию друг до друга. Доверяют все равно своим, добровольцам. Доверяют тем, кто своими руками тушит и кого лично знают, поэтому в Бурятии есть добровольческий корпус Байкала. В Карелии и Ленинградской области — общество добровольных лесных пожарных. На Кубани — добровольные пожарные Кубани.

Это местные парни, девчонки, которые своими руками борются с пожарами, поэтому им верят, когда они говорят, что не надо жечь траву, надо вызывать пожарных.

Как вызвать пожарных

— Я вспомнила ситуацию 3-5 лет назад в Калужской области. Местные жгли траву, были пожары. Было некомфортно ехать в Калужской области, 200 километров от Москвы, когда с обеих сторон огонь. Приехала, говорю местным: надо вызывать пожарных, там огонь. Они отвечают: пожарные не приедут, потому что мы сами жжем. Если ты позвонишь и скажешь, что из Москвы, они приедут. А на наши вызовы не приезжают. Я позвонила. Пожарные тут же приехали, потушили. То есть на вызовы местных они не приезжали. Такое могло быть?

— Такая ситуация могла быть, потому что сил пожарных, людей и техники не хватает. Когда десять деревень горит, а у пожарных 2-3 машины на район — ко всем не приедут. Но как только пожаров будет меньше, приезжать будут ко всем. Я часто с этим сталкивался. В этом году я звонил именно как частное лицо, чтобы проверить реакцию на обычный звонок. Ни разу не получил отказа в этом году. Мало того, мне очень часто пожарные перезванивали, благодарили за вызов и рассказывали, что потушили это поле, и огонь не дошел до деревни. В прошлые годы отказов было больше. Если вы позвонили пожарные могут не приехать. Но если вы не позвонили, они точно не приедут, потому что не знают о пожаре. Они не могут догадаться, что возле этой деревни уже зажгли траву. Когда они это увидят по космическому мониторингу, деревня уже будет гореть. Это слишком быстрые и скоротечные пожары.

Поэтому обязательно вызывайте пожарных.

Пожарных можно вызвать по телефону 112.

Прямой телефон пожарной части — 101.

Если огонь идет к лесу или действует в лесу — 8-800-100-94-00.

Это телефон горячей линии лесной охраны о любых лесных нарушениях. Он бесплатный для всех регионов.

Можно поставить на смартфон приложение "Берегите лес" и просто отправить фотографию с геолокацией горящего леса.

Диспетчер ее обработает и направит туда именно лесных пожарных, которые умеют тушить именно лес, потому что это разные профессии. Лесной пожарный тушит лес. Обычный пожарный тушит дом. Чтобы в лесу работал профессионал, вызывайте именно лесную охрану.

— Нам все равно, кто будет работать. Главное, чтобы пожар был потушен как в лесу, так и в городе.

— Представьте, что небоскреб будет тушить лесник. Это примерно то же самое, что городской пожарный в лесу. Разные профессии. Диспетчер определит категорию земли и кто туда должен выезжать и вызовет соответствующую службу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова